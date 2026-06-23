कल्याणी चौधरी

दिल्ली हो, लखनऊ हो या देश का और कोई कोना… अब आग लगने की जैसे आम बात लगने लगी है। लगभग हर दूसरे दिन या एक हफ्ते में किसी न किसी फैक्ट्री, अस्पताल, बाजार, गोदाम, अपार्टमेंट या शैक्षणिक संस्थानों में आग लगने की खबर सामने आती है। इन हादसों में कई लोग अपनी जान गंवा देते है और कई अपनी करोड़ों की संपत्ति चुटकियों में राख होते देखते है। दुखद बात यह है कि इन में से बहुत सी घटनाएं हम रोक सकते है लेकिन हमारी अपनी ही लापरवाही के वजह से ऐसा नहीं करते है।

ताजा मामला सोमवार को लखनऊ के अलीगंज इलाके से सामने आया, जहां एक व्यवसायिक इमारत स्थित एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई। कई बच्चों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। मेरी नजर में अलीगंज हादसे ने हमारी पूरी व्यवस्था की खामियों को उजागर किया है।

अलीगंज के इस भवन को साल 2016 में ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था, लेकिन इसे दो महीने बाद वापस ले लिया गया। यह केवल एक व्यक्ति की ही नहीं बल्कि कई स्तरों पर हुई विफलता का परिणाम है। अब 15 लोगों की जान जाने के बाद एलडीए ने इसे गिराने की प्रक्रिया शुरू की है। सवाल यह है कि साल 2016 को जब इमारत को गिराने का आदेश दिया गया था तो उसे वापस क्यों लिया गया? अगर भवन के पास आवश्यक NOC या सुरक्षा प्रमाणपत्र नहीं था तो उसके इस्तेमाल की अनुमति किसने दी?

दिल्ली के मालवीय नगर में गई थी 21 की जान

अलीगंज की घटना कोई अकेली घटना नहीं है। इसी महीने की शुरुआत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित मालवीय नगर के एक होटल में भी भीषण आग लगने से 21 लोगों की जान चली गई थी। आग इतनी तेजी से फैली की लोग अंदर ही फंस गए और जान बचाने के लिए खिड़की और बालकनी से खुद गए। शुरुआती जांच में भवन नियमों के उल्लंघन की बातें सामने आई थी। हर हादसे के बाद जांच और कार्रवाई की बात होती है लेकिन थोड़े समय बाद ही मामला ठंडा पड़ जाता है और तब तक किसी दूसरे शहर से ऐसी ही दुखद घटना घट जाती है।

फायर डिपार्टमेंट क्यों सुस्त रहता है?

हर साल गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती है। गर्मी के कारण बिजली की मांग भी बढ़ जाती है। एसी, कूलर और अन्य उपकरण के लगातार इस्तेमाल से बिजली के तारों और ट्रांसफॉर्म्स पर ज्यादा दबाव पड़ता है। ऐसे में शॉर्ट सर्किट की घटनाएं बढ़ने की संभवाना रहती है। भारत के कई जगहों पर नंगे तारों का जाल फैला हुआ दिखाई देता है। पुराने और जर्जर तार वर्षों से इस्तेमाल हो रहें है, जिससे कई बार छोटी सी चिंगारी भी भयावह हादसे का रूप ले लेती है। यह सब जानते हुए भी फायर डिपार्टमेंट खुद ऑडिट करने की पहल पहले क्यों नहीं करता, क्यों हर बार हादसे के बाद ही फायर डिपार्टमेंट नींद से जागकर यह बताता है कि फलां इमारत की NOC नहीं ली गई थी।

दिल्ली में सात साल से कम समय में गईं खत्म हुईं 500 जिंदगियां

दिल्ली फायर सर्विस के आंकड़ों, के अनुसार 2019 से मार्च 2026 तक आग से जुड़ी घटनाओं में 500 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। इसके बावजूद फायर एनओसी में लापरवाही के मामले लगातार सामने आते रहते है। आग लगने की घटनाओं में अक्सर दमकल विभाग पर भी सवाल उठता है, लेकिन कई बार समस्या केवल दमकल कर्मियों की नहीं होती है।

