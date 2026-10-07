कभी-कभी लगता है कि आदमी को अब दूर होने के लिए दूरी की जरूरत नहीं रह गई। दुनिया के किसी कोने में बैठे व्यक्ति से पल भर में बात हो सकती है, उसकी तस्वीर देखी जा सकती है, उसके जीवन की छोटी-बड़ी खबर मिल सकती है। मगर बगल में बैठे आदमी से बात करने के लिए समय नहीं है। एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग अलग-अलग स्क्रीन में झुके हुए हैं और एक-दूसरे की उपस्थिति से लगभग बेखबर।

एक समय था, जब किसी के घर जाना सूचना के आदान-प्रदान का नहीं, संबंध निभाने का अवसर होता था। दरवाजे पर दस्तक देने से पहले फोन की जरूरत नहीं पड़ती थी। सामने वाला चौंकता जरूर था, लेकिन उस चौंकने में खुशी होती थी। चाय बनती, हालचाल पूछा जाता, मोहल्ले भर की बातें होतीं, जीवन में रस बना रहता था। अब मिलने से पहले संदेश जाता है- ‘फ्री हो?’ फिर उत्तर आता है- ‘देखता हूं।’ और कई बार यही दो शब्द मुलाकात की जगह ले लेते हैं।

बदलते समय को केवल तकनीक के कठघरे में खड़ा करना आसान होगा, लेकिन पूरी सच्चाई इतनी सरल नहीं है। हमारी जिंदगी की रफ्तार बढ़ी है। काम के घंटे, यात्रा, आर्थिक दबाव, प्रतिस्पर्धा और भविष्य की चिंता- सबने मिलकर मनुष्य के समय को टुकड़ों में बांट दिया है। अब समय केवल घड़ी की इकाई नहीं रहा। वह एक संसाधन है, जिसे लगातार किसी काम में लगाना है। ऐसे में बातचीत, बैठना, यों ही मिल लेना जैसी चीजें ‘फालतू समय’ की श्रेणी में चली गई हैं।

मगर मनुष्य के जीवन में जो चीजें सबसे अधिक जरूरी होती हैं, वे अक्सर किसी उत्पादकता की सूची में दर्ज नहीं होतीं। किसी की बात सुनना, किसी के साथ चुपचाप बैठना, बिना किसी उद्देश्य के टहलना, किसी पुराने परिचित का हाल पूछना- इनका कोई बाजार-मूल्य नहीं है, लेकिन इनका मानवीय मूल्य बहुत बड़ा है।

सबसे अधिक मार शायद उन बुजुर्गों पर पड़ती है, जिनके जीवन का बड़ा हिस्सा संबंधों को सींचते हुए बीता है। जिन माता-पिता ने बच्चों की जरूरत को अपने आप से भी ऊपर रखा, वे उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचकर कई बार केवल इतना चाहते हैं कि कोई कुछ देर उनके पास बैठ जाए। उनके पास कहने को बहुत कुछ होता है- पुरानी यादें, बदलते शहर की बातें, परिवार की चिंता, अपनी तकलीफें। मगर सुनने वाले अक्सर जल्दी में होते हैं।

बच्चों और किशोरों के पास भी मनोरंजन के अनगिनत साधन हैं। एक क्लिक पर वीडियो, खेल, संगीत और हजारों सूचनाएं मौजूद हैं। फिर भी उन्हें ऐसे व्यक्ति की जरूरत रहती है, जो उनकी बात पूरी सुने और तुरंत फैसला सुनाने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करे। किसी बच्चे के लिए यह जानना बहुत महत्त्वपूर्ण हो सकता है कि घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसके सामने वह बिना डरे अपनी बात कह सकता है।

यहीं ‘संपर्क’ और ‘संबंध’ के बीच का फर्क सामने आता है। संपर्क हमें सूचना देता है कि कोई व्यक्ति कहां है, क्या कर रहा है, किसके साथ है। संबंध यह जानने की कोशिश कराता है कि वह भीतर से कैसा है। संपर्क में प्रतिक्रियाएं तेज होती हैं, संबंध में धैर्य चाहिए। शायद इसीलिए आज के समय में सबसे मूल्यवान चीज समय ही नहीं, किसी को दिया गया अविभाजित समय है।

किसी से बात करते हुए बार-बार मोबाइल की स्क्रीन देखना दरअसल यह संदेश देना है कि सामने वाला हमारी प्राथमिकता नहीं है। हमारे घरों में कुछ छोटी परंपराएं इस दूरी को कम कर सकती हैं। साथ बैठकर भोजन करना, दिन में कुछ देर बिना मोबाइल के रहना, सप्ताह में एक शाम केवल परिवार के नाम करना, बच्चों के साथ बाहर टहलना, बुजुर्गों की बातें सुनना, पड़ोसी की कुशल पूछ लेना- ये मामूली काम हैं, लेकिन संबंधों की असली नींव भी शायद इन्हीं मामूली कामों में होती है।

हमने सुविधा को जीवन का पर्याय मान लिया है। जो काम जल्दी हो जाए, उसे बेहतर समझते हैं। मगर हर मानवीय काम को जल्दी पूरा नहीं किया जा सकता। किसी दुख को सुनने में समय लगता है। किसी रिश्ते में भरोसा बनने में समय लगता है। किसी बच्चे को यह एहसास दिलाने में समय लगता है कि वह महत्त्वपूर्ण है। किसी बुजुर्ग की पुरानी कहानी सुनने में भी समय लगता है। जीवन की विडंबना यह है कि जिन चीजों के लिए समय देना सबसे जरूरी है, उन्हीं के लिए समय निकालना हमें सबसे कठिन लगता है।

महानगरों की ऊंची इमारतों में लोग वर्षों तक पड़ोसी बने रहते हैं, लेकिन एक-दूसरे के नाम से परिचित नहीं होते। लिफ्ट में साथ खड़े लोग एक-दूसरे की ओर देखने के बजाय मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। सड़क पर किसी को मदद की जरूरत हो, तो कई लोग रुकने से पहले यह सोचते हैं कि कहीं कोई जिम्मेदारी उनके सिर न आ जाए। सूचना का समाज बन गया है, लेकिन सहभागिता का समाज बनाने की चुनौती अभी बाकी है।

फिर भी मनुष्य की संवेदना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। संकट के समय अनजान लोगों का एक-दूसरे के लिए खड़ा होना बताता है कि भीतर कहीं सामूहिकता अब भी जीवित है। समस्या संवेदना के खत्म हो जाने की नहीं, बल्कि उसके रोजमर्रा के जीवन से धीरे-धीरे बाहर हो जाने की है।

दुनिया सचमुच छोटी हो गई है। संदेश पलक झपकते पहुंच जाता है, आवाज हजारों किलोमीटर पार कर लेती है और तस्वीरें सीमाओं को लांघ जाती हैं। अब जरूरत एक और तकनीकी क्रांति की नहीं, बल्कि थोड़ी-सी मानवीय वापसी की है।

अगली बार कोई हमारे सामने बैठकर अपनी बात कहे, तो शायद हम फोन नीचे रख दें। किसी पुराने मित्र को बिना किसी काम के फोन कर लें। किसी अकेले पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दे दें। संभव है, जब हम सचमुच किसी के पास बैठेंगे, तब पहली बार समझ पाएंगे कि मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने वाली सबसे आधुनिक तकनीक आज भी वही पुरानी चीज है- थोड़ी संवेदना, थोड़ा-सा समय और पूरी तरह उपस्थित रहने की इच्छा।