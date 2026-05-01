हमारे समाज में बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि दूसरों की बात मानना, सबको खुश रखना और किसी को मना न करना अच्छे संस्कार हैं। यह बात सही भी है, क्योंकि सहृदयता और सहयोग मनुष्य को बेहतर बनाते हैं। मगर कई बार यही आदत हमें ऐसी स्थिति में पहुंचा देती है, जहां हम अपनी इच्छाओं, अपने समय और अपनी मानसिक शांति को नजरअंदाज करने लगते हैं।

ऐसे में जीवन हमें एक महत्त्वपूर्ण पाठ सिखाता है- कभी-कभी ‘ना’ कहना भी उतना ही जरूरी है जितना ‘हां’ कहना। ‘ना’ कहना असभ्यता नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन की सीमाओं और प्राथमिकताओं को समझने का संकेत है। जब हम हर किसी की बात मानते रहते हैं, तो धीरे-धीरे हमारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जाता है। हम ऐसे काम भी करने लगते हैं, जो हमें थका देते हैं या जिनसे हमें कोई संतोष नहीं मिलता।

मसलन, कई बार हमें किसी शादी या समारोह में जाने का मन नहीं होता, क्योंकि हम पहले से थके हुए होते हैं या हमारे पास कोई जरूरी काम होता है। फिर भी हम केवल इसलिए चले जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। परिणाम यह होता है कि हम न तो वहां पूरी खुशी से रह पाते हैं और न ही अपने जरूरी काम पूरे कर पाते हैं।

इसी तरह कार्यस्थल पर भी अक्सर ऐसा होता है। मान लिया जाए कि किसी सहकर्मी को अपना काम जल्दी खत्म करना है, इसलिए वह अपना कुछ काम हमें दे देता है। हम मना नहीं कर पाते और ‘ठीक है, मैं कर देता हूं’ कह देते हैं। धीरे-धीरे यह आदत बन जाती है और लोग यह मान लेते हैं कि हम हर बार तैयार रहेंगे। अंत में इसका असर हमारे समय, प्रदर्शन और हमारी ऊर्जा पर पड़ता है। विद्यार्थियों के जीवन में भी यह स्थिति आम है।

कई विद्यार्थी केवल दोस्तों के दबाव में आकर अनावश्यक गतिविधियों में समय बिता देते हैं- कभी घंटों मोबाइल पर बात करना, कभी बिना जरूरत बाहर घूमने जाना। वे मना नहीं कर पाते और बाद में पढ़ाई का दबाव बढ़ जाता है। इन छोटी-छोटी परिस्थितियों में अगर हम विनम्रता के साथ ‘ना’ कहना सीख लें, तो जीवन कहीं अधिक संतुलित हो सकता है। ऐसा करना स्वार्थ नहीं है। यह स्व-सम्मान और आत्म-जागरूकता का प्रतीक है। जब हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और उन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, तो लोग भी धीरे-धीरे उसका सम्मान करना सीखते हैं।

हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी ऐसे प्रसंग मिलते हैं जो ‘ना’ कहने के महत्त्व को समझाते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह का जीवन इसका एक मार्मिक उदाहरण है। उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा ली। यह प्रतिज्ञा त्याग का अद्भुत प्रतीक थी, लेकिन कई बार वही प्रतिज्ञा उनके लिए बंधन भी बन गई। द्रौपदी के अपमान के समय वे अन्याय का खुलकर विरोध नहीं कर सके। यह प्रसंग हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कभी-कभी गलत परिस्थिति में मौन रहना या मना नहीं करना भी अन्याय को बढ़ावा दे सकता है।

स्वाभिमान के साथ कहा गया ‘ना’ केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि इतिहास की दिशा भी बदल सकता है। इसी प्रकार राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन भी एक गहरी प्रेरणा देता है। गौतम बुद्ध ने राजमहल के सुख-सुविधाओं को ‘ना’ कहकर सत्य और ज्ञान की खोज का मार्ग चुना। उनके विचारों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया।

इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि ‘ना’ कहना केवल अस्वीकार करना नहीं है। यह अपने विवेक, आत्मसम्मान और जीवन की प्राथमिकताओं को पहचानने का संकेत है। जब हम हर अनुरोध को स्वीकार करते रहते हैं, तो धीरे-धीरे हम अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते। मगर जब हम सोच-समझकर निर्णय लेते हैं, तब हमारा जीवन अधिक संतुलित और सार्थक बनता है।

हालांकि ‘ना’ कहने का तरीका बहुत मायने रखता है। इसे कठोरता या तिरस्कार के साथ नहीं कहने से अधिकतम सीमा तक बचना चाहिए। अगर हम शांत और विनम्र भाषा में कहें कि ‘माफ कीजिए, इस समय मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा’ या ‘अभी मेरे लिए यह संभव नहीं है’, तो सामने वाले को बुरा नहीं लगता और हमारी बात भी स्पष्ट हो जाती है। सच तो यह है कि जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें यह समझना होगा कि हर अनुरोध को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। जब हम हर चीज के लिए ‘हां’ कहते हैं, तो धीरे-धीरे हम खुद को खोने लगते हैं, लेकिन जब हम सही समय पर ‘ना’ कहते हैं, तो अपने जीवन की दिशा को बेहतर ढंग से तय कर पाते हैं।

मना करने के लिए ‘ना’ शब्द छोटा है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत बड़ी है। यह हमें सिखाता है कि दूसरों की अपेक्षाओं के बीच भी अपनी खुशी, अपने समय और अपनी प्राथमिकताओं को महत्त्व देना जरूरी है। जीवन में सच्चा संतुलन तब आता है, जब हम यह समझ पाते हैं कि कहां हमें आगे बढ़कर ‘हां’ कहना चाहिए और कहां साहस के साथ ‘ना’ कहना चाहिए। कभी-कभी एक छोटा-सा ‘ना’ ही हमें अनावश्यक बोझ से बचाकर उस रास्ते पर ले जाता है, जहां हम अधिक शांत, अधिक संतुलित और अधिक संतुष्ट जीवन जी सकते हैं।