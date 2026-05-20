आज सुविधाओं का युग है, जहां हर इंसानी जरूरत के लिए अभूतपूर्व सुविधाएं, तकनीक और विकल्प मौजूद हैं। जिनकी वजह से हमारा जीवन तेज, सरल और आरामदायक हो गया है। मगर हर सुविधा अपने साथ एक नैतिक प्रश्न भी लेकर आती है कि क्या हम इन सुविधाओं के उपयोग के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं, जितना कि इन्हें पाने के लिए उत्साहित होते हैं? आज के परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न बेहद महत्त्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि यही द्वंद्व सुविधाओं के बरक्स हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने लिए धरती से कितना ले रहे हैं! महात्मा गांधी ने कहा था, ‘पृथ्वी हर मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर मनुष्य के लालच के लिए नहीं।’

सुविधाओं की अंधी दौड़ में हम जरूरत और लालच के बीच की रेखा को मिटा रहे हैं। नदियों के सूखते किनारे, उजाड़ होते पहाड़ और दिनोंदिन जहरीली होती फिजा इंसानी लालच की कहानी चीख-चीख कर सुना रही है। आज आधी दुनिया प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से युद्ध की आग में झुलस रही है, जिसका कुप्रभाव मनुष्यों के साथ ही प्रकृति पर भी पड़ रहा है। प्राकृतिक संसाधन राख के ढेर में बदलते जा रहे हैं। तकनीक और नैतिकता के संबंध को समझाने के लिए वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का एक प्रसिद्ध कथन है- ‘हमारी तकनीकी प्रगति इतनी तेज हो चुकी है कि वह मानवता, संवेदनशीलता, नैतिकता और आपसी समझ से भी आगे निकल गई है।’

आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत संवाद कर सकते हैं, लेकिन यही सुविधा फर्जी खबरों, नाहक परेशान करने और ‘साइबर बुलिंग’ यानी इंटरनेट पर डराने-धमकाने या प्रताड़ित करने की घटनाओं को भी जन्म दे रही है। ऐसे कई मामले सामने आते हैं, जहां झूठी खबरों के कारण समाज में तनाव और हिंसा तक फैल जाती है। इन सारी घटनाओं से यही पता चलता है कि सुविधा के साथ विवेक और नैतिकता का होना कितना आवश्यक है।

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व्यक्तिगत जीवन में भी सुविधाओं का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। उदाहरण के लिए ई-वाणिज्य की सुविधा ने हमारे जीवन को आसान बनाया है, लेकिन अनावश्यक खरीदारी और पैकेटों के कचरे ने पर्यावरण पर भारी दबाव भी डाला है। यहां सवाल उठता है कि क्या हम महज अपनी सुविधा के लिए प्रकृति का दोहन कर सही कर रहे हैं? आज इन सुविधाओं के आदि हो चुके लोग, अपने से कम संपन्न रिश्तेदारों के घर जाने से भी कतराते हैं। कारण वहां उन सुविधाओं का अभाव होना है, जिनकी उन्हें आदत पड़ चुकी होती है। पहले जहां परिवार के साथ बैठकर बातचीत होती थी, अब वही समय मोबाइल स्क्रीन के सामने बीतता है। इसकी वजह से पारिवारिक मूल्य भी बिखर रहे हैं। अगर हम इसी तरह सुविधाओं में डूबे रहेंगे और अपने संबंधों और जिम्मेदारियों को भूल जाएंगे, तो यह हमारे लक्ष्य से भटकने का ही संकेत है।

पर्यावरण के संदर्भ में सुविधाओं की कीमत तो और भी गंभीर है। वातानुकूलन यंत्र, कार और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ने जीवन को आरामदायक बनाया है, लेकिन इनके कारण होने वाले प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे हाथों अब कुछ नहीं बचा। हर व्यक्ति अपनी छोटी-छोटी आदतों में बदलाव लाकर पर्यावरण की रक्षा में योगदान दे सकता है। जैसे प्लास्टिक का कम उपयोग, ऊर्जा की बचत और जिम्मेदार तरीके से उसका उपभोग कर बड़े परिवर्तन की शुरुआत तो कर ही सकते हैं।

सुविधाओं की असमानता भी एक बड़ा नैतिक मुद्दा है। एक ओर कुछ लोग अत्याधुनिक तकनीकों का आनंद ले रहे हैं, दूसरी ओर बहुत से लोग बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं। भीमराव आंबेडकर ने कहा था, ‘मनुष्य की महानता इस बात में नहीं है कि वह कितना धन अर्जित करता है, बल्कि इस बात में है कि वह समाज के लिए कितना योगदान देता है।’ यह कथन हमें याद दिलाता है कि सुविधाओं का सही उपयोग तभी है, जब वह समाज के सभी वर्गों के लिए लाभकारी हो, क्योंकि यह समाज में असंतोष को बढ़ावा देता है।

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शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल सुविधाओं ने नई संभावनाएं खोली हैं, लेकिन डिजिटल विभाजन ने एक नई असमानता को जन्म भी दिया है। जैसा कि कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा ने यह स्पष्ट कर दिया कि जिन विद्यार्थियों के पास इंटरनेट और उपकरण नहीं थे, वे पीछे छूट गए। यहां नैतिक जिम्मेदारी सरकार के साथ-साथ हर जागरूक नागरिक की है कि वह इस अंतर को कम करने में योगदान दे।

सुविधाओं के प्रति अत्यधिक निर्भरता भी चिंता का विषय है। जब हम हर छोटे काम के लिए तकनीक पर निर्भर हो जाते हैं, तो हमारी आत्मनिर्भरता कमजोर हो जाती है। हमें अपनी क्षमताओं को जरूर विकसित करना चाहिए, लेकिन उन पर अपनी निर्भरता को नियंत्रित रखना चाहिए।

इसका अर्थ यह नहीं है कि सुविधाओं का त्याग कर देना चाहिए। बल्कि समाधान यह है कि हम सुविधाओं का उपयोग विवेक, संतुलन और जिम्मेदारी के साथ करें। हमें यह समझना होगा कि हर सुविधा के साथ एक नैतिक दायित्व भी जुड़ा होता है। अगर हम तकनीक का उपयोग समाज के हित में करें, पर्यावरण का ध्यान रखें और अपने संबंधों को प्राथमिकता दें, तो सुविधाएं हमारे जीवन को समृद्ध बना सकती हैं।

सुविधाओं के बरक्स हमें यह सिखाता है कि सच्ची प्रगति केवल भौतिक उन्नति को पाने की अंधी दौड़ में नहीं, बल्कि नैतिक और मानवीय मूल्यों के संरक्षण में है। जब सुविधा और नैतिकता साथ-साथ चलें, तभी एक संतुलित और समृद्ध समाज का निर्माण संभव है।