Economic Challenges in India: भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से डिजिटल स्वरूप ले रही है। इंटरनेट, मोबाइल प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल भुगतान प्रणाली, ई-वाणिज्य और डेटा आधारित व्यापार गतिविधियों की रफ्तार बढ़ रही है। इससे लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं।

यह क्षेत्र देश की आर्थिक संरचना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसमें लगभग 6.3 करोड़ से अधिक इकाइयां कार्यरत हैं। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग तीस फीसद, विनिर्माण उत्पादन में छत्तीस फीसद तथा निर्यात में करीब पैंतालीस फीसद का योगदान देता है। कृषि के बाद यह क्षेत्र रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा उपक्रम है।

ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में यह उद्यम आर्थिक समावेशन, महिला उद्यमिता, स्थानीय संसाधनों के उपयोग और क्षेत्रीय संतुलित विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था ने इन उद्योगों को स्थानीय बाजार से राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजार तक पहुंचने के अवसर प्रदान किए हैं। मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद इस क्षेत्र को कई तरह की चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है।

विगत कुछ वर्षों में भारत में डिजिटल भुगतान, आनलाइन व्यापार और डिजिटल सेवाओं का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। ‘यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस’ के माध्यम से होने वाले लेन-देन ने छोटे व्यापारियों और लघु उद्योगों के लिए नकद रहित भुगतान प्रणाली को सरल बनाया है। ई-वाणिज्य, सोशल मीडिया मार्केटिंग और अन्य आनलाइन मंच के माध्यम से अनेक लघु उद्योगों के उत्पाद अब सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच रहे हैं।

‘ई-मार्केटप्लेस’ के माध्यम से सरकारी खरीद में लघु उद्योगों के उत्पादों की भागीदारी बढ़ाई गई है। डिजिटल लेखांकन, जीएसटी पोर्टल, ‘ई-इनवाइसिंग’, ‘आनलाइन बैंकिंग’ और डिजिटल ऋण सुविधाओं ने व्यवसाय संचालन को अधिक पारदर्शी एवं सुगम बना दिया है। ई-वाणिज्य मंचों के माध्यम से छोटे उद्यम क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों के ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। इन माध्यमों से विपणन लागत कम होती है और नए बाजार उपलब्ध होते हैं।

‘यूपीआइ क्यूआर कोड’, मोबाइल वालेट और इंटरनेट बैंकिंग ने लघु उद्योगों के उत्पादों की भुगतान प्रक्रिया को तेज, सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाया है। इससे नकदी प्रबंधन की समस्या कम हुई है और औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जुड़ाव बढ़ा है। डिजिटल माध्यमों ने लेखांकन, ग्राहक प्रबंधन और आपूर्ति शृंखला संचालन को अधिक कुशल बनाया है। इससे प्रशासनिक लागत कम हुई है और उत्पादकता बढ़ी है।

डिजिटल मंच उपभोक्ता की आवश्यकता, उनके क्रय व्यवहार, विक्रय की प्रवृत्ति और बाजार मांग संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं, जिनके आधार पर छोटे उद्योग बेहतर व्यावसायिक निर्णय ले सकते हैं। इससे वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण और पारंपरिक उत्पादों के निर्यात में वृद्धि की संभावना बढ़ी है। ‘एक जिला एक उत्पाद’ जैसी पहल भी इससे लाभान्वित हो रही है।

मगर, इतना सब कुछ होते हुए भी डिजिटल अर्थव्यवस्था का पूरा लाभ सूक्ष्म और मध्यम इकाइयों को नहीं मिल पा रहा है। देश के अनेक ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में अच्छी सड़कों, उच्च गति के इंटरनेट सेवाओं, पर्याप्त बिजली आपूर्ति और डिजिटल संपर्क का अभाव है। इस कारण इन क्षेत्रों में डिजिटल मंचों का प्रभावी उपयोग संभव नहीं हो पाता। कई लघु उद्यमी और उनके उपक्रम डिजिटल तकनीकों, आनलाइन विपणन, साइबर सुरक्षा, क्लाउड सेवाओं और डिजिटल लेखांकन के उपयोग में दक्ष नहीं हैं।

प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन की कमी इस परिवर्तन को धीमा करती है। डिजिटल तकनीक के लिए कंप्यूटर, साइबर सुरक्षा और तकनीकी विशेषज्ञता में निवेश की आवश्यकता होती है। अधिकांश सूक्ष्म और लघु उद्यम सीमित पूंजी के कारण यह निवेश नहीं कर पाते हैं।

