Modern Lifestyle: आज का मनुष्य सुख-सुविधाओं से संपन्न है, लेकिन स्वास्थ्य के विषय में निरा निर्धन होता जा रहा है। विज्ञान ने जीवन को सरल बनाया, श्रम घटाया, समय बचाया और सुविधा के नाना साधन जुटा दिए, लेकिन बचा हुआ समय शरीर को देने के बजाय मोबाइल और मनोरंजन की भेंट चढ़ जा रहा है। रोगों से बचने के लिए औषधियां खोजी जा रही हैं, पर रोगों को न्योता देने वाली जीवनचर्या बदलने को मनुष्य तैयार नहीं। सुविधा बढ़ी है, पर स्फूर्ति घटती जा रही है।

स्वस्थ शरीर के लिए श्रम, संयम, संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या आवश्यक हैं। पहले पैदल चलना जीवन का स्वाभाविक हिस्सा था। आज थोड़ी दूरी के लिए वाहन और दो मंजिल चढ़ने के लिए लिफ्ट चाहिए। साइकिल, जो कभी आवागमन और व्यायाम दोनों का साधन थी, अनेक घरों में कोने में पड़ी धूल फांक रही है या घर में है ही नहीं।

शरीर को श्रम न मिले तो उसकी शक्ति क्षीण होना स्वाभाविक है। खेत में हल न चले तो भूमि बंजर हो जाती है, वैसे ही देह को गति न मिले, तो उसमें जड़ता घर करने लगती है। दिनभर कुर्सी पर बैठे रहना, घर लौटकर सोफे में धंस जाना और फिर मोबाइल में डूबे रहना सामान्य हो गया है। व्यायाम के लिए समय नहीं, लेकिन घंटों स्क्रीन के लिए समय ही समय है। योग, प्राणायाम और ध्यान भी कहीं-कहीं साधना कम, प्रदर्शन अधिक बनते जा रहे हैं। नींद के साथ भी मनुष्य ने खिलवाड़ आरंभ कर दिया है।

देर रात तक मोबाइल और प्रात: देर तक बिस्तर आधुनिक दिनचर्या का हिस्सा बन गए हैं। रात में आंखें मोबाइल पर लगी रहती हैं और सुबह उठते ही हाथ मोबाइल खोजता है। शरीर विश्राम मांगता है और मनुष्य उसे मनोरंजन देता रहता है। फिर दिनभर थकान और अन्यमनस्कता बनी रहे तो आश्चर्य कैसा?

आहार-विहार में आया परिवर्तन इससे भी अधिक चिंताजनक है। मनुष्य अपनी चटोरी जिह्वा के अधीन इस कदर हो गया है कि भूख पीछे छूट गई और स्वाद आगे आ गया। नमक, मिर्च, मसाला, तेल, घी और शक्कर से भोजन को इतना चटपटा बना दिया गया है कि सादा भोजन फीका लगने लगा है। जिह्वा को हर समय नया स्वाद चाहिए और पेट बेचारा उसका भार ढोता रहता है। बफे प्रणाली ने इस प्रवृत्ति को और हवा दी है। सामने व्यंजनों की लंबी कतार हो, तो आवश्यकता पीछे और लालच आगे हो जाता है। जितना खाना हो उससे अधिक थाली में भर लिया जाता है। भोजन आवश्यकता न रहकर जैसे प्रतियोगिता बन जाता है।

हमारी थाली भी अपना स्वरूप बदल रही है। साग-सब्जी, दाल, सलाद, फल और साबुत अनाज का स्थान घट रहा है, जबकि मैदा, तली-भुनी वस्तुएं, नमक और शक्कर बढ़ रहे हैं। रेशेदार पदार्थ भोजन का उपयोगी हिस्सा हैं, फिर भी इनकी उपेक्षा हो रही है। जिस थाली में प्रकृति की देन घटे और कारखाने की देन बढ़े, उस पर विचार करना जरूरी है। फास्ट फूड ने भोजन को भी भागती जिंदगी का साथी बना दिया है। शरीर को शीघ्रता नहीं, पोषण चाहिए। अधिक नमक, शक्कर और वसा वाली वस्तुओं का बार-बार सेवन स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं।

बाजार का भोजन कभी-कभार स्वाद बदलने के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन उसे रोज की थाली बना देना स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। घर का सादा भोजन भले ही उतना स्वादिष्ट और मनभावन न लगे, लेकिन शरीर के लिए वही सबसे अधिक हितकारी होता है। आहार में अधिक ऊर्जा और जीवन में कम श्रम शरीर पर मेदा चढ़ा रहा है। बच्चे भी इससे अछूते नहीं। दूसरी ओर अपर्याप्त या असंतुलित भोजन से कुछ लोग कृशकाय होते जा रहे हैं। अत्यधिक मोटापा और अत्यधिक कृशता दोनों चिंता के विषय हैं। शरीर को न भूखा रखना है, न ठूंस-ठूंसकर भरना है। भूख के अनुसार सुपाच्य, पौष्टिक और संतुलित भोजन ही उचित मार्ग है। स्वास्थ्यघाती वस्तुओं से दूरी भी आवश्यक है।

अत्यधिक मीठे पेय, शीतपेय, तंबाकू और मादक पदार्थ शरीर पर अनावश्यक बोझ डालते हैं। प्यास लगे तो पानी चाहिए, रंगीन बोतल नहीं। बच्चों को फल, दाल, सब्जी और घर के भोजन से अधिक बाजार की चटपटी वस्तुएं आकर्षित करें, तो अभिभावकों को सजग होना चाहिए। बाल्यावस्था की आदतें कालांतर में जीवन की प्रवृत्ति बन जाती हैं। स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी है प्रतिदिन पैदल चलना, शरीर को पर्याप्त श्रम देना, सुपाच्य व पौष्टिक आहार ग्रहण करना, भोजन के बाद कुछ देर टहलना, खेलना-कूदना और योग-प्राणायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाना।

देर रात भारी भोजन करके तत्काल सोने से बचना और पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। दिनभर बैठे रहने की आदत को बीच-बीच में तोड़ना चाहिए। छोटे-छोटे अनुशासन ही कालांतर में स्वास्थ्य की बड़ी पूंजी बनते हैं। स्वाद पर संयम नहीं होगा, तो वही स्वाद स्वास्थ्यघाती बन सकता है। शरीर को श्रम नहीं मिलेगा, तो सुख-सुविधाएं जड़ता में बदल सकती हैं और नींद का अनुशासन नहीं होगा तो विश्राम भी अधूरा रह जाएगा।

स्वास्थ्य किसी औषधि की शीशी में बंद वस्तु नहीं है। वह हमारी दिनचर्या में है, हमारी थाली में है, हमारे श्रम में है और हमारे संयम में है। धन से सुख-सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, स्वास्थ्य नहीं। रोग आने के बाद उपचार खोजने की अपेक्षा रोगों को आमंत्रित करने वाली जीवनचर्या से समय रहते किनारा करना अधिक बुद्धिमानी है। स्वस्थ शरीर कोई आकस्मिक उपलब्धि नहीं, बल्कि संयमित आहार-विहार, नियमित दिनचर्या और सतत श्रम का अर्जित फल है। इसलिए सुविधा को जीवन का साध्य नहीं, साधन बनाना चाहिए।

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