Cancer in India: भारत में कैंसर के बढ़ते मामलों के पीछे जागरूकता और सख्त नियमन की कमी तथा हर स्तर पर बरती जा रही अनदेखी जिम्मेदार है। सामान्यत: एक भारतीय जो भोजन ग्रहण करता है, उसकी सटीक जांच की न तो कोई फिक्र है और न ही कोई ऐसी व्यवस्था उसके आसपास मौजूद है, जिससे वह आसानी से भोजन में छिपे जहर की पड़ताल कर सके।

जांच का जिम्मा जिन एजंसियों पर है, उनकी थोड़ी-बहुत सक्रियता होली और दिवाली जैसे त्योहारों पर दिखती है। इसका नतीजा क्या है, यह हाल में बंगलुरु स्थित ‘गट-हेल्थ स्टार्टअप माइक्रोबायोटीएक्स’ के कराए गए शोध में सामने आया है। देश के नौ राज्यों और 14 शहरों के 200 शहरी भारतीयों के रक्त नमूनों के विश्लेषण में पाया गया कि 78 फीसद लोग कीटनाशक अवशेषों के संपर्क में हैं।

अध्ययन में शामिल लोगों में से 36 फीसद में तीन या अधिक कीटनाशकों का मिश्रित असर देखा गया, जो गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों की ओर संकेत करता है। विषाक्त पदार्थ भूजल और वायु प्रदूषण के रास्ते शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। जांच के बाद आई रपट में कहा गया है कि 54 फीसद नमूनों में एंटीबायोटिक्स और 39 फीसद में स्टेरायड पाए गए। यह हार्मोन के असंतुलन और कैंसर जोखिम बढ़ा सकता है।

कुछ रसायन जो ‘नानस्टिक’ बर्तनों में भी उपयोग होते हैं, वे कैंसर, बांझपन, थायरायड और यकृत में गंभीर बीमारियों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। सवाल है कि आखिर फसल उत्पादन, हमारे खानपान और रोजमर्रा की जिंदगी में कीटनाशकों के बढ़ते इस्तेमाल की वजह क्या है? आखिर इन पर वैसी रोक क्यों नहीं लग पा रही है, जैसी विकसित देशों में लगाई जाती है।

आज तक किसानों को इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है कि किसी फसल पर कितनी मात्रा में कीटनाशकों का छिड़काव किया जाना चाहिए। सिर्फ किसान ही नहीं, वितरक यानी आढ़तिए भी फलों-सब्जियों को संरक्षित करने के लिए कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं। सवाल है कि क्या हमारी सरकार आम जनता का हित देखना चाहती है या नहीं? इसका जवाब लोगों की जागरूकता में छिपा है।

यदि लोग खुद इन कीटनाशकों के इस्तेमाल के प्रति जागरूक होंगे और वे इस पर सवाल उठाएंगे, तो सरकार इनके इस्तेमाल की नीति बनाने के लिए बाध्य होगी। बाह्य संक्रमणों और कीटों से निपटना पहले भी चुनौती थी और आज भी यह बड़ी समस्या है। इस तस्वीर में महज इतना फर्क आया है कि आज हमारे पास विकसित किए गए कीटनाशक वे रसायन हैं जो इन कीटों और संक्रमणों से हमें काफी हद तक निजात दिलाते हैं।

आम धारणा यह है कि ये हमें कई दिक्कतों से बचाते हैं, लेकिन शोध साबित करते रहे हैं कि मक्खी-मच्छर, फफूंद या बैक्टीरिया से बचने की यह कोशिश हमें रसायन जनित कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियों की जद में ले जा रही है। मामला सिर्फ खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले खतरनाक रासायनिक तत्त्वों का नहीं है, बल्कि उन चीजों का भी है जो संक्रमण रोकने और कीटरोधी के तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं।

खेतों में कीटनाशकों से फसलें सुरक्षित रहती हैं। घरों में रासायनिक दवाएं दीमक, तिलचट्टों, मक्खी-मच्छरों से हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। घरेलू कीटनाशकों का तो यह कह कर जोर-शोर से प्रचार किया जाता है कि कम या ज्यादा मच्छर होने पर इनका असर भी मनचाहे ढंग से घटाया या बढ़ाया जा सकता है। मगर कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रचलन हमारी सेहत की बलि ले रहा है।

