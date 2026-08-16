Parliament Session News: गुरुवार को संसद का मानसून सत्र समाप्त हो गया। आखिरी दिनों तक वही तस्वीर बनी रही जो पिछले डेढ़ दशक से हर सत्र की पहचान बन चुकी है यानी हंगामा, स्थगन, और जल्दबाजी में पारित होते विधेयक। सत्र के अंतिम चरण में एफसीआरए संशोधन विधेयक को लेकर सदन में तीखी बहस हुई। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग की, और अंतत: शोर-शराबे के बीच सदन ने ध्वनि मत से इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मंजूरी दी।

यह अकेला मामला नहीं था। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने माना कि इस सत्र में सरकार को 12 प्रस्तावित विधेयकों में से 11 को हंगामे के बीच बिना बहस के पास कराना पड़ा, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने विपक्ष पर डाली। दूसरी तरफ, कुछ बड़े और विवादित विधेयक जैसे एफसीआरए संशोधन और विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक संयुक्त संसदीय समिति की समीक्षा में अटके रह गए।

विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल जैसी संसदीय व्यवस्था प्रभावी ढंग से नहीं चल पाई। दो बड़े विधेयक महज 14 मिनट में पारित कर दिए गए, जबकि परिसीमन विधेयक को लेकर पहले से हो रही बहस के बावजूद सरकार ने उसे दोबारा पटल पर रखने से परहेज किया। साल 2014 में सत्ता संभालने के फौरन बाद 16वीं लोकसभा ने बड़ी उम्मीदें जगाई थीं। उस साल लोकसभा ने बजट सत्र में अपने निर्धारित समय के 104 फीसद और शीतकालीन सत्र में 98 फीसद समय तक काम किया, जबकि राज्यसभा बजट सत्र में 106 फीसद समय तक चली।

साल 2019 में जब राजग सरकार दोबारा सत्ता में आई, तो शुरुआती उत्साह और ज्यादा था। 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 20 साल में सबसे कामकाजी साबित हुआ। इसमें कामकाज 128 फीसद तक पहुंच गया और राज्यसभा में करीब 98 फीसद कामकाज हुआ। सितंबर 2023 में जब संसद नए भवन में स्थानांतरित हुई, उस पांच दिवसीय विशेष सत्र में भी लोकसभा 160 फीसद और राज्यसभा 128 फीसद कामकाज के साथ चली। महिला आरक्षण विधेयक पर लंबी चर्चा हुई और यह इसी सत्र में पास भी हुआ।

लेकिन यह चमक टिकाऊ नहीं निकली। पूरे कार्यकाल का हिसाब देखें तो तस्वीर बदल जाती है। 17वीं लोकसभा ने कुल 274 बैठकें कीं, यानी औसतन साल में सिर्फ 5 दिन, जो संसदीय इतिहास में सबसे कम है। इस दौरान लोकसभा अपने निर्धारित समय का 88 फीसद और राज्यसभा 73 फीसद ही चल सकी। इसी अवधि में दोनों सदनों में गंभीर अनुशासनहीनता के कारण सांसदों के निलंबन की 206 घटनाएं दर्ज हुईं और जवाबदेही का सबसे अहम औजार प्रश्नकाल भी कमजोर पड़ता गया। लोकसभा में सिर्फ 24 फीसद और राज्यसभा में 31 फीसद प्रश्नों के मौखिक उत्तर मिल सके।

