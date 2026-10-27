मनुष्य का जीवन एक लंबी यात्रा है, जिसमें कहीं छांव मिलती है, तो कहीं धूप। कभी हम किसी के स्नेह की शीतल बयार में सुस्ताते हैं, तो कभी किसी के छल की तपती रेत पर नंगे पांव चलते हैं। इस यात्रा में कोई ऐसा नहीं, जिसके हिस्से अन्याय की एक भी चोट न आई हो। ऐसे क्षणों में मन के भीतर एक ही प्रश्न उठता है कि अब मैं क्या करूं? उत्तर में दो मार्ग सामने खुलते हैं। एक प्रतिशोध और घृणा की ढलान है, जो सरल है, पर आखिरकार अंधकार में उतरती है। दूसरा, क्षमा और करुणा की चढ़ाई है, जो कठिन है, पर शिखर तक पहुंचाती है।

इतिहास के पन्ने ऐसी जीत से भरे पड़े हैं, पर क्या उनमें से किसी ने विजेता के हृदय को शांति दी? जो अपने विरोधी को धराशायी करके भी भीतर से बेचैन रहा, उसने युद्ध जीता, पर स्वयं को हार दिया। सच्ची विजय बाहर के रणक्षेत्र में नहीं, भीतर के अंत:करण में होती है। वह उस क्षण होती है, जब अन्याय सहने के बाद भी हमारा हृदय कटुता का पात्र नहीं बनता, जब चोट खाकर भी हमारी वाणी में विष नहीं घुलता।

क्रोध एक चिंगारी है, जो अन्याय या अपनी नजर में गलत को देखकर स्वाभाविक रूप से भड़कती है। वह हमें जगाती है, सचेत करती है और कभी-कभी हमें अत्याचार के सम्मुख तनकर खड़े होने का साहस भी देती है। मर्यादित क्रोध मनुष्य की चेतना के जीवित होने का प्रमाण है। पर घृणा उस चिंगारी का दावानल बन जाना है, जो पहले उस वन को जलाती है, जिसमें उसका जन्म हुआ। घृणा की सबसे विचित्र बात यह है कि वह जिससे की जाती है, उस पर कम और जो करता है, उस पर अधिक बरसती है। दूसरा व्यक्ति शायद चैन से सो रहा हो और हम रात-रात भर उसकी स्मृति की आग में करवटें बदलते रहें। तब प्रश्न उठता है कि दंड किसे मिला, उसे या हमें?

किसी परिवार में बंटवारे के समय भाई-भाई के बीच खिंची एक रेखा पीढ़ियों तक दीवार बनी रहती है। आंगन की तुलसी सूख जाती है, त्योहारों की रौनक बुझ जाती है और बच्चे जान ही नहीं पाते कि उनके ताऊ-चाचा कैसे दिखते थे। विवाद की जड़ में कभी एक खेत की मेंढ़ थी, कभी एक कटु वाक्य, पर उसके ऊपर घृणा की इतनी परतें चढ़ीं कि मूल कारण भी विस्मृत हो गया। इसी प्रकार दफ्तर में किसी सहकर्मी के छल को हम वर्षों ढोते रहते हैं। उसके कारण हमारी प्रतिभा नहीं निखरती, हमारी ऊर्जा नहीं बढ़ती, केवल मन का बोझ बढ़ता है। जबकि वह व्यक्ति कब का आगे बढ़ चुका होता है और हम अब भी उसी पुराने घाव पर बैठे उसे कुरेदते रहते हैं। इसके विपरीत, जिन्होंने क्षमा का मार्ग चुना, उनके जीवन में एक अद्भुत निर्मलता उतर आई। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि हम अन्याय को उचित ठहरा दें या उसकी पीड़ा को भुला दें। क्षमा दुर्बलता नहीं, बल्कि आत्मबल की चरम अवस्था है। वह यह घोषणा है कि तुमने मुझे आहत किया, पर तुम्हें मेरी आत्मा को विषाक्त करने का अधिकार नहीं। क्षमा करने वाला व्यक्ति दरअसल दूसरे को नहीं, स्वयं को मुक्त करता है।

करुणा इस मुक्ति का दूसरा सोपान है। जब हम किसी के अन्याय को क्रोध की आंख से नहीं, समझ की आंख से देखते हैं, तब पाते हैं कि अक्सर हर कठोर व्यक्ति के भीतर कोई न कोई घाव दबा बैठा है, जो दूसरों को दुख देता है, वह स्वयं किसी अभाव, भय या असुरक्षा का मारा होता है। यह समझ उसके कृत्य को निर्दोष नहीं बनाती, पर हमारे मन को कठोर होने से बचा लेती है। करुणा वह दीपक है, जो शत्रु के मार्ग को नहीं, हमारे अपने पथ को आलोकित करता रहता है। दीपक जलाने वाले के हाथ भी उजाले से भर जाते हैं।

इस सबके मूल में आत्म-अनुशासन का वह मौन तप है, जिसके बिना क्षमा और करुणा केवल सुंदर शब्द रह जाते हैं। जब कोई कटु शब्द कान में पड़े और उत्तर में तीखा वाक्य जीभ की नोक पर मचलने लगे, तब उसे रोक लेना एक छोटी-सी तपस्या है। जब स्मृति बार-बार पुराने घाव की ओर खींचे और मन प्रतिशोध की योजनाएं बुनने लगे, तब उसे धीरे से लौटा लाना एक और तपस्या है। यह अनुशासन एक दिन में नहीं सधता। यह बूंद-बूंद भरने वाले घड़े की तरह है, जिसमें हर संयमित क्षण एक बूंद बनकर गिरता है और एक दिन हृदय का सरोवर लबालब हो जाता है।

अतीत की पीड़ा एक भारी गठरी है। हम उसे कंधे पर लादे जीवन-पथ पर चलते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि यात्रा इतनी थकाने वाली क्यों है। जब तक वह गठरी हमारे कंधों पर है, वर्तमान का कोई सुख हल्का होकर हमारे पास नहीं ठहरता। भोर की धूप, बच्चों की हंसी और प्रियजनों का साथ भी उस बोझ के नीचे दब जाते हैं। क्षमा उस गठरी को धरती पर रख देने का साहस है। तब अनुभव होता है कि हमारे पांव कितने हल्के हो गए, सांसें कितनी गहरी हो गर्इं और संसार कितना सुंदर था, जिसे हम घृणा के धुएं में देख ही नहीं पा रहे थे।

इसलिए जीवन का सबसे सार्थक संकल्प यह हो सकता है कि चाहे संसार हमारे साथ कितना ही कठोर क्यों न हो, हम अपने भीतर की कोमलता को मरने न दें। अन्याय के विरुद्ध खड़े हों, अपने अधिकारों की रक्षा करें, सत्य के पक्ष में स्वर उठाएं, पर यह सब करते हुए भी हृदय को घृणा का घर न बनने दें। जो ऐसा कर पाता है, वही वास्तव में अजेय है, क्योंकि उसे कोई भीतर से पराजित नहीं कर सकता। उसके पास वह संपदा है, जिसे कोई छीन नहीं सकता- मन की शांति, आत्मा का उजास और अंत:करण की निर्मलता।