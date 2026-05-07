संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन की एक रपट ने विश्व समुदाय का ध्यान एक ऐसे संकट की ओर आकर्षित किया है, जो अक्सर राजनीतिक बहसों और सीमा सुरक्षा की चर्चाओं के पीछे छिप जाता है। रपट के अनुसार, वर्ष 2025 में विश्व के विभिन्न प्रवासन मार्गों पर लगभग 7,900 लोगों की मृत्यु हुई या वे लापता हो गए। इसके साथ ही वर्ष 2014 से अब तक प्रवास के दौरान मारे गए या गायब हुए लोगों की कुल संख्या 80 हजार से अधिक हो चुकी है। यह संख्या केवल उन मामलों की है, जो दर्ज हो सके। वास्तविक स्थिति इससे कहीं अधिक गंभीर है। इन आंकड़ों का अर्थ यह है कि दुनिया भर में हजारों लोग बेहतर जीवन, सुरक्षा या रोजगार की तलाश में ऐसी यात्राएं कर रहे हैं, जिनका अंत अक्सर शोषण या गुमनामी में होता है।

प्रवासन आज केवल लोगों का स्थान परिवर्तन नहीं, बल्कि वैश्विक असमानता, युद्ध, जलवायु संकट, बेरोजगारी और नीतिगत विफलताओं का संयुक्त परिणाम बन चुका है। इसके पीछे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक अधूरा सपना और एक टूटती सामाजिक संरचना छिपी होती है। इसलिए प्रवासन के सवाल को केवल कानूनी या अवैध प्रवेश के दायरे में सीमित करना सही नहीं है। इसे मानवीय गरिमा, श्रम अवसरों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है। यही कारण है कि यह रपट केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि विश्व व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

प्रवासन मानव सभ्यता के इतिहास जितना पुराना है। लोग सदियों से जल, भूमि, व्यापार, सुरक्षा और अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे हैं। आधुनिक युग में प्रवासन के स्वरूप अधिक जटिल हो गए हैं। आज इसे व्यापक रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है- आंतरिक प्रवासन और अंतरराष्ट्रीय प्रवासन। आंतरिक प्रवासन में लोग अपने ही देश के भीतर गांव से शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य या पिछड़े क्षेत्र से विकसित क्षेत्र की ओर जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन में लोग दूसरे देशों की सीमाएं पार करते हैं। आर्थिक प्रवासी वे लोग होते हैं, जो बेहतर रोजगार और आय के लिए जाते हैं, जबकि शरणार्थी वे हैं, जो युद्ध, हिंसा या उत्पीड़न के कारण अपना देश छोड़ते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है।

आज प्रवासन संकट की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि श्रम की वैश्विक मांग बढ़ी है, लेकिन सुरक्षित गतिशीलता के रास्ते सीमित हुए हैं। अनेक विकसित देशों को श्रमिकों की आवश्यकता है, फिर भी उनकी आव्रजन नीतियां कठोर होती जा रही हैं। वीजा नियमों की जटिलता, सीमित श्रम कोटा, लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया और राजनीतिक दबाव लाखों लोगों को अनियमित मार्गों की ओर धकेलते हैं। यही कारण है कि भूमध्य सागर, सहारा रेगिस्तान, अमेरिका-मेक्सिको सीमा, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर जैसे मार्ग दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में बदल चुके हैं। लोग छोटी और असुरक्षित नौकाओं में समुद्र पार करते हैं, रेगिस्तानों में बिना भोजन-पानी के चलते हैं, जंगलों से गुजरते हैं या मानव तस्करों पर निर्भर होते हैं। महिलाएं और बच्चे विशेष रूप से असुरक्षित रहते हैं। यौन हिंसा, जबरन श्रम, फिरौती, अपहरण और मानव तस्करी जैसी घटनाएं लगातार सामने आती हैं। यह संकट केवल अपराधी गिरोहों का परिणाम नहीं, बल्कि उन नीतिगत व्यवस्थाओं का भी नतीजा है, जो सुरक्षित प्रवासन के अवसर उपलब्ध नहीं करातीं। प्रवासन मामले में जब कानूनी रास्ते बंद होते हैं, तो अवैध संजाल फलते-फूलते हैं।

