मैं बेपनाह अंधेरों को सुब्ह कैसे कहूं

मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं

-दुष्यंत कुमार

2026 का बजट सत्र हो, या विभिन्न सदनों के अन्य सत्र, सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष जिस तरह के ‘नजारे’ पेश कर रहा है, उसे देख कर लगता है कि उन्हें गलतफहमी है कि जनता हमेशा उनकी तमाशबीन बनी रहेगी। जब बांग्लादेश में नई सत्ता का निर्माण होना है, तब असम के मुख्यमंत्री खास समुदाय को लेकर संवैधानिक हदों को पार कर रहे हैं। एक राज्य की सत्ता पर कब्जा बचाए रखने के लिए केंद्रीय सत्ता कीवैश्विक छवि खतरे में पड़ जाए, इसकी उन्हें कोई फिक्र नहीं। सत्ता पर लगे हर आरोप का जवाब देने के लिए बिहार से जुड़े तीन नेताओं को सामने कर दिया जाता है, जो असंसदीय भाषा बोलने का रिकार्ड बना रहे हैं। माननीयों को चेतावनी देता बेबाक बोल कि आपकी राजनीति को देख जनता यह न कह दे-आपां गावांगे ही नहीं।

संसद पर, जनप्रतिनिधियों के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं दिल्ली में हुए एक वाकये की। पिछले कुछ दिनों से जिन पंजाबी गीतों पर शराब व हिंसा को महिमामंडित करने का आरोप लग रहा है, ऊपर उद्धृत एलान उसी पंजाबी भाषा में है। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रस्तुति देते वक्त जैस्मीन सैंडलस ने देखा कि कुछ पुरुष महिलाओं को परेशान कर रहे थे। यह देखते ही जैस्मीन ने तुरंत ही गाना रोक कर सुरक्षाकर्मियों से उन पुरुषों को समारोह स्थल से बाहर भेजने को कहा।

जैस्मीन के विरोध के गहरे निहितार्थ हैं। किसी भाषा, किसी सदन, किसी संस्थान की छवि उसे बरतने वाले, उसका प्रतिनिधित्व करने वालों पर टिकी होती है। मनोरंजन की दुनिया में खास कर पंजाबी गीतों के संदर्भ में जैस्मीन का यह प्रतिरोध याद रखा जाएगा। जैस्मीन के गीतों के शब्द जैसे भी लोकलुभावन रहते हों, उन्होंने अपनी महिला श्रोताओं के संदर्भ में उनकी गरिमा का ध्यान रखा। कोई भी कलाकार अपने श्रोताओं व दर्शकों के जरिए ही खड़ा हो पाता है। इस घटना के बाद वे लोग भी जैस्मीन के प्रशंसक हो गए, जिनकी रुचि उस तरह के गीतों में नहीं है, जैसा वे गाती हैं। दूसरा उदाहरण है नेटफ्लिक्स की वृत्तचित्र कड़ी ‘एपस्टीन फाइल’ का।

आधुनिक सभ्यता का अभी तक का यह सबसे घिनौना अपराध आखिर दुनिया की नजर में कैसे आया? उन्हीं पत्रकारों व पत्रकारिता के जरिए, जिन्हें इन दिनों दुनिया खारिज कर रही है। एक पत्रकार ने जब अपनी जिम्मेदारी निभाई तो देर से ही सही पूरी दुनिया कांप उठी। इस वृत्तचित्र में एपस्टीन की असलियत सामने लाने वालों में से एक महिला कहती है-मैं भी एक मां हूं। मेरी भी बच्चियां हैं। इसलिए मैंने इस पर काम करने को चुना। एपस्टीन इतना प्रभावशाली था कि विभिन्न मामलों से बचाने के लिए उसके पास बेहतरीन वकीलों की फौज थी।

दुनिया भर के रईस और शक्तिशाली उसके संपर्क में थे। इन सबके बीच कुछ लोगों की आत्मा जागी कि इस दुनिया के सामने एपस्टीन का घिनौना सच आना चाहिए। ‘एपस्टीन फाइल’ पूरे दस्तावेजों के साथ पूरी दुनिया को उपलब्ध है। उस पत्रकार, उन पुलिसकर्मियों की सबसे बड़ी सफलता यह है कि इसे देखने के बाद दुनिया को बदलने का ख्वाहिशमंद युवा आज भी पत्रकार या पुलिसवाला बनने की सोचेगा। वह सबक लेगा कि बस अपने निर्धारित सामान्य कर्तव्य पूरे कर लेंगे तो भी दुनिया को अपने हिस्से का नायकत्व दे जाएंगे।

ये दो उदाहरण हैं। सच्चाई, अच्छाई और मूल्यों के सिद्धांत के लिए कोई, कब और कैसे नायक बन जाता है, यह कोई नहीं जानता। जब घोषित नायक मूकदर्शक बने रहते हैं, मूल्यों का मर्दन करते रहते हैं तब ऐसे ही आम लोगों की आवाज फिजा बदल देती है। संसद के बजट सत्र में जो कुछ हुआ, उसे देखते हुए माननीयों को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री देवीलाल की याद दिलानी जरूरी है। देवीलाल लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहते थे-यह लोक-लाज से ही चलता है।

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के बारे में तथ्य सामने आते हैं कि वे जैफरी एपस्टीन से मिले थे। वे इसे स्वीकारते भी हैं। आज के दौर में एपस्टीन के अपराधों के बारे में दुनिया जितना जानती है, उसे देखते हुए उससे मिलना भी संदिग्ध अपराध की श्रेणी में आता है, वहीं पुरी की सफाई से लगा कि उन्होंने कुछ शानदार काम किया था।कुछ देशों में इस मामले में संलिप्तता सामने आने पर शीर्ष स्तर के इस्तीफे हुए।यह तथ्य सामने आते ही सरकार को खुद लोकतांत्रिक और मानवीय मूल्यों के तकाजे से ठोस स्पष्टीकरण देना चाहिए था।

