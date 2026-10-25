सत्ता पक्ष की ओर से संवाददाता सम्मेलनों का सिलसिला और विपक्ष पर ‘हमले’! एक सप्ताह में चार-चार हमले। दे दनादन संवाददाता सम्मेलन और उसमें दे दनादन ‘भाषण’। निशाने पर विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी और उसके नेता। हमला नंबर एक रामलीला मैदान से हुआ। ‘सियावर रामचंद्र की जय’ के नारों के बीच ‘विजयादशमी’ की शुभकामनाएं और साथ में संदेश कि देश के दुश्मनों से सावधान रहें। दुश्मन कौन? जो देश की संस्कृति से नफरत करते हैं।

अपील यह भी कि सभी दल राष्ट्रहित में खड़े हों। हमला नंबर दो यह कि ये जीतें तो ‘ठीक’, हारें तो ‘वोट चोरी’! फिर विपक्ष को नसीहत कि जनता के बीच जाइए, उसे अपनी बात समझाइए, वोट लेकर जीतकर आइए… लेकिन विपक्षी सुन लें कि आप अगले तीस साल सत्ता में आने वाले नहीं। हमला नंबर तीन यह कि ‘विदेशी आंधी’ चल रही है। देशवासियों को देश के दुश्मनों को पहचानना होगा और सचेत रहना होगा।

इसी बीच ‘काकरोच जनता पार्टी’ के कुछ नेताओं को हाईकोर्ट की फटकार मिली। अदालत ने पूछा कि तुम कौन हो भई? कभी एक एजेंडा, कभी दूसरा, कभी तीसरा। तुम ‘जेन-जी’ तो नहीं हो! और जंतर-मंतर में घुसे क्यों, जहां ‘प्रवेश निषेध’ था? यहां नहीं, निचली अदालत जाओ। निचली अदालत ने अंततः सशर्त जमानत दे दी। काकरोचों की बांछें खिल गईं। खबर तो बने! मीडिया में छाए, कुछ चैनलों की हमदर्दी भी मिली। और क्या चाहिए? सशर्त रिहाई तो क्या, शर्तें होती ही किसलिए हैं? तोड़ने के लिए! फिर दावा कि हम तो तिरंगा लेकर गए थे, सत्ता तिरंगे से डर गई। जवाब आया कि तिरंगा तिरंगा है, देश विरोधी इरादे छिपाने के लिए कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो तिरंगे को ‘आड़’ बनाते हैं, असल में वही उसका अपमान करते हैं।

फिर सत्ता पक्ष के एक नेता ने झारखंड से ‘संवाददाता सम्मेलन’ करके एक विदेशी ‘टूलकिट’ के ‘सूत्रों’ के नेटवर्क का ‘खुलासा’ किया। आरोप यह कि ये सिर्फ ‘रिजीम चेंज’ नहीं चाहते, देश को तोड़ना चाहते हैं। विदेशी इशारों पर आंदोलन हो रहे हैं, एक ही ‘इकोसिस्टम’ सक्रिय है। सवाल भी दागा गया कि विपक्ष के एक नेता बार-बार विदेशी ताकतों से क्यों मिलते हैं? जवाब में विपक्षी नेता के ‘एक्स’ की पोस्ट खबर बनी। शिव-शक्ति में विश्वास है, संघ ‘पुरुषवादी कल्ट’ है, मुझे लड़ाई में आनंद आता है। उधर सत्ता पक्ष का कहना कि विपक्ष हार रहा है, इसलिए चुनाव आयोग को निशाना बना रहा है।

इसी बीच एक बड़े अमेरिकी अधिकारी जामनगर पहुंचे और अंबानी की रिफाइनरी की तारीफ कर गए कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी भारत में है। भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अब ‘कुछ ही दूरी’ पर है, और ‘एकदम निराला’ होगा। विपक्ष को इस पर भी चैन कहां! एक विपक्षी नेता बोल ही पड़े कि ये कैसी मिलीभगत है?

फिर एक दिन पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के संगीत कार्यक्रम को सुरक्षा कारणों से प्रशासन की मनाही हुई, और फिर एक ‘फोटो प्रदर्शनी’ को भी। सबसे ज्यादा विवाद एक नए फोटो कलाकार की प्रदर्शनी में लगने वाले 73 फोटो पर रोक से उठा। कलाकार ने पत्रकार को बताया कि कहा गया ‘तिरंगे वाले’ फोटो भी हटाइए, मैंने मना कर दिया। पहले अनुमति दी गई, फिर अचानक हस्तक्षेप हो गया। अब हम और जगह प्रदर्शनी लगाएंगे।

युवा कलाकार की माताजी, जो बड़े विपक्षी दल की बड़ी नेता भी हैं, बोलीं कि मेरे बेटे ने जो किया, सही किया। बस, चैनलों में चर्चा का बाजार गरम होना ही था, इसलिए हुआ। कुछ ‘चर्चकों’ के लिए यह ‘अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला’ था। कुछ सत्तापरस्त ‘चर्चक’ भी कहिन कि रोकना गलत था, लगने देना चाहिए था। जंतर-मंतर के आंदोलन के ही तो फोटो थे, जो हो चुका, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर पड़े हैं। आज के दौर में किसी के रोके कुछ नहीं रुकता, उलटे और चर्चा में आ जाता है।

एक चर्चक ने चुटकी ली कि रोकना ठीक नहीं रहा, पर क्या कोई पूछ सकता है कि ये फोटो क्या उन्होंने ही खींचे? जंतर-मंतर पर तो वे कभी दिखे नहीं! एक ने उन्हें ‘जेन-जी कलाकार’ भी कह डाला। एक बहस में कलाकार के पक्ष के प्रवक्ता ने जब उनके नाम का उच्चारण गलत किया, तो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता ने उसे सही कराया। लड़ाई अपनी जगह, शिष्टाचार अपनी जगह!

कुछ ने युवा कलाकार को ‘मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा होने वाला’ बताया। कुछ ने तो ‘राजनीतिक पाठ’ ही कर डाला कि एक ‘प्रोडक्ट’ बार-बार ‘लॉन्च’ होकर भी ‘लॉन्च’ नहीं हुआ, इसलिए अब दूसरा ‘प्रोडक्ट लॉन्च’ किया जा रहा है। किसी ने कहा कि इनके तो घर के भीतर भी लड़ाई छिड़ी है।

इसी बीच विपक्ष की एक बड़ी नेता की ‘आत्मकथा’ की खबर भी आई। अंग्रेजी में लिखी इस ‘आत्मकथा’ को एक अंग्रेजी प्रकाशक ने ‘बिना संशोधन के’ छापने से मना कर दिया था, जिस खबर से भी विवाद उठा था। अब जब किताब आ ही गई है, तो इंतजार ही किया जा सकता है कि कैसा विवाद होगा!