प्रवासन का मानवीय प्रभाव सबसे गहरा और सबसे कम समझा गया आयाम है। किसी प्रवासी की मृत्यु केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। वह पूरे परिवार की आर्थिक संरचना को तोड़ देती है। अनेक परिवार अपने सदस्य को विदेश भेजने के लिए ऋण लेते हैं, जमीन गिरवी रखते हैं या जीवन भर की बचत लगा देते हैं। यदि वही व्यक्ति यात्रा में लापता हो जाए या उसकी मौत हो जाए, तो परिवार कर्ज और आर्थिक संकट में डूब जाता है। बच्चों की पढ़ाई छूट सकती है, बुजुर्गों की देखभाल रुक सकती है और परिवार की आय समाप्त हो सकती है। लापता होने की स्थिति और भी पीड़ादायक होती है, क्योंकि परिजन वर्षों तक प्रतीक्षा करते रहते हैं। महिलाओं पर इसका बोझ अधिक पड़ता है, क्योंकि उन्हें परिवार की जिम्मेदारी अकेले उठानी पड़ती है।

प्रवासी महिलाओं की स्थिति और भी जटिल होती है। घरेलू काम, देखभाल सेवा या अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को कम वेतन, लंबा कार्य समय, यौन उत्पीड़न और कानूनी सुरक्षा की कमी का सामना करना पड़ता है। अकेले यात्रा करने वाले नाबालिगों की संख्या बढ़ रही है, जो शोषण और तस्करी के जोखिम में रहते हैं। गंतव्य देशों में भी प्रवासी समुदाय कई बार नस्लीय भेदभाव, सामाजिक अलगाव, भाषा बाधा और असुरक्षित रोजगार का सामना करते हैं। दूसरी ओर अचानक बड़ी संख्या में शरणार्थियों या प्रवासियों के आगमन से स्थानीय समाजों में संसाधनों पर दबाव, सांस्कृतिक तनाव और राजनीतिक प्रतिक्रिया भी उत्पन्न हो सकती है।

भारत के लिए प्रवासन का विषय विशेष महत्त्व रखता है, क्योंकि यह एक साथ श्रम भेजने वाला, कुशल पेशेवर उपलब्ध कराने वाला और आंतरिक प्रवासन से प्रभावित देश है। विदेश में बसे भारतीयों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक मानी जाती है और वे हर वर्ष बड़ी राशि अपने देश भेजते हैं। यह धन ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाता है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च को बढ़ावा देता है तथा स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त करता है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारतीय पेशेवर विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा और उद्यमिता में योगदान दे रहे हैं। वहीं खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय श्रमिक निर्माण, परिवहन, घरेलू सेवा और श्रम-प्रधान क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इन श्रमिकों को कई बार पासपोर्ट जब्ती, वेतन बकाया, दुर्घटनाएं और कठिन कार्य परिस्थितियों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार ने ई-माइग्रेट पोर्टल, प्रवासी बीमा योजना, दूतावास सहायता तंत्र और कौशल प्रशिक्षण जैसे कदम उठाए हैं, पर इनकी पहुंच और प्रभावशीलता बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत के लिए प्रवासन केवल आर्थिक अवसर नहीं, बल्कि नागरिक संरक्षण और श्रम गरिमा का विषय भी है।

वैश्विक राजनीति में प्रवासन आज सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक है। अनेक देशों में चुनावी राजनीति प्रवासियों के प्रश्न पर केंद्रित होती जा रही है। कहीं इसे बेरोजगारी से जोड़ा जाता है, कहीं अपराध से, तो कहीं सांस्कृतिक पहचान के संकट के रूप में पेश किया जाता है। परिणामस्वरूप प्रवासी विरोधी भावनाएं, राष्ट्रवादी राजनीति और कठोर सीमा नीतियां मजबूत हुई हैं, परंतु वास्तविकता अधिक जटिल है। कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्था कृषि, निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, बुजुर्गों की देखभाल और आतिथ्य क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों पर निर्भर है। यदि श्रम प्रवाह रुक जाए, तो इन क्षेत्रों में गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। इस सबके बीच जलवायु परिवर्तन भविष्य में प्रवासन को और तीव्र करेगा। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि से तटीय आबादी विस्थापित होगी, सूखे से कृषि संकट गहराएगा, बाढ़ और चक्रवातों से आजीविका नष्ट होगी। छोटे द्वीपीय देशों, अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों और दक्षिण एशिया के तटीय इलाकों में यह चुनौती विशेष रूप से गंभीर है। आने वाले दशकों में प्रवासन को केवल सुरक्षा समस्या के रूप में ही देखा जाना सही नहीं होगा। इसके समाधान के लिए बहुस्तरीय दृष्टिकोण अपनाना होगा।