कानून बनाने की प्रक्रिया पर इसका सीधा असर पड़ा। 58 फीसद बिल पेश होने के दो हफ्ते के भीतर ही पास कर दिए गए, और लोकसभा में 35 फीसद विधेयकों पर एक घंटे से भी कम चर्चा हुई। समिति व्यवस्था, जो कानूनों की बारीक जांच का सबसे भरोसेमंद जरिया मानी जाती है, इस दौर में सबसे ज्यादा कमजोर हुई। जहां 14वीं और 15वीं लोकसभा में 60 फीसद से ज्यादा विधेयक संसदीय समितियों के पास भेजे जाते थे, वहीं 16वीं और 17वीं लोकसभा में यह आंकड़ा घटकर 20 फीसद रह गया। और 17वीं लोकसभा में तो सिर्फ 10 फीसद विधेयक ही समितियों को भेजे गए, यानी महज 14 विधयेकों की समीक्षा हुई। कुल मिलाकर साल 2019-2024 के दौर का औसत कामकाज महज 42 फीसद रहा, जो साल 1952 के बाद सबसे कम बैठक दिनों वाला लोकसभा कार्यकाल बना।

18वीं लोकसभा में यह प्रवृत्ति और बढ़ गई। दिसंबर 2024 के शीतकालीन सत्र में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू ने स्वीकार किया कि लोकसभा का कामकाज महज 54 फीसद और राज्यसभा का 40 फीसद रहा, और इसी सत्र के दौरान संसद परिसर में हुई झड़प में दो भाजपा सांसद घायल भी हुए थे। और, अब साल 2026 का मानसून सत्र, जिसका हिसाब पीआरएस के आंकड़ों पर आधारित है और भी निराशाजनक निकला। दोनों सदनों में करीब 114-114 घंटे काम प्रस्तावित था, पर हंगामे के कारण लोकसभा में कामकाज घटकर सिर्फ 19 फीसद और राज्यसभा में 39.17 फीसद ही हो पाया, यानी कुल 173 घंटे 10 मिनट शोर-शराबे में डूबे गए।

यह कहना गलत होगा कि संसद ठप होने की परंपरा साल 2014 के बाद शुरू हुई। यूपीए के दस साल, खासकर दूसरा कार्यकाल, इस मामले में कम बदनाम नहीं रहे। 15वीं लोकसभा (2009-2014), जो यूपीए-2 का पूरा कार्यकाल था, बेहद खराब प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। इस दौरान लोकसभा सिर्फ 61 फीसद और राज्यसभा सिर्फ 66 फीसद निर्धारित समय तक चली, जबकि इससे पहले की 13वीं और 14वीं लोकसभा 91 फीसद और 87 फीसद के आंकड़े के साथ कहीं बेहतर रही थीं। एक अलग अध्ययन के मुताबिक 15वीं लोकसभा के निर्धारित समय का 30 फीसद से ज्यादा हिस्सा सिर्फ हंगामे की भेंट चढ़ गया।

साल 2010 का शीतकालीन सत्र इस दौर का सबसे बदनाम उदाहरण है, जब 2जी स्पेक्ट्रम आबंटन घोटाले पर संयुक्त संसदीय समिति की मांग को लेकर विपक्ष ने पूरा सत्र ठप कर दिया था। इसके बाद के आगे भी यही सिलसिला चला। कोयला ब्लाक आबंटन घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल भ्रष्टाचार और अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन ने संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह माहौल गरमाए रखा। साल 2013 में तो स्थिति यह हो गई कि हंगामे के कारण लोकसभा में रिकार्ड 92 घंटे का समय पूरे साल में बर्बाद हुआ। बजट सत्र का दूसरा चरण तय तारीख से दो दिन पहले और शीतकालीन सत्र भी दो दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। भ्रष्टाचार, महंगाई, तेलंगाना राज्य की मांग और श्रीलंकाई तमिलों के मुद्दे पर सदन बार-बार स्थगित हुआ।

