विवाह और परिवार को समाज की नींव माना जाता है। भारतीय संस्कृति में विवाह को एक संस्कार की संज्ञा दी गई है, मगर भौतिकवाद और उपभोक्तावाद ने इसके स्वरूप और अर्थ दोनों को बदल दिया है। आज बाजारवाद इतना हावी हो गया है कि सामाजिक संबंध केवल दिखावे तक सिमट कर रह गए हैं। डिजिटल तकनीक के इस दौर में आभासी संसार अस्तित्व में आ गया है, जो हकीकत की दुनिया से कोसों दूर है, जहां सब कुछ दिखावटी और संवेदनहीन है।

दिखावे के लिए विवाह समारोहों पर लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं और इस पवित्र बंधन को भी बाजार का हिस्सा बना दिया गया है। इसे समाज में प्रतिष्ठा से जोड़ दिया गया है, मगर इस होड़ में रिश्तों की आत्मीयता कहीं पीछे छूट गई है। देश में आए दिन सामने आने वाले घरेलू हिंसा, आत्महत्या के लिए मजबूर करने और तलाक के मामलों से पता चलता है कि लोगों की रिश्ते निभाने की इच्छाशक्ति कमजोर पड़ती जा रही है।

हाल के दिनों में घरेलू हिंसा के कई मामले चर्चा में रहे, जिनमें कहीं चरित्र पर संदेह तो कहीं दहेज की मांग ने जिंदगियां लील लीं। जीवन में पैसा जरूरी है, लेकिन क्या इतना जरूरी है कि किसी की हत्या कर दी जाए या आत्महत्या करने के लिए बाध्य कर दिया जाए। सरकार की ओर से महिला सशक्तीकरण को लेकर कई अभियान और योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका अपेक्षित प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। महिलाओं में शिक्षा की दर जरूर बढ़ी है, लेकिन उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

हाल ही में आई मॉर्गन स्टैनली की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2030 तक 25 से 44 वर्ष तक की लगभग 45 प्रतिशत महिलाएं अविवाहित या बच्चों के बिना रहने को प्राथमिकता देंगी। आने वाले दिनों में लड़कियां अपने करियर, पढ़ाई और निजी खुशियों को तुलनात्मक रूप से अधिक महत्व देना पसंद करेंगी। एक समय था जब विवाह को जीवन का जरूरी एवं महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता था, लेकिन तेजी से बदलती जीवनशैली में विवाह करना या न करना एक व्यक्तिगत फैसला बन गया है। महिलाएं अब ऐसे रिश्तों से समझौता नहीं करना चाहतीं जहां उन्हें समानता न मिले। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे अनेक कारण जिम्मेदार रहे हैं।

सदियों से परिवार के भीतर ही महिलाओं को असमानता और घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षित होने के बाद भी महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं आया है। हालांकि समाज के एक वर्ग में उच्च शिक्षा और आधुनिकता से परिवारों की सोच में सकारात्मक बदलाव आया है। शहरी और कुछ शिक्षित परिवारों में बेटियों को बेटों के समान शिक्षा और अवसर दिए जा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी सुधार की जरूरत है।

सर्वेक्षण में यह भी सामने आया है कि 30-40 की उम्र में महिलाओं के तलाक लेने और दोबारा शादी न करने का फैसला लेने की संभावना अधिक होती है। आर्थिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत प्राथमिकताएं भी इसकी वजह बन रही हैं। इससे संकेत मिलते हैं कि भविष्य में महिलाओं की जीवनशैली एवं परिवार के प्रति दृष्टिकोण में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है।

कुछ सामाजिक विज्ञानियों का मानना है कि परिवार में महिलाओं को सम्मान और बराबरी का दर्जा नहीं मिलने से उनके भीतर हीन भावना पैदा होना स्वाभाविक है। यह स्थिति पारिवारिक परिवेश के बाहर महिला के जीवन की अपेक्षित संभावनाओं को क्षीण कर देती है। संभवतः इसी स्थिति के कारण उभरने वाले खतरों और चुनौतियों को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने बीते मार्च में एक अहम फैसले में स्पष्ट किया कि पत्नी नौकरानी नहीं, बल्कि जीवनसाथी है। घरेलू काम करना सिर्फ पत्नी की जिम्मेदारी नहीं है और घर का काम न करना तलाक का आधार नहीं हो सकता।

हालांकि मॉर्गन स्टैनली की यह रिपोर्ट विशेष रूप से अमेरिकी महिलाओं के संदर्भ में है, मगर भारतीय महिलाओं में भी अविवाहित या संतानहीन रहने की प्रवृत्ति जोर पकड़ती जा रही है, जो पारंपरिक सामाजिक पद्धति में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इस प्रवृत्ति का कारण आर्थिक स्वतंत्रता तक अधिक पहुंच, पेशेवर विकास तथा व्यक्तिगत उपलब्धि की अवधारणा का विस्तार हो सकता है।

यह कहना गलत नहीं होगा कि विवाह एवं परिवार जैसी समाज की आधारभूत संस्थाओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि महिला और पुरुष की भूमिकाओं एवं योगदान को समानता के स्तर पर देखा जाए। महिलाओं को विवाह के बाद भी अपनी स्वतंत्र पहचान, करियर और वित्तीय आत्मनिर्भरता बनाए रखने का अधिकार होना चाहिए। जब तक घरेलू श्रम का आर्थिक मूल्य तय नहीं होता और इसे पितृसत्तात्मक नियंत्रण से मुक्त नहीं किया जाता, तब तक महिलाएं वास्तव में स्वतंत्र और समान भागीदारी का दर्जा हासिल नहीं कर पाएंगी।

विवाह को एक आर्थिक अनुबंध की तरह नहीं लिया जाना चाहिए, जहां महिला को उसके घरेलू श्रम के बदले सिर्फ भोजन और आश्रय मिलता हो। समाज में विवाह को इस तरह पेश नहीं किया जाना चाहिए जैसे कि एक महिला के लिए पुरुष से शादी करना ही एकमात्र स्वाभाविक और अंतिम लक्ष्य हो। महिलाओं को जीवन जीने के तमाम विकल्पों में से किसी को भी चुनने की पूरी आजादी होनी चाहिए।

अगर कोई महिला अकेले अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है, तो समाज में उसकी गरिमा और सम्मान को किसी तरह की चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा, जहां विवाह किसी महिला की मजबूरी या उसकी पहचान का अंत न हो, बल्कि दो बराबर के इंसानों का स्वतंत्र फैसला हो। विवाह और परिवार के भीतर छिपी अधिकारों एवं भागीदारी की असमानता को खत्म कर बराबरी का संतुलन कायम करना होगा।