दशहरे के दिन मैंने सरसंघचालक मोहन भागवत का भाषण ध्यान से सुना। वैसे तो मुझे आदत नहीं है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया की बातें ध्यान से सुनने की, लेकिन इस बार सुनने का मकसद था समझना कि संघ और मोदी सरकार के बीच वास्तव में वे दूरियां बन गई हैं, जिनकी चर्चा हो रही है दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में। भागवत का भाषण सुनने के बाद यकीन हो गया कि अगर दूरियां थीं कभी, तो अब नहीं हैं। उनके भाषण और प्रधानमंत्री के हाल में दिए गए भाषणों में थोड़ा भी अंतर नहीं है।

दोनों ने मुख्य संदेश यही दिया है कि हमारे इस महान देश को तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं उन मुल्कों द्वारा जो हमारे दुश्मन हैं। संघ के मुखिया ने अपने भाषण में स्पष्ट कर दिया कि ‘पश्चिम से आंधी’ आ रही है। इसलिए हमारे दुश्मन न पड़ोसी इस्लामी देश हैं और न ही चीन। दुश्मन हैं सारे पश्चिमी देश। यानी बिल्कुल वही देश, जिनको पचास साल पहले इंदिरा गांधी भी दुश्मन मानती थीं।

उस दौर में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का बोलबाला था और इनकी नजरों में सोवियत यूनियन भारत का सबसे बड़ा दोस्त था। अतीत में, वर्तमान में और भविष्य में भी। इंदिरा गांधी ने सोवियत यूनियन के साथ भारत की दोस्ती को समझौते के जरिए मजबूत किया था। दोस्ती का समझौता 1970 में बना और 1991 में उस पर दस्तखत किए गए बीस सालों के लिए, लेकिन इसके फौरन बाद सोवियत संघ टूट गया।

इसलिए जब पश्चिम से दुश्मनों के षड्यंत्रों की बातें होती हैं, हम इसमें रूस को नहीं गिनते हैं, क्योंकि आज भी हम रूस को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। बावजूद इसके कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और वह युद्ध आज भी चल रहा है, लेकिन हमने कभी रूस के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है। क्या हम अमेरिका और यूरोप को दुश्मन मानते हैं? क्या सच में पश्चिमी देश भारत में अराजकता फैला कर ‘रिजीम चेंज’ चाहते हैं? यहां स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती हूं कि निजी तौर पर ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानती हूं।

एक, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने सबसे ज्यादा नुकसान उनके अपने देश का किया है और दूसरा, उनको फुर्सत ही कहां है भारत की तरफ देखने की, जब ईरान में उनके छेड़े हुए युद्ध के दलदल में अमेरिका फंस गया है। रही बात यूरोपीय देशों की तो उन सारे देशों में घरेलू समस्याएं इतनी हैं इन दिनों कि उनको भी भारत में अराजकता फैलाने के लिए फुर्सत नहीं। हमारा पुराना दुश्मन पाकिस्तान भी अपनी घरेलू समस्याओं में उलझा हुआ है।

सच यह है कि जितनी भी अराजकता हमने पिछले कुछ महीनों में देखी है वह इस देश के बच्चों ने अपने प्रदर्शनों से फैलाई है। उनका गुस्सा पहले नीट पेपर लीक को लेकर था और यह प्रदर्शन इतना सफल रहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। फिर कुछ महीने काकरोच जनता पार्टी ने गांवों में घूम कर स्कूलों की बुरी हालत को सामने लाने का बहुत ही नेक काम किया। साथ में उन्होंने यह भी दिखाया कि गंदगी और गरीबी से अभी तक इस देश के लोग जूझ रहे हैं। यहां तक उनका काम सराहा गया था और प्रधानमंत्री मौन ऐसे रहे, जैसे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कहना क्या चाहते हों।

फिर जब ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने अपनी खोजी पत्रकारिता द्वारा उजागर किया कि चुनाव आयोग में गड़बड़ी चल रही है, तो काकरोचों ने वोट चोरी को अपना मुद्दा बनाया और जंतर मंतर पर अपने दूसरे दौर के आंदोलन का एलान किया। मुंबई में प्रदर्शन शांत और सफल रहा, लेकिन दिल्ली में प्रदर्शन की जब इजाजत नहीं मिली, तो पूरे शहर में नाकाबंदी हुई और काकरोच जनता पार्टी के नेताओं को हिरासत में लिया गया। असली अराजकता जो फैली है देश में उसका कारण है पुलिस की जरूरत से ज्यादा सख्ती। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी थी कि मक्खी मारने के लिए हथौड़ा न उठाएं, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ है।

अब जब संघ और सरकार एक ही भाषा बोल रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं एक ऐसी रणनीति, जिसमें होगी इतनी सख्ती कि कोई काकरोच या विपक्ष अपनी आवाज उठाने की हिम्मत न करे? लगता तो ऐसा ही है। भविष्य में देश के दुश्मन अपने नागरिक माने जाएंगे और प्रदर्शनकारियों के साथ वही होगा जो होता है, जब हमारे घर में काकरोच घुस जाता है। ऐसा करने से क्या शांति लौट आएगी? ऐसा करने से क्या वे ‘विदेशी ताकतें’ गायब हो जाएंगी? ऐसा मैं नहीं मानती हूं।

मेरा मानना है कि विरोध प्रदर्शन हमारे नौजवानों ने किए थे ठोस मुद्दों को लेकर, जिनका समाधान अभी तक नहीं मिला है। सख्ती के कारण ‘जेन-जी’ थोड़ी दबी जबान बोलने लगेगा, लेकिन जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया है, उसका एकदम समाप्त हो जाना मुश्किल है। नए लोग जुड़ते जाएंगे और कारवां बनता रहेगा। लेकिन एक बात जो स्पष्ट हो गई अभी से और वह यह कि संघ और सरकार में अब दूरियां बिल्कुल नहीं रही हैं। जो दूरियां थीं उनके बीच लगता है, अभी समाप्त हो गई हैं। सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनावों में संघ भाजपा की पूरी मदद करेगा।

काकरोच पार्टी के नेताओं को भी शायद किसी बंद कमरे में बैठकर चिंतन करना चाहिए कि उन्होंने गलती क्या की है। मेरी राय में उनकी सबसे बड़ी गलती थी मार्क्सवादी नौजवानों और बुद्धिजीवियों को अपने आंदोलन में जोड़ने की। यही लोग थे जिन्होंने ‘रिजीम चेंज’ की बातें शुरू की थीं, इस बात को भूलकर कि भारत में कभी भी यह सड़कों से नहीं हुआ है और न होगा। इसके लिए लोकसभा चुनावों को जीतना अनिवार्य है।