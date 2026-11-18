मीरा राजपूत ने अपने स्ट्रेच मार्क्स को बोल्ड तरीके से फ्लॉन्ट करके उन लोगों के गाल पर जोरदार तमाचा मारा है जो खूबसूरती को परफेक्ट फिगर के पैमाने से तौलने का काम करते हैं। मीरा राजपूत ने बिना किसी शर्मिंदगी के कॉन्फिडेंस के साथ अपने नेचुरल स्ट्रेच मार्क्स दिखाकर मदरहुड और रियल बॉडी के बारे में चर्चा छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर लोग स्ट्रेच मार्क्स को अपनाने के लिए मीरा की तारीफ कर रहे हैं।

22 साल की कम उम्र में मां बनने के बाद मीरा को अक्सर ट्रोल किया जाता है। वे चाहती तो बड़े ही आसानी से इसे कंसीलर के साथ छिपा सकती थीं और कई भी तमाम तरीके हैं मगर उन्होंने ऐसा ना करके आम लड़कियों को हिम्मत दी है।

गोरी रंगत और पतली कमर नहीं है खूबसूरती का पैमाना

खूबसूरती का पैमाना सिर्फ गोरी रंगत और पतली कमर तक सीमित नहीं है। जब एक महिला मां बनती है तो उसके शरीर में तमाम तरह के बदलाव होते हैं, वह अपने अंदर एक जीव को पाल रही होती है। फिर भी उस महिला से उम्मीद की जाती है बच्चा होते ही वह एकदम परफेक्ट पैमाने वाले शेप में आ जाए।

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कुछ दिनों पहले की ही बात है मां बनने के बाद जब पहली बार बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की तस्वीरें सामने आईं थीं तो उनके लुक को लेकर उन्हें ट्रोल किया गया था। जिस पर बाद में उन्होंने कहा भी था कि मेरे लिए अब खूबसूरती के मायने बदल गए हैं। खूबसूरत महसूस करना अब मेरी प्राथमिकता है।

स्ट्रेच मार्क्स नॉर्मल

दरअसल, मीरा अपने देवर ईशान खट्टर के साथ स्टार्स से भरे अर्थशॉट प्राइज 2026 में शामिल हुईं थीं। इस इवेंट के लिए उन्होंने एक इलेक्ट्रिक ब्लू ड्रेस पहनी थी, जिसमें कमर के चारों ओर एक कटआउट डिजाइन था और गले पर एक सुंदर कपड़े का सैश लपेटा हुआ था। इस समय शानदार ड्रेस पर लोगों का ध्यान कम गया और उनके स्ट्रेच मार्क पर चर्चा होने लगी। मीरा ने बता दिया है कि स्ट्रेच मार्क्स नॉर्मल हैं और इसे दिखाना गर्व की बात है।

आम महिलाओं पर बढ़ता दबाव

खैर, लोगों ने तो मिस वर्ल्ड और खूबसूरत एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय को भी उनके मोटापे को लेकर ट्रोल कर दिया तो आम औरतों की बात तो छोड़ ही दीजिए। सोशल मीडिया के इस युग में आम महिलाएं भी खूबसूरत दिखने का दबाव कहीं ना कहीं महसूस कर रही हैं। हर वक्त कोई कैसे खूबसूरत दिख सकता है, आखिर कोई खुद को कितना मेंटेन रख सकता है। तमाम तरह की प्रोडक्ड कंपनियां हर वक्त यही बताने में लगी रहती हैं कि कैसे आप अपनी उम्र से कम दिख सकते हो यानी कोई चैन से बूढ़ा भी नहीं हो सकता है, मानो जैसे बूढ़ा होना शर्मिंदगी की बात है।

हर किसी का शरीर अलग है, अगर कोई मां बनने के कुछ ही महीने बाद फिट हो सकता है अच्छी बात है और अगर कोई अपने नए शरीर के साथ खुश है तो उसे खुश रहने दीजिए। तुम मोटी हो गई, तुम्हारे चेहरे पर पिंपल क्यों आने लगे हैं, तुम्हारा पेट क्यों निकल गया या तुम पहले से अब अलग दिखने लगी हो जैसे सवाल करके उसे परेशान मत कीजिए।

अगर कोई एक्ट्रेस या आम महिला मां बनने के बाद एकदम फिट हो जाती है तो हम उन्हें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उसने कोई ट्राफी जीत ली है। इस तरह हम जाने-अनजाने इसे न्यू नॉर्मल बनाने की होड़ करने लगते हैं। इस वजह से कई सारी लड़कियां डिप्रेशन में चली जाती हैं। हद तो तब हो जाती है जब लोग आम महिलाओं के लिए भी यही चाहते हैं कि मां बनने के कुछ महीने भीतर ही वह एकदम पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, इन लोगों को समझना होगा कि सेलिब्रिटी के पास उनकी पूरी टीम होती है जो उनके खाने-पीने, डाइट का ख्याल रखती है।

महिलाएं भी करती हैं कमेंट

प्रेग्नेंसी में स्ट्रेच मार्क का पड़ना एकदम नॉर्मल है मगर इसे बहुत ही गंदी नजर से देखा जाता है, महिलाएं ही दूसरी महिला को इसके लिए टोक देती हैं। मीरा राजपूत ने इसे ना छिपाकर बता दिया है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। यह कोई छिपाने वाली चीज नहीं है और हर महिला अपने आप में खूबसूरत है चाहे वह जिस रूप में है।

मीरा राजपूत ने बिना किसी शर्मिंदगी के कॉन्फिडेंस अपने नेचुरल स्ट्रेच मार्क्स को दिखाकर मदरहुड और असली बॉडी के बारे में बातचीत शुरू कर दी है। जहां हाई-फैशन वाली जगहें अक्सर परफेक्ट होने का दिखावा करती हैं, वहीं मीरा ने बता दिया है कि प्रेग्नेंसी के निशान छिपाने वाली कमियां नहीं, बल्कि इज्जत की निशानी हैं।

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सोनिया गांधी ने आगे बताया, ”मेरे लिए एक ही मां थीं और वह मेरी मां थीं, जो इटली में थीं। मैं उन्हें (इंदिरा गांधी को) मां नहीं कहने वाली थी।” और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…