आनलाइन भुगतान, डिजिटल डेटा और ई-वाणिज्य के विस्तार के साथ साइबर धोखाधड़ी, डेटा चोरी, ‘फिशिंग’ और ‘रैनसमवेयर’ जैसे जोखिम बढ़े हैं। छोटे उद्योगों के पास पर्याप्त साइबर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती। डिजिटल बाजार में बड़े ब्रांड, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और संगठित विक्रेता अधिक संसाधनों, विज्ञापन क्षमता और तकनीकी दक्षता के कारण प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त रखते हैं। छोटे उद्योगों के लिए इनकी दृश्यता और ग्राहक प्राप्त करना कठिन हो जाता है।

जीएसटी, डिजिटल कराधान, डेटा संरक्षण और आनलाइन व्यापार से संबंधित नियमों का पालन छोटे उद्यमों के लिए अपेक्षाकृत कठिन होता है। अनुपालन लागत भी उनके लिए अधिक होती है। छोटे उद्योगों के पास अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी उन्नयन की सीमित क्षमता होती है।

हालांकि डिजिटल इंडिया अभियान के माध्यम से डिजिटल अवसंरचना और सेवाओं का विस्तार किया गया है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल के जरिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के आनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। ‘ई-मार्केटप्लेस’ पर सरकारी खरीद में इन उद्यमों की भागीदारी बढ़ाई गई है।

सरकार ने इन्हें बिना गारंटी ऋण सुविधा दी है। सरकार की ओर से डिजिटल कौशल विकास और उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जाते रहे हैं। मगर इन सुविधाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और अंतिम स्तर तक पहुंच सुनिश्चित करना अभी भी चुनौती बना हुआ है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्राडबैंड इंटरनेट, 5जी सेवाएं और निरंतर बिजली आपूर्ति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लघु उद्यमियों और उनके कर्मचारियों को डिजिटल मार्केटिंग, ई-वाणिज्य, साइबर सुरक्षा, डिजिटल लेखांकन और कृत्रिम मेधा आधारित व्यवसाय प्रबंधन का व्यापक प्रशिक्षण देना होगा। सरकार और निजी क्षेत्र के सहयोग से क्लाउड आधारित साफ्टवेयर, डिजिटल उपकरण और साइबर सुरक्षा समाधान रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाने की जरूरत है।

ऋण माडल, ‘डिजिटल क्रेडिट स्कोरिंग’ और त्वरित कार्यशील पूंजी ऋण की व्यवस्था को मजबूत किया जाना भी लघु उद्योगों के विकास और विस्तार की दृष्टि से जरूरी है। इनके लिए सरल साइबर सुरक्षा दिशा-निर्देश, बीमा योजनाएं और तकनीकी सहायता केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। जिला स्तर पर डिजिटल व्यापार सुविधा केंद्र, ई-वाणिज्य सहायता केंद्र और तकनीकी परामर्श सेवाएं विकसित करने की जरूरत है।

ग्राहक सेवा, मांग पूर्वानुमान और डिजिटल विपणन उपकरणों को छोटे उद्योगों के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए। डिजिटल अर्थव्यवस्था देश के लघु उद्योगों के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है। यह उन्हें स्थानीय सीमाओं से मुक्त कर राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों से जोड़ सकती है, उत्पादकता बढ़ा सकती है और वित्तीय समावेशन को मजबूत कर सकती है।

यदि सरकार, उद्योग संगठन, वित्तीय संस्थाएं और तकनीकी कंपनियां समन्वित रूप से कार्य करें, तो देश का लघु मध्यम और सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र डिजिटल अर्थव्यवस्था में सबसे गतिशील और प्रतिस्पर्धी माध्यम बन सकता है। डिजिटल रूप से सशक्त होने पर यह उद्योग क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत, ‘मेक इन इंडिया’ और विकसित भारत-2047 के लक्ष्यों को हासिल करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

कृत्रिम मेधा (एआइ) के फायदे-नुकसान की चर्चा तो इसके आगमन के साथ ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब बहस जिस स्तर पर जा पहुंची है, उसे देखकर लगता है कि जल्द ही इसके इस्तेमाल को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई, तो दुनिया मुश्किल में पड़ सकती है। मुश्किल भी ऐसी कि एआइ से मनुष्य के अस्तित्व के लिए ही खतरा पैदा हो सकता है। पढ़िए पूरी खबर…