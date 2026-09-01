Nepal Disaster: नेपाल में बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जानमाल के नुकसान का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इस त्रासदी में सैकड़ों लोगों ने अपनों को खो दिया और बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। इस घटना के कारणों को लेकर अभी तक जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक नेपाल-तिब्बत सीमा के पास एक पहाड़ से हिमनद का बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हो गया।

इससे बीते 26 अगस्त की सुबह भोटेकोशी और त्रिशूली नदियों में भयंकर बाढ़ आई, जिसमें बड़ी संख्या में इंसान, जानवर और घर, सब बह गए। दूरदराज के रसुवा जिले के तिमुरे और स्याब्रूबेसी समेत कई गांव या तो मलबे में दब गए या बह गए।

अब तक लगभग एक हजार लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि हजारों लोग लापता हैं, जिनमें ग्रामीण, मजदूर, तीर्थयात्री और पर्यटक शामिल हैं। इस बाढ़ में ग्यारोंग बार्डर क्रासिंग, पुल, सड़कें और कम से कम तेरह पनबिजली परियोजनाएं नष्ट हो गर्इं। कुछ निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं की सुरंग में कई श्रमिक अब भी फंसे हुए हैं। इस त्रासदी ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और आपदाओं की समय रहते चेतावनी प्रणाली की व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

नेपाल में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में संवाद का संकट भी पैदा हो गया है, क्योंकि दूरसंचार व्यवस्था ठप हो गई है। जो लोग लापता हैं, उनके परिजन आज भी भरोसेमंद जानकारी का इंतजार कर रहे हैं। नेपाल और दुनिया भर के समाचार पत्रों तथा अलग-अलग सोशल मीडिया मंच के जरिए इस त्रासदी को टुकड़ों में दिखाया जा रहा है और लापता लोगों के नामों की सूची साझा की जा रही है।

नेपाल के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की ओर से भी सोशल मीडिया पर तस्वीरों के साथ नामों की सूचियां साझा की जा रही है। इसके साथ ही अपुष्ट जानकारियों का सिलसिला भी जारी है। नेपाल पुलिस और सरकार की ओर से लापता, बचाए गए और मारे गए लोगों के बारे में अलग-अलग जानकारी दी जा रही है।

नेपाल के राष्ट्रीय विपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण भी भरोसेमंद जानकारी जुटा पाने में असमर्थ है। इससे पता चलता है कि नेपाल का व्यवस्थागत ढांचा किसी बड़ी आपदा के लिए कितना तैयार है। इस बाढ़ की त्रासदी को बयान करने के क्रम में एक पक्ष मानवीय संवेदनाओं के क्षरण को दर्शाता है, जहां कुछ सोशल मीडिया उपयोगकर्ता इसे एक अवसर की तरह देख रहे हैं।

बाढ़ के असली दृश्यों के बजाय कृत्रिम मेधा से बनाए गए वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाकर प्रसिद्धि पाने की कोशिशें की जा रही हैं। यही नहीं, बाढ़ की अन्य घटनाओं के पुराने वीडियो को नेपाल की विभीषिका बताकर परोसा जा रहा है और आर्थिक मदद के लिए फर्जी ‘क्यूआर कोड’ भी दिए जा रहे हैं। इस तरह की गतिविधियों से जहां विश्वसनीय सूचना का संकट पैदा हो गया है, वहीं इससे बचाव कार्यों की प्राथमिकताएं भी प्रभावित हो सकती हैं।

यह उन परिवारों के साथ भी एक तरह की क्रूरता है, जिन्होंने इस बाढ़ में अपनों को खो दिया है या फिर उनके अपने लापता हैं। हालांकि, नेपाल में पूर्वानुमान प्रणाली और तैयारी के उपाय विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन अक्सर चेतावनियां अलग-अलग खतरों के लिए बनाई जाती हैं। जैसे- बारिश, बाढ़ की सालाना संभावना और भूस्खलन की आशंका। मगर इन चेतावनियों में अचानक होने वाली एक के बाद एक आपदाओं (हिमनद के टूटने से बाढ़, भूस्खलन और ‘मडस्लाइड’ का एक साथ होना) को शामिल नहीं किया जाता।

