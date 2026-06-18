हर वर्ष लाखों छात्र-छात्राएं नीट, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, पुलिस भर्ती और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में दिन-रात मेहनत करते हैं। कोई अपनी नींद त्याग देता है, कोई त्योहारों की खुशियां छोड़ देता है तो कोई घर-परिवार से दूर रहकर केवल एक नौकरी और बेहतर भविष्य का सपना संजोता है। हालांकि, जब परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर सामने आती है तो सबसे गहरी चोट उस छात्र को लगती है जिसने ईमानदारी और समर्पण के साथ तैयारी की होती है।

एक छात्र के लिए प्रतियोगी परीक्षा केवल एक टेस्ट नहीं होती बल्कि वर्षों की मेहनत, उम्मीदों और संघर्ष का परिणाम होती है। जब पेपर लीक होता है तो ऐसा महसूस होता है मानो किसी ने उसके सपनों को बीच रास्ते में ही कुचल दिया हो। परीक्षा रद्द हो जाती है, नई तिथि घोषित होती है और फिर वही लंबा इंतजार शुरू हो जाता है। इस दौरान छात्रों का मानसिक तनाव बढ़ता है और उनका आत्मविश्वास और मनोबल भी कमजोर पड़ने लगता है।

पेपर लीक की घटनाएं पूरे परिवार का नुकसान करती हैं

ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले अनेक छात्र सीमित संसाधनों में अपनी तैयारी पूरी करते हैं। उनके माता-पिता अपनी जमा-पूंजी खर्च कर कोचिंग, किताबों और रहने-खाने की व्यवस्था करते हैं। ऐसे में पेपर लीक की घटनाएं केवल छात्रों का ही नहीं बल्कि पूरे परिवार का नुकसान करती हैं। आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से यह एक गहरी चोट साबित होती है।

एक परीक्षा देने के लिए विद्यार्थियों को न जाने कितने संघर्षों से गुजरना पड़ता है। परीक्षा केंद्र तक पहुंचने का सफर आज इतना कठिन हो गया है कि रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में खड़े होने तक की जगह नहीं मिलती। जिस शहर में परीक्षा आयोजित होती है, वहां साधारण और किफायती आवास भी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता। स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी अपने बैग और अन्य सामान को सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से जमा तक नहीं कर पाते।

छात्राओं के लिए स्थिति ज्यादा चुनौतीपूर्ण

इन परिस्थितियों में छात्र और छात्राएं दोनों ही अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं लेकिन छात्राओं के लिए यह स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। लंबी यात्राएं, अपरिचित शहर, ठहरने की समस्या और सामान की सुरक्षा जैसी चिंताएं उनकी परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ मानसिक दबाव को भी बढ़ा देती हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब एक परीक्षा देने के लिए ही विद्यार्थियों को इतने संघर्ष करने पड़ रहे हैं तो उनकी मेहनत और सपनों की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा?

सबसे चिंताजनक बात यह है कि हर बार पेपर लीक होने के बाद कुछ दिनों तक चर्चा होती है, जांच बैठती है, विरोध-प्रदर्शन होते हैं और फिर मामला धीरे-धीरे शांत हो जाता है। लेकिन, जिन छात्रों का समय और मेहनत बर्बाद हुई होती है, उनके जीवन पर इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। कोई आयु सीमा पार कर जाता है, कोई रोजगार के अवसर से वंचित रह जाता है और कोई बार-बार की अनिश्चितता से मानसिक रूप से टूट जाता है।

पेपर लीक की समस्या का समाधान

इस समस्या का समाधान केवल बयान देने या दोषियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं होना चाहिए। परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना होगा। प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए और परीक्षा प्रक्रिया में शामिल सभी स्तरों पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित करनी होगी।

छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर सवाल

हाल के महीनों में NEET-UG 2026 से जुड़े तनाव और पेपर लीक विवाद के बीच कई छात्रों की आत्महत्या की खबरें सामने आई हैं, जिसने परीक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसी घटनाएँ बताती हैं कि केवल परीक्षा कराना ही नहीं, बल्कि छात्रों का विश्वास बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। यह एक बहुत चिंतनीय विषय है।

एक छात्र के रूप में मेरी सबसे बड़ी मांग केवल इतनी है कि हमें निष्पक्ष अवसर दिया जाए। हम सफलता की गारंटी नहीं चाहते, न ही किसी विशेष सुविधा की अपेक्षा रखते हैं। हम केवल यह चाहते हैं कि हमारी मेहनत का परिणाम ईमानदारी और निष्पक्षता के आधार पर तय हो। वर्षों की मेहनत और संघर्ष को कुछ लोगों के लालच की भेंट न चढ़ाया जाए। जिस दिन हमारी व्यवस्था और समाज इस पीड़ा को समझ लेगा, उसी दिन इस समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में वास्तविक और प्रभावी कदम उठाए जा सकेंगे।

(यह लेख कल्याणी चौधरी द्वारा लिखा गया है। कल्याणी जनसत्ता डिजिटल के साथ इंटर्न के तौर पर जुड़ी हैं।)