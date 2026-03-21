समय का पहिया हमेशा आगे बढ़ता है और उसके साथ जीवन की रफ्तार भी बदलती रहती है। हर युग अपनी नई सुविधाओं और चुनौतियों के साथ आता है। आज तकनीक का समय है, जहां मोबाइल फोन केवल संवाद का माध्यम नहीं रहा, बल्कि जीवन की धुरी बन गया है। इस छोटे-से उपकरण ने दुनिया को हमारी हथेली पर ला दिया है। जानकारी, मनोरंजन, संवाद और काम- सब कुछ एक ही स्क्रीन पर सिमट गया है। मगर इसी चमकती स्क्रीन की रोशनी में एक सच्चाई धीरे-धीरे उभर रही है- हमारे रिश्ते धुंधले पड़ते जा रहे हैं।

एक समय था जब घरों में शाम का समय जीवंत होता था। दिनभर की व्यस्तता के बाद परिवार के सदस्य एक जगह बैठते, अपने अनुभव साझा करते और छोटी-छोटी बातों में भी अपनापन झलकता था। आंगन में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ बातें करना, बुजुर्गों की सलाह सुनना और बच्चों की शरारतों पर मुस्कुराना- ये सब जीवन की सहज लय का हिस्सा था। मगर अब वही दृश्य धीरे-धीरे बदल रहा है। परिवार के सदस्य एक ही कमरे में मौजूद तो होते हैं, पर उनके बीच संवाद की जगह मोबाइल की स्क्रीन ने ले ली है।

मोबाइल ने संवाद को आसान जरूर बनाया है, लेकिन उसने संवाद की प्रकृति को भी बदल दिया है। पहले जहां आमने-सामने बैठकर बात करने में भावनाएं स्पष्ट दिखाई देती थीं, वहीं अब शब्द स्क्रीन पर भेजे जाते हैं। भावनाओं की जगह ‘इमोजी’ ने ले ली है और बातचीत में संवेदना का एहसास कहीं कम होता है। डिजिटल संदेशों की गति भले तेज हो गई हो, मगर उनमें वह आत्मीयता नहीं होती, जो आमने-सामने की बातचीत में होती है। इस बदलाव का सबसे बड़ा असर रिश्तों की गहराई पर पड़ रहा है। रिश्ते केवल शब्दों से नहीं, बल्कि समय, संवेदना और साथ बिताए गए क्षणों से मजबूत होते हैं। जब हम अपने प्रियजनों के साथ बैठकर उनके सुख-दुख सुनते हैं, तभी संबंधों की डोर मजबूत होती है। लेकिन जब वही समय मोबाइल की स्क्रीन को दे दिया जाता है, तो रिश्तों की गर्माहट धीरे-धीरे कम होने लगती है। यह बदलाव धीरे-धीरे जीवन का हिस्सा बन जाता है।

आज के समय में मोबाइल संवाद के माध्यम के साथ मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन भी बन गया है। सोशल मीडिया की दुनिया में लोग घंटों व्यस्त रहते हैं। वहां लाइक, टिप्पणियां, प्रतिक्रियाएं और ‘फालोअरों’ की संख्या एक अलग ही संतोष देती है। मगर यह संतोष अक्सर क्षणिक होता है। आभासी दुनिया की यह चमक वास्तविक जीवन के रिश्तों की सादगी और गहराई की बराबरी नहीं कर सकती।

यह स्थिति केवल परिवार तक सीमित नहीं है। मित्रता के रिश्तों में भी इसका असर दिखाई देता है। पहले मित्रों के साथ मिलने-जुलने का अलग ही आनंद होता था। साथ बैठकर बातचीत करना, हंसी-मजाक करना और जीवन के अनुभव साझा करना- ये सब मित्रता को गहराई देते थे। अब मित्रता का बड़ा हिस्सा मोबाइल स्क्रीन तक सीमित हो गया है। संदेशों और पोस्ट के जरिए संपर्क बना रहता है, मगर उस आत्मीयता की कमी महसूस होती है, जो आमने-सामने मिलने में होती थी।

मोबाइल के अत्यधिक उपयोग का असर बच्चों और युवाओं पर भी दिखाई दे रहा है। नई पीढ़ी तकनीक के साथ जन्म से ही जुड़ी हुई है। उनके लिए मोबाइल केवल एक साधन नहीं, बल्कि जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन चुका है। मगर इसी कारण उनके सामाजिक व्यवहार में भी बदलाव दिखाई देता है। कई बार बच्चे और युवा अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ कम समय बिताते हैं और डिजिटल दुनिया में अधिक सक्रिय रहते हैं। इससे उनके भीतर संवाद की सहजता और संवेदनशीलता प्रभावित हो सकती है।

समस्या तकनीक में नहीं, बल्कि उसके उपयोग के तरीके में है। तकनीक मानव जीवन को आसान बनाने के लिए बनी है, लेकिन जब वही तकनीक जीवन पर हावी होने लगे, तो संतुलन बिगड़ने लगता है। मोबाइल हमें दुनिया से जोड़ सकता है, जानकारी दे सकता है और कई काम आसान बना सकता है। मगर वह रिश्तों की जगह नहीं ले सकता। रिश्तों की असली ताकत उस समय में होती है जो हम एक-दूसरे के साथ बिताते हैं। जब हम अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ खुलकर बातचीत करते हैं, उनके अनुभव सुनते हैं और अपनी भावनाएं साझा करते हैं, तभी संबंधों की गहराई बढ़ती है। यह वह अनुभव है, जिसे कोई भी डिजिटल माध्यम नहीं दे सकता।

आज जरूरत इस बात की है कि हम तकनीक के साथ संतुलन बनाना सीखें। मोबाइल का उपयोग आवश्यक कामों और सीमित मनोरंजन के लिए किया जा सकता है, लेकिन उसे जीवन का केंद्र नहीं बनाना चाहिए। यदि हम दिन के कुछ समय को मोबाइल से दूर रखकर अपने परिवार और मित्रों के साथ बिताएं, तो शायद रिश्तों की वह गर्माहट फिर से लौट सकती है, जो धीरे-धीरे धुंधली होती जा रही है।

आधुनिक जीवन की व्यस्तताओं के बीच मोबाइल कई बार जरूरी साधन बन जाता है। कामकाज, जानकारी और संपर्क के लिए यह उपयोगी है, लेकिन जब हम थोड़ी देर के लिए इस चमकती स्क्रीन से नजर उठाकर अपने आसपास के लोगों की आंखों में देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि असली जीवन वहीं है- उन रिश्तों में, मुस्कानों में और संवादों में, जो किसी भी डिजिटल संदेश से कहीं अधिक सच्चे और गहरे होते हैं।

शायद समय की यही मांग है कि हम तकनीक को अपना सहयोगी बनाएं, स्वामी नहीं। मोबाइल की रोशनी जीवन को आसान जरूर बना सकती है, लेकिन रिश्तों की असली रोशनी हमारे दिलों और संवादों में ही बसती है। अगर हम इस सच्चाई को समझ लें, तो संभव है कि मोबाइल की चमक के बीच भी हमारे रिश्तों की गर्माहट कभी धुंधली न पड़े।