देश के आबादी और इमारतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है जबकि दमकल स्टेशनों, कर्मचारीयों और आधुनिक उपकरणों की संख्या उसी हिसाब से नहीं बढ़ी और कई बार घटनास्थल तक पहुंचने में देर इसीलिए हो जाती है क्योंकि सड़के पतली होती है, अवैध पार्किंग होती है और कई बार तो कारण की वजह ट्रैफिक होती है। इसके अलावा ऊंची इमारतों तक पहुंचने वाले उपकरण भी उपलब्ध नहीं होते है।

क्या मुआवजा कर पाएगा जान की भरपाई?

ऐसे हादसों के बाद सरकार मुआवजे का ऐलान कर देती है, लेकिन क्या किसी मां-बाप के लिए अपने बच्चे की जान की कोई कीमत लगाई जा सकती है ? जिन मांं-बाप ने अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए कोचिंग भेजा था, वो ये यकीन नहीं कर पा रहे कि उनका बच्चा कभी लौट कर नहीं आएगा। हर हादसे के बाद शोक व्यक्त करना आसान है लेकिन ऐसी घटनाओं को रोकना ही प्रशासन की असली जिम्मेदारी है।

जनता भी सजग हो, जिम्मेदारों पर भी हो एक्शन

आग लगने पर कई बार देखा गया है कि फायर एक्सटिंग्विशर केवल दिखावे के लिए लगाए जाते है और जरूरत पड़ने पर काम नहीं आते है। मेरी राय में आग लगने की घटनाएं केवल एक हादसा नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक लापरवाही का नतीजा है।

असली जवाबदेही तब होगी जब नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों और आधिकारियों पर सख्त कार्यवाही हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। जब तक सुरक्षा नियम कागजों से निकलकर धरातल पर नहीं उतरेंगे, तब तक हर हादसे के बाद शोक, मुआवजा और जांच की वही प्रक्रिया चलती रहेगी, और जानें जाती रहेंगी।

इन नियमों का पालन जरूरी

भारत में भवनों की अग्नि सुरक्षा के लिए National Building Code of India (NBC) और राज्य सरकारों के फायर सेफ्टी नियम लागू होते हैं। इसके अनुसार बहुमंजिला भवन, होटल, अस्पताल , कोचिंग सेंटर , मॉल, व्यावसायिक इमारत में कुछ सुरक्षा व्यवस्थाएं जरूरी मानी जाती है:-

1. बिल्डिंग में पर्याप्त आपातकालीन निकास (Emergency Exit) होनी चाहिए।

2. सीढ़ियां और निकलने के रास्ते हमेशा खुले रहने चाहिए।

3. बड़ी इमारतों में फायर एक्सटिंग्विशर और स्मोक डिटेक्टर होने चाहिए।

4. भवन में पर्याप्त धुआं बाहर निकालने की व्यवस्था होनी चाहिए।

5. समय-समय पर फायर एनओसी का रिन्यूअल कराना होता है।

आग की ये घटनाएं हमें चेतावनी दे रही है कि सुरक्षा के साथ समझौते की कीमत इंसानों की जानों से चुकानी पड़ती है । अगर हम आगे भी ऐसे ही चूक करते रहे तो ऐसे हादसे फिर होने की पूरी संभावना है, जिस वजह से फिर जान और माल का नुकसान होगा।

(यह लेख कल्याणी चौधरी द्वारा लिखा गया है। यह उनके निजी विचार हैं। कल्याणी जनसत्ता डिजिटल के साथ इंटर्न के तौर पर जुड़ी हैं। उन्होंने बीएचयू से एमए किया है और वह शिक्षण कार्य से जुड़ी रही हैं।)