खेत-खलिहान हों या घर, हमें हर जगह कीटनाशकों के इस्तेमाल की सलाह दी जा रही है, पर यह कोई नहीं बता रहा कि कितनी मात्रा तक इनका इस्तेमाल सुरक्षित है। खतरनाक रसायन दो तरीकों से हम तक पहुंच रहे हैं। अव्वल तो मक्खी-मच्छर और तिलचट्टों के रोकने के लिए हम खुद इनका इस्तेमाल करते हैं। दूसरे, खेतों में फसलों पर छिड़के जाने वाले कीटनाशकों के अंश फल-सब्जियों और अनाजों के जरिए हम तक पहुंचते हैं। अब चाहे कोई मौसम हो, शहरों-कस्बों में हर तरह के मच्छर प्रतिरोधी रसायनों की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है।

इससे कस्बों और शहरों से मच्छरदानियां तकरीबन गायब हो गई हैं और बिजली से चलने वाले मच्छर भगाने वाले उपकरण तेजी से प्रचलन में आए हैं। मगर कोई यह देखने की जहमत नहीं उठा रहा कि इनका इस्तेमाल स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव तो नहीं छोड़ रहा है। लोग पूरी रात मच्छरों के प्रकोप से बचते हुए आराम से सोने के बावजूद आंखों में जलन, सुस्ती, चक्कर आदि की शिकायत करते हैं, लेकिन यह बात उनके जेहन में नहीं आती कि कहीं इसके पीछे ज्यादा असर वाला यह रसायन तो नहीं है!

कीटनाशकों की इस घेराबंदी का दूसरा छोर खेतों में फल-सब्जियों और अनाजों को कीटों से बचाने वाले रसायनों के छिड़काव से जुड़ा है। जिस हरित क्रांति ने विदेशों पर हमारी निर्भरता को खत्म किया और जिसकी बदौलत हमारे खेत लहलहा रहे हैं, उसका विपरीत प्रभाव यह है कि हमारी जमीन कीटनाशकों के जहर में डूब चुकी है। हमारी धमनियों में खून के साथ कीटनाशकों का अवशेष पहुंचने लगा है। ये चेतावनियां लगातार आ रही हैं कि इनके असर से भावी पीढ़ियों में ऐसे आनुवांशिक बदलाव हो सकते हैं जो उन्हें विकलांग बना सकते हैं।

वर्ष 2013 में पंजाब से इस बारे में जो रपटें आई थीं, वे जमीन में घुलते जहर की स्थिति और उसके असर को साफ करती हैं। चंडीगढ़ स्थित पीजीआइएमईआर दो साल तक पंजाब के 25 गांवों में किए गए सर्वेक्षण के बाद इस नतीजे पर पहुंची थी कि खेती में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशकों और खतरनाक औद्योगिक कचरे ने वहां के लोगों की सेहत बर्बाद कर दी है। खून के नमूनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि जिन लोगों के नमूने लिए गए हैं, उनमें से 65 फीसद लोगों के गुणसूत्र में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है।

दुनिया भर में कीटनाशकों का जानवरों पर इस्तेमाल कर पाया गया है कि इनसे मस्तिष्क का विकास प्रभावित होता है और दिमागी संरचना में विकार आ सकता है। इसके अलावा कैंसर जैसे रोग उत्पन्न करने, मस्तिष्क कोशिकाओं, बच्चों की सीखने क्षमता और व्यवहार पर ये रसायन सीधा असर डालते हैं। अगर गर्भवती महिलाओं पर इन कीटनाशकों का हल्का-सा भी असर हो जाए, तो इससे गर्भस्थ शिशु गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है। यानी मामला सिर्फ एक पीढ़ी तक नहीं रुकता, बल्कि भावी पीढ़ियों में भी विकृतियां पैदा करता है।

कीटनाशकों के बचे अवशेषों की अधिकतम सीमा तय करना इसी समस्या के समाधान का एक रास्ता है। ‘एमआरएल’ यानी अधिकतम अवशेष सीमा असल में कीटनाशकों की बची हुई वह मात्रा है, जो उपचारित किए जाने के बाद भी दूध, सब्जियों, फलों, अनाजों और मांस में बची रहती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि अनाजों और फल-सब्जियों में यह मात्रा इतनी रहनी चाहिए कि मनुष्यों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर न पड़े। इस तरह से ‘एमआरएल’ कीटनाशकों के अंधाधुंध और गलत प्रयोग पर बंदिश लगाने वाली पहली शर्त है, लेकिन फसलों को बाजार में ले जाने की जल्दी में क्या कोई इसका ध्यान रखता होगा?

Temperature Hike: आसमान से बरसती आग (Source: Gemini AI)

देश में बढ़ती गर्मी अब केवल मौसम संबंधी घटना नहीं रह गई है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक गंभीर राष्ट्रीय मुद्दा बनती जा रही है। भारतीय मौसम विभाग ने वर्ष 2026 में गर्म मौसम की चेतावनी दी है। उसने कहा है कि मार्च से मई के बीच देश के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान रहेगा। पढ़ें पूरा लेख…