Duniya Mere Aage: शादी समारोहों का आयोजन कई बार कुछ सामाजिक समस्याओं की जड़ों और उसकी समाजशास्त्रीय व्याख्याओं को समझने का मौका भी होता है। खासतौर पर नई बहू के बारे में बात करते हुए अगर उससे घर-परिवार को संभालने की अपेक्षा की जाती है, तो यह कोई हैरान होने वाली बात नहीं होती। मगर कोई पढ़ी-लिखी महिला यह कहे कि शुरू से ही नई बहू से घर के सारे काम कराना चाहिए, तभी पता चल पाएगा कि उसे कौन-कौन-सा हुनर आता है, तो थोड़ी हैरानी जरूर होती है।

यही नहीं, कहा यहां तक जाता है कि अगर नई बहू से शुरू से घर के काम नहीं कराया जाएगा, तो उसका ‘मन बढ़’ जाएगा और आगे वह घर के काम से कन्नी काटने लगेगी। सवाल है कि इस तरह अपेक्षाओं और बातों का स्रोत क्या होता है! खासतौर पर जिस महिला को अपनी ससुराल में घर के सारे काम करने पड़ते हैं, खाना बनाने से लेकर पूरे परिवार के कपड़े धोने तक, उसे घर में बाकी लोगों को आराम देने के लिए नई बहू से ही काम कराने की सामाजिक रिवायत पर फिर से सोचना चाहिए।

जिन बहुओं को शुरू में ही घर के काम में झोंक दिया जाता है, उनके बारे में अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि बीमार होने पर उन्हें ठीक से इलाज नहीं मिल पाया, सास के ताने सुनने पड़े, घर में कई तरह की पाबंदी थी। मगर अफसोस कि कई बार ऐसी महिलाएं भी अपनी स्थिति को लेकर सहज रहती हैं और नई बहुओं से वैसा ही करने की अपेक्षा करती हैं। यह बस उम्मीद ही की जा सकती है कि खुद कई स्तरों पर वंचना झेलने वाली महिला अपने घर में आने वाली नई बहू को सभी तरह से आजादी और सम्मान देगी। मगर व्यवस्था से पीड़ित किसी महिला का वंचना की परंपरा को बनाए रखने की वकालत तकलीफदेह होती है।

असल में यह उदाहरण भारतीय परिवार व्यवस्था का नमूना है। सवाल है कि जिस व्यवस्था से कोई पीड़ित है, वह उसका हिमायती कैसे हो सकता है? इटली के दार्शनिक एंतोनियो ग्राम्शी की ‘हेजेमनी’, यानी आधिपत्यवाद का सिद्धांत याद किया जा सकता है। उसमें उनका कहना था कि वर्चस्ववादी तबका सांस्कृतिक और वैचारिक औजार के जरिये अपना वर्चस्व बनाए रखता है। स्त्रियों के संदर्भ में आधिपत्यवाद का अर्थ उस सामाजिक व्यवस्था से है, जिसमें पुरुषों या पितृसत्तात्मक शक्ति का प्रभुत्व समाज के लगभग हर क्षेत्र में स्थापित होता है और धीरे-धीरे इसे सामान्य और स्वाभाविक मान लिया जाता है।

यह प्रभुत्व केवल बल या कानून के माध्यम से नहीं चलता, बल्कि समाज की सोच, परंपराओं, संस्कृति, भाषा और मान्यताओं के माध्यम से भी कायम रहता है। इस व्यवस्था में महिलाओं की भूमिकाएं पहले से तय कर दी जाती हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मुख्य रूप से घर, परिवार और देखभाल से जुड़ी जिम्मेदारियां निभाएं, जबकि सार्वजनिक जीवन, राजनीति, आर्थिक निर्णय और सत्ता के क्षेत्र पुरुषों के अधिकार क्षेत्र माने जाते हैं। समय के साथ ये धारणाएं इतनी गहराई से समाज में रच-बस जाती हैं कि लोग इन्हें स्वाभाविक मानने लगते हैं।