यूपीए कार्यकाल का सबसे नाटकीय क्षण फरवरी 2014 में 15वीं लोकसभा के आखिरी सत्र में आया, जब तेलंगाना राज्य के गठन को लेकर सदन में भारी हंगामा हुआ। इस सत्र में दोनों सदन अपने निर्धारित समय के 30 फीसद से भी कम काम कर पाए, और सत्र के अंत में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के विरोध में एक सांसद ने सदन में पेपर स्प्रे तक का इस्तेमाल किया, जिसके बाद अध्यक्ष ने 17 सांसदों को निलंबित कर दिया। यह वही लोकसभा थी जो अपने कार्यकाल के अंत में 128 लंबित विधेयकों के साथ भंग हुई, किसी भी लोकसभा के मुकाबले सबसे ज्यादा लंबित बिलों का रिकार्ड। दिलचस्प यह है कि यूपीए दौर में भी कुछ सत्र असाधारण रूप से कामकाजी रहे।

उस सत्र में लोकसभा ने 135 फीसद और राज्यसभा ने करीब 105 फीसद कामकाज के साथ काम किया, लोकसभा ने 37 बैठकों में 35 बिल पास किए और यह राज्यसभा के लिए पिछले 17 वर्षों का सबसे बेहतरीन सत्र था। हालांकि इस सत्र में भी करीब 19 घंटे हंगामे में गंवाए गए। यानी शोर और कामकाज का यह उतार-चढ़ाव किसी एक पार्टी या दौर का मामला नहीं है। यह भारतीय संसद के स्वभाव का हिस्सा बन चुका है।

यूपीए के दस साल हों या राजग के 12, आंकड़े साफ बताते हैं कि संसद ठप होने, बिना बहस विधेयक पास कराने और सांसदों को निलंबित करने की परंपरा किसी एक पार्टी या दौर की मोहताज नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि राजग के दौर में यह प्रवृत्ति संस्थागत स्तर पर और गहरी हुई। सबसे कम बैठने वाले दिन, सबसे कमजोर समिति व्यवस्था और इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक निलंबन, यह सब इसी दौर में दर्ज हुए। नया संसद भवन बना, पर कार्यशैली नहीं बदली।

असली सवाल यह नहीं कि किस सरकार में संसद कम चली, बल्कि यह है कि क्या भारत की राजनीतिक व्यवस्था विपक्ष को बहस का वाजिब मंच देने और सत्ता पक्ष को जवाबदेही के दायरे में बांधे रखने की इच्छाशक्ति दिखाएगी। जब तक विपक्ष के पास एजंडा तय करने का कोई संस्थागत अधिकार नहीं होगा, और सत्ता पक्ष बहुमत के बल पर बहस को औपचारिकता मानता रहेगा, तब तक हर सत्र के अंत में वही तस्वीर दोहराई जाती रहेगी। यानी करोड़ों रुपए का नुकसान, बिना बहस पास हुए कानून, और लोकतंत्र के मंदिर में गूंजता सिर्फ शोर।

संसद का मकर द्वार बीते संसद सत्र का हाल बताता रहा। मानसून सत्र के शोरगुल में सांसद संसद के अंदर नहीं बल्कि प्रवेश द्वार पर ही अपनी राजनीति करते रहे। इस बार भी पिछले डेढ़ दशक की तरह हंगामा, स्थगन, और जल्दबाजी में पारित होते विधेयक ही सत्र का हासिल रहा। यूपीए हो या राजग, हर शासन काल में संसद का स्थगन एक परिपाटी बन चुकी है।

हंगामे में करदाताओं का पैसा बर्बाद हो रहा है। मानसून सत्र में संसदीय कामकाज का कैसा सूखा रहा, बता रहा है वह द्वार जहां राजनीति मकड़ी के जाले में फंसी और उलझी हुई सी दिखी। पक्ष और विपक्ष अपनी बातों पर ही जकड़े हुए दिखे। इस स्थिति में मकर द्वार भी मकड़ी के जाले की तरह जकड़ा हुआ दिखा। इसमें संसद सत्र के फंसने की पड़ताल करता सरोकार।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में ‘दिमागी नक्सल’ का जो तंज कसा था उसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का रिएक्शन सामने आया है। दरअसल, पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पीएम मोदी के तंज पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह सरासर अहंकार है और अब बदलाव की घंटी बज चुकी है। पढ़िए पूरी खबर…