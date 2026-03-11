मानव सभ्यता का अतीत जितना संघर्षों का इतिहास है, उतना ही परोपकार और सहानुभूति से भी भरा हुआ है। मनुष्य के भीतर एक स्वाभाविक करुणा का भाव होता है, जो उसे दूसरों के दुख में सहभागी बनने के लिए प्रेरित करता है। यही भाव समाज को जोड़ता है, मनुष्यता को अर्थ देता है और जीवन को गरिमा प्रदान करता है।

मगर आधुनिक समय में, विशेषकर डिजिटल युग के आगमन के बाद, इस करुणा की अभिव्यक्ति के रूप और उद्देश्य में एक विचित्र परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब सहायता एक ‘दिखावे’ में भी तब्दील हो रही है। इस प्रवृत्ति में उपकार की छवियां कैमरे में कैद होकर सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही हैं। क्या यह सचमुच सेवा है या सेवा के आवरण में स्वार्थ और आत्मप्रचार का एक नया रूप है?

भारतीय संस्कृति में सेवा को एक उच्चतम नैतिक कर्तव्य माना गया है। संत कबीर, महात्मा गांधी और अन्य विचारकों ने निस्वार्थ सेवा को मनुष्य का धर्म बताया है। सेवा का आदर्श यही रहा है कि वह बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के किया जाए। उसमें न अहंकार हो, न प्रदर्शन। सहायता का अर्थ किसी की पीड़ा को कम करना है, न कि उस पीड़ा को सार्वजनिक करके स्वयं को महान दिखाना।

मगर आज अक्सर कोई व्यक्ति किसी वंचित, गरीब या असहाय की मदद करता है, तो कैमरा तुरंत सामने आ जाता है। सहायता पाने वाला व्यक्ति एक ‘दृश्य’ बन जाता है, जो ‘लाइक, शेयर और कमेंट’ की दुनिया में फैलता है। सेवा का भाव पीछे छूट जाता है और इसके बदले ‘मान्यता की लालसा’ आ जाती है।

सोशल मीडिया ने मानव जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। यह संवाद का माध्यम होने के साथ-साथ आत्म-प्रदर्शन का सबसे बड़ा मंच भी बन गया है। अब परोपकार केवल नैतिक कर्तव्य नहीं, बल्कि ‘डिजिटल प्रतिष्ठा’ पाने का साधन बन गया है। गरीब को भोजन कराना, जरूरतमंद को कपड़े या औषधि देना, या किसी वृद्ध की मदद करना—इनमें कैमरे की उपस्थिति अनिवार्य हो गई है।

इसका सकारात्मक पक्ष यह है कि अन्य लोग प्रेरित होते हैं, लेकिन नकारात्मक पक्ष भी है। लाभार्थी की निजता और अस्मिता अक्सर अनदेखी हो जाती है। जब किसी की तस्वीरें बिना अनुमति साझा की जाती हैं, तो वह व्यक्ति एक ‘वस्तु’ बन जाता है। उसका आत्मसम्मान ठेस पहुँचता है और अस्मिता पर आघात होता है।

सेवा तभी सार्थक होती है जब उसमें संवेदनशीलता हो। सहायता करते समय हमें सोचना चाहिए कि क्या हम व्यक्ति की स्थिति का उपयोग अपने लाभ के लिए तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम उसकी पीड़ा को ‘कंटेंट’ या प्रचार सामग्री में बदल रहे हैं? यदि हां, तो यह सेवा नहीं, बल्कि शोषण का एक रूप है।

कई बार सरकारें और संस्थाएं कल्याणकारी कार्यों का प्रचार करने के लिए लाभार्थियों की तस्वीरें सार्वजनिक करती हैं। प्रचार जरूरी हो सकता है, लेकिन इसमें संतुलन और संवेदनशीलता होनी चाहिए। लाभार्थी की निजता का सम्मान अनिवार्य है।

इस समस्या का समाधान केवल नियमों से नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना से होगा। सेवा का अर्थ गरिमा के साथ मदद करना है। यदि फोटो लेना आवश्यक हो, तो लाभार्थी की स्पष्ट अनुमति ली जाए। बच्चों और महिलाओं की तस्वीरों में विशेष सावधानी रखी जाए।

अंततः उपकार की सच्ची छवि कैमरे में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की मुस्कान में दिखाई देती है जिसकी मदद की गई है। वह मुस्कान ही सेवा का सबसे बड़ा प्रमाण है। इसे सोशल मीडिया पोस्ट की आवश्यकता नहीं होती। सेवा करते समय हमारी करुणा और सहानुभूति केवल ‘छवियों’ तक सीमित न रह जाए, बल्कि वास्तविक जीवन में सम्मान और संवेदना का रूप ले। तभी उपकार की छवियां सचमुच सार्थक बन पाएंगी।