हाल में आई बाढ़ के दौरान भी यह महसूस किया गया कि पनबिजली परियोजनाओं में कार्यरत लापता कर्मियों के परिवारों को या तो पर्याप्त चेतावनी नहीं मिली, या फिर आपदा की प्रकृति और संसाधनों की कमी के कारण उन्हें तुरंत सुरक्षित जगहों पर नहीं पहुंचाया जा सका। ऐसे इलाके में जहां बर्फ, चट्टानों और पानी की हलचल आपदा के स्तर को और बढ़ा देती है, वहां सिर्फ एक तरह के खतरे के आधार पर चेतावनी प्रणाली काम नहीं कर पाती है। बिना तैयारी वाली और अनुमान के आधार पर निर्मित चेतावनी लोगों की मदद नहीं कर सकती।

ऐसी स्थिति में बचाव कर्मियों को यह पता होना चाहिए कि किस ढलान पर चढ़ना है, सुरक्षित जगह कौन-सी है और किस तरह के संसाधनों की जरूरत है। बिना अभ्यास वाली प्रतिक्रिया के साथ दी गई चेतावनी सिर्फ उल्टी गिनती जैसी होती है। मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि कई लोगों ने इस आपदा की गंभीरता को न समझ पाने के कारण भी अपनी जान गंवा दी। उनके पास बचने का मौका था, लेकिन वे खतरे का अंदाजा नहीं लगा पाए। बाढ़ से प्रभावित रसुवा मुख्य रूप से तमांग समुदाय का इलाका है।

यह एक ऐसा आदिवासी समुदाय है, जिसे लंबे समय से नेपाल की अर्थव्यवस्था और राजनीति में हाशिये पर रखा गया है। साथ ही यहां प्रवासी मजदूर और जलविद्युत परियोजनाओं के कामगार भी रहते हैं। इनमें से कई लोगों के पास वे सुविधाएं और जानकारियां नहीं हैं, जिनके जरिए वे सूचना या चेतावनी प्रणाली से जुड़ सकें। कुछ लोग दूर-दराज के इलाकों में होते हैं, जहां चेतावनी मिलने या फिर उस पर तत्काल अमल करने की संभावना सबसे कम होती है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के उस फैसले पर भी सवाल उठ रहे हैं, जिसमें उन्होंने बाढ़ के 72 घंटे बाद विदेशी सहयोग की अनुमति दी। शुरुआत आकलनों के मुताबिक, बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए लगभग पांच से छह अरब डालर की जरूरत होगी। क्या नेपाल की सरकार विदेशी मदद के बिना इस कार्य में सक्षम हो पाएगी?

नेपाल की यह बाढ़ जलवायु परिवर्तन के खतरे को भी दर्शाती है। भू-विशेषज्ञों के मुताबिक, हिमालय दुनिया के औसत तापमान की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे हिमनद छोटे हो रहे हैं, ढलान वाले क्षेत्र अस्थिर हो रहे हैं और हिमनद झीलों की संख्या एवं आकार भी बढ़ रहा है। इसके लिए कोई एक देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया जिम्मेदार है।

हालांकि, इसकी सबसे ज्यादा कीमत उन लोगों को चुकानी पड़ रही है, जिनका कार्बन उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन में सबसे कम योगदान है। इसके अलावा, पहाड़ी क्षेत्रों में बिना उचित भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के भारी बुनियादी ढांचे का निर्माण हो रहा है। सड़कों को चौड़ा करने, होटल निर्माण और मानव बस्तियों को बसाने के लिए पहाड़ों को खोदा जा रहा है तथा पेड़ों का अंधाधुंध कटान हो रहा है।

इस तरह की गतिविधियों से पहाड़ अंदरूनी रूप से कमजोर और खोखले हो रहे हैं। जाहिर है, पहाड़ों की प्रकृति से छेड़छाड़ होगी, तो उसका नतीजा स्वाभाविक रूप से बाढ़ जैसी आपदाओं के रूप में सामने आएगा। नदियां सीमाओं पर नहीं रुकतीं और न ही चेतावनी देने वाली प्रणाली, जरूरी जानकारियों को साझा करने तथा आपातकालीन सूचनाओं के संचार का क्रम रुकना चाहिए। किसी भी देश को सूचना के व्यवस्थागत ढांचे में भी उतनी ही गंभीरता से निवेश करना चाहिए, जितनी गंभीरता से वह बांधों और राजमार्गों के निर्माण में करता है।

आजादी ने बंटवारे का दर्द झेला और सांप्रदायिक तनाव का भी सामना किया। पर तब भी ऐसे तमाम लोग थे, जिन्होंने अपने इंसानी उसूल को नहीं भुलाया। मिलजुलकर रहने और एक समाज बनाने का उसूल, जिसने बहुतों को राह दिखाई। लोग तनाव भूलते जा रहे थे। जख्म भरते चले गए। पढ़िए पूरा लेख…