आधिपत्यवाद की खास बात यह है कि इसमें नियंत्रण हमेशा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता। महिलाएं सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं के प्रभाव में उन्हीं दकियानूस नियमों को स्वीकार कर लेती हैं, जो उन्हें संकुचित या संकीर्ण बनाते हैं। इस तरह यह प्रभुत्व सामाजिक सहमति और वैचारिक प्रभाव के जरिए चलता रहता है। मीडिया, साहित्य, शिक्षा और धार्मिक-सांस्कृतिक परंपराएं भी इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती हैं, क्योंकि वे स्त्री और पुरुष की निश्चित छवियां और भूमिकाएं प्रस्तुत करती हैं।

इसलिए स्त्रियों के संदर्भ में आधिपत्यवाद को समझने का मतलब है यह देखना कि किस प्रकार समाज की संरचनाएं, विचार और परंपराएं मिलकर पितृसत्ता को बनाए रखती हैं और महिलाओं की स्वतंत्रता, अवसरों और निर्णय-क्षमता को सीमित करती हैं। सूक्ष्म तरीके से देखें तो ये सब बातें यहीं तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि वर्चस्ववादी ताकतें अपनी व्यवस्था को आगे बनाए रखने के लिए पीड़िता को ही अपना हथियार बनाती हैं। इसमें पीड़ित महिला इस सोच से बाहर निकलने के बजाय यथास्थिति की वकालत करती है, जबकि मानवीय बराबरी और सम्मान पाने के लिए उसे उठ खड़ा होने की जरूरत होती है।

उपन्यासकार, चित्रकार और कवि जान बर्जर अपनी किताब ‘वे आफ सीइंग’ में महिलाओं की छवि और उनके सामाजिक स्थान को लेकर कहते हैं कि कला और आधुनिक मीडिया में महिलाओं को अक्सर ऐसे दिखाया गया है कि वे देखे जाने की वस्तु बन गई हैं, जबकि पुरुषों को देखने वाले और निर्णय लेने वाले के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उनके अनुसार, समाज में पुरुष और स्त्री की भूमिकाएं अलग तरह से बनाई जाती हैं।

पुरुष को सक्रिय, नियंत्रक और देखने वाला माना जाता है, जबकि स्त्री को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि वह स्वयं को लगातार इस नजर से देखती है कि लोग उसे कैसे देख रहे हैं। उसे दूसरों के सामने सुंदर दिखना है, जिसकी परिभाषा देखने वाले ने तय की है। दरअसल, समाज, कला और मीडिया में स्त्री की छवि इस तरह बनाई जाती है कि वह लगातार खुद को दूसरों की निगाह से देखने लगती है।

इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि पुरुष, महिला के श्रम का उपभोक्ता है और महिला के मानसिक ढांचे को ऐसे तैयार किया गया है कि वह खुद को पुरुष के नजरिए से ढाल ले। वास्तव में पारंपरिक सांचे में रची-बसी और सोचती एक आम स्त्री यही करती है। उसकी अपनी खुद की नजर नहीं होती, बल्कि खुद को देखने के लिए उसे पितृसत्ता की नजर की जरूरत लगती है!

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Duniya Mere Aage: काम टालने की आदत से कैसे पाएं छुटकारा? (Photo Source: Gemini AI)

Duniya Mere Aage: हम अक्सर अपने कामों को टालने के आदी होते हैं। अनिवार्य और मजबूरी वाले दैनिक कार्य हमें करने ही पड़ते हैं, लेकिन इसके अलावा अपने शौक, अपने स्वप्नों को लोग अक्सर स्थगित रखते हैं। स्थगन की यह प्रक्रिया इस तरह हो गई है कि स्वाभाविक लगने लग गई है। कार्यों को अक्सर हम समय न होने का सोचकर एक तरफ रखते हैं और कभी-कभी वास्तव में उतना समय हमारे पास होता भी नहीं। पढ़िए पूरी खबरें…