सरकार की भाषा देश के साथ,दुनिया को आश्वासन देने वाली होनी चाहिए थी कि इस मामले में जो भी है, वो स्पष्ट रूप से सामने आएगा। एपस्टीन का मामला पूरी दुनिया में सवाल उठा रहा है। हर जगह की सत्ता उसका सामना कर रही है। आनन-फानन में पाक-साफ घोषित करने के चक्कर में आपकी नीयत पर सवाल उठेंगे ही। आज भारतीय संसद में जो कुछ हो रहा है, उसे जीवंत प्रसारण के जरिए दुनिया देख रही है। सदन के अध्यक्ष उसे संसदीय कार्यवाही के दस्तावेज से निकाल देते हैं। लेकिन जब जीवंत वीडियो ही सर्वसुलभ हैं तो ‘लिपिनिषेध’ कर देने का क्या औचित्य है?

लिपि से ज्यादा शक्तिशाली तो स्वर है जो आंखें मूंदे हुए लोगों के कान में भी शोर मचा देता है। दुनिया ने देखा कि एक अति गंभीर आरोप के सामने आते ही संसदीय कार्यमंत्री ने कैसे इसकी सत्यता पर सवाल उठा दिया? उनके ऐसा करते ही राहुल गांधी ने दस्तावेज सामने रख दिया। दुनिया ने यह भी देखा कि आसन के अध्यक्ष ने सरकार को बचाने की कोशिश करते हुए उन दस्तावेजों को नकार दिया। जब पक्ष पर इतने सारे सवाल उठ रहे हों तो सदन के अध्यक्षने नेता प्रतिपक्ष से कहा कि आप मेरी सलाह मान लिए होते तो आज विपक्ष में नहीं होते। आसन के अध्यक्ष की पक्ष के प्रति यह आसक्ति क्या संदेश देगी? अध्यक्ष ही संयम नहीं रख पाएंगे तो बाकी से क्या उम्मीद।दुनिया देख रही है कि भारतीय संसद में विपक्ष को किस नकारात्मक नजरिये से देखा जा रहा है।

अपनी संसदीय कार्य की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने की भावना संसद में खत्म हुई सी दिखती है। अगर एक का किताब दिखाना गलत है, तो दूसरे का किताब दिखाना सही कैसे हो सकता है? एक आरोप का जवाब देने के लिए आप सारी नैतिकताओं को ताक पर रख देंगे? पूरी दुनिया यह भी देख रही है कि दो उद्योगपतियों का नाम आते ही पूरा सत्ता पक्ष उग्र हो उठता है। दुनिया भर के विद्वान कह चुके हैं कि देश प्रेम का मतलब सत्ताधारी पार्टी से प्रेम करना नहीं होता है। पार्टी अलग है, सरकार अलग है। संसद में जो विपक्ष बैठा है, उसे भी जनता ने ही ताकत दी है। किसी भी सवाल की जवाबदेही सरकार की बनती है।

अमेरिका से कारोबारी करार में किसानों के हितों की अनदेखी पर वित्त मंत्री कांग्रेस के पुराने करार का हवाला देने लगती हैं। पिछले डेढ़ दशक से अगर सरकार नई है तो विपक्ष भी नया है। लगता है कि सत्ता की नींद में सोईं वित्त मंत्री को जनता को झकझोर कर जगाना पड़ेगा कि तीन बार से सत्ता में आप हैं। इस बार आपको अगर अकेले बहुमत नहीं दिया गया था तो उसके मायने समझिए। पिछले डेढ़ दशक से किसी भी तरह के करार के लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है, कांग्रेस नहीं।

यह दुनिया ने भी देखा कि विपक्ष के आरोप और हंगामे के बाद अमेरिका ने करार की भाषा बदली। इसी से सत्ता पक्ष को समझना चाहिए कि उसके लिए, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए विपक्ष कितना जरूरी है। एक किताब के जरिए लगे आरोपों से बचने के लिए सत्ता पक्ष के नेता कई किताब ले आते हैं। देश के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में आपत्तिजनक बयान देते हैं। लगता है, बिहार के तीन नेताओं को सत्ता ने अपने सुविधाजनक इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रख लिया है। क्या इन नेताओं को अहसास है कि आने वाली पीढ़ी इतिहास के ‘वीडियो’ (क्योंकि अब दृश्य ही सब कुछ है) में उन्हें देख कर उनके बारे में क्या राय बनाएगी?

संसद में बैठे लगभग 46 फीसद सांसद आपराधिक रिकार्ड वाले हैं। पक्ष हो या विपक्ष सिर्फ जाति, बाहुबल, क्षेत्रगत प्रभाव और व्यक्तिगत निष्ठा देख कर ही चुनाव के टिकट देता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ही चुनाव की हकीकत बताता ऐतिहासिक बयान याद कीजिए, जब उन्होंने कहा था कि मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। सरकार और विपक्ष दोनों के कंधों पर लोकतंत्र के लोक-लाज की हिफाजत की जिम्मेदारी है। जनता सब्र कर निशिकांत दुबे और गिरिराज सिंह जैसे सत्ता पक्ष के वकीलों को देख रही है। जरा सोचिए, उस दिन क्या होगा जब जनता का सब्र टूटेगा और वो संसद से कहेगी-

आपां गावांगे ही नहीं… मुकेश भारद्वाज का कॉलम बेबाक बोल: सियासी यतीम!