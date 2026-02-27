प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिन के इजरायल दौरे पर दुनिया कई वजहों से करीब से नजर रखे हुए थी। मोदी ने अपने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का न्योता ऐसे समय में स्वीकार करने का फैसला किया जब गाजा में पूरी तरह से शांति नहीं लौटी थी और अमेरिकी सेना किसी भी पल ईरान पर हमला करने के लिए तैयार दिख रही है।

ईरान पर किसी भी हमले में, जिसकी तैयारी काफी समय से हो रही है, इजरायल के भी शामिल होने की संभावना है, लेकिन यहूदी देश ने भारतीय प्रधानमंत्री की मेज़बानी को प्राथमिकता दी। यह मोदी का इज़राइल का दूसरा दौरा था। मोदी 2017 में इजरायल का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। उसके अगले साल नेतन्याहू भारत आए। उसके बाद से दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुलाकात को कोई अवसर नहीं आया। पीएम मोदी उन पहले इंटरनेशनल नेताओं में से एक थे जिन्होंने 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के आतंकवादी हमले के बाद नेतन्याहू से टेलीफोन पर बात की थी।

अपने व्यस्त इजरायल दौरे के दौरान, मोदी ने इजरायली पार्लियामेंट कनेसेट को संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। उन्होंने एक टेक एग्ज़िबिशन में भी हिस्सा लिया, येरुशलम में होलोकॉस्ट मेमोरियल याद वाशेम गए, इज़राइली प्रेसिडेंट आइज़ैक हर्ज़ोग से मिले, और इंडियन डायस्पोरा और भारत से माइग्रेट करने वाले यहूदियों से बातचीत की। उन्होंने पॉपुलर वेब सीरीज़ ‘फौदा’ की स्टार कास्ट से भी मुलाकात की और उनके साथ सेल्फी भी ली।

अपने देश, भारत में, मोदी के इज़राइल दौरे की ज़रूरत पर बहस हो रही थी, खासकर ऐसे समय में जब इज़राइली सिक्योरिटी फोर्स पर गाज़ा में हमास मिलिटेंट्स को टारगेट करते हुए आम लोगों को मारने का आरोप है। तो, इस मेल-मिलाप का क्या मतलब था? क्या इस दौरे का समय और सही हो सकता था? और दोनों पॉपुलर लीडर इस इलाके के बाकी देशों को क्या मैसेज देना चाहते थे?

भारत-इज़राइल पार्टनरशिप: एक “बहुत बड़ा मल्टीप्लायर”

अपने “दोस्त” मोदी के आने से खुश होकर, नेतन्याहू ने भारत की तारीफ़ एक “बड़ी ताकत” के तौर पर की, जबकि दोनों देशों के बीच अलायंस को दोनों देशों की काबिलियत का “बहुत बड़ा मल्टीप्लायर” कहा। नेतन्याहू ने इसे दोनों देशों के रिश्तों की गहराई दिखाने का मौका समझा।

इंडियन लीडरशिप की दोनों देशों के रिश्तों का ऐलान करने में शुरुआती हिचकिचाहट के बावजूद, इज़राइल ने हमेशा इंडिया को एक भरोसेमंद साथी माना है—एक ऐसा देश जो यहूदी देश की चुनौतियों और सुरक्षा ज़रूरतों को समझता है। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, इज़राइल पर चाहे जो भी पार्टी राज करे, देश की लीडरशिप ने उम्मीद से भारत की तरफ देखा है।

प्रधानमंत्री नेतन्याहू घरेलू पॉलिटिकल चुनौतियों, करप्शन के आरोपों में कोर्ट केस, और कट्टरवादी यहूदी पार्टियों की तरफ से मिलिट्री भर्ती के विरोध का सामना कर रहे हैं, साथ ही बड़े यूरोपीय नेताओं के साथ एक बड़ी अनबन से भी जूझ रहे हैं, खासकर गाजा पीस प्लान और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नई रीजनल पहलों के साथ उनके तालमेल को लेकर। नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल आने को एक भरोसा दिलाने वाला कदम माना।

नेतन्याहू इस दौरे के लिए मोदी का जितना शुक्रिया अदा करें, कम है। उन्हें उम्मीद होगी कि जो मैसेज वह देश और दुनिया भर में देना चाहते थे, उसे अच्छी तरह से लिया जाएगा। शायद यह मैसेज है- इंडिया, जो सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकॉनमी और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इज़राइल के साथ खड़ा है। दोनों देशों के जॉइंट स्टेटमेंट में उनके दोनों साथियों के लिए आगे का रास्ता बताया गया है, जो अपनी-अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में एक-दूसरे का सपोर्ट चाहते हैं।

‘शांति की उम्मीद बनाए रखें’

प्रधानमंत्री मोदी ने 7 अक्टूबर, 2023 को हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए कनेसेट में अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने पश्चिमी एशिया में अपने पड़ोसियों के बीच शांति को बढ़ावा देने के बारे में भारत की बात का भी समर्थन किया। उन्होंने उन्हें पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते बनाने की इज़राइल की कोशिशों के लिए भारत के समर्थन की याद दिलाई और अब्राहम समझौते के तहत अरब देशों के साथ रिश्ते बनाने के इज़रायली कदमों के बारे में बताया। हालांकि, उन्होंने अपने भाषण के दौरान गाजा में 70,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों, जिनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे थे, की हत्याओं का कोई ज़िक्र नहीं किया। शायद पीएम मोदी ने जब यह कहा कि “कोई भी वजह आम लोगों की हत्या को सही नहीं ठहरा सकती। कोई भी चीज़ आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकती,” तब उनका संदेश हमास और इज़राइली डिफेंस फोर्सेज़ दोनों के लिए था।

फ़िलिस्तीन De-hyphenated, भुलाया नहीं गया

इसमें कोई शक नहीं है कि भारत अभी पश्चिमी एशिया के किसी भी दूसरे देश के मुकाबले इज़राइल के साथ अपनी पार्टनरशिप को ज़्यादा अहमियत देता है। लेकिन, 2014 में जब से प्रधानमंत्री मोदी ने ऑफिस संभाला है, भारत और अरब राजशाही के बीच मज़बूत रिश्ते तेजी से मजबूत हुए हैं। जिस भरोसे के साथ भारत की मौजूदा सरकार इज़राइल-फ़िलिस्तीन को अलग रखती है, उसने विदेश नीति की प्राथमिकताओं को भी साफ़ कर दिया है। भारत के इज़राइली और फ़िलिस्तीनी दोनों लीडरशिप के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। 2018 में मोदी को देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ‘ग्रैंड कॉलर ऑफ़ द स्टेट ऑफ़ फ़िलिस्तीन’ से सम्मानित किया गया था। अब उन्हें “स्पीकर ऑफ़ द कनेसेट मेडल” मिला है, जो इज़रायल की पार्लियामेंट द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। अब तक किसी दूसरे नेता को ये दोनों अवॉर्ड नहीं मिले हैं।

हालांकि भारत ने कई इंटरनेशनल फ़ोरम पर इज़राइल का समर्थन किया है, लेकिन उसने इस बात पर भी ज़ोर दिया है कि वह इज़राइल की विस्तारवादी नीति और वेस्ट बैंक में गैर-कानूनी कब्ज़े का समर्थन नहीं करेगा। मोदी के दौरे से ठीक एक हफ़्ते पहले, 18 फरवरी को, भारत ने इज़रायल के विस्तार योजना की निंदा करते हुए यूनाइटेड नेशंस के एक जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन करने वाले 100 से ज़्यादा देशों के साथ हाथ मिलाया। 12 सितंबर, 2025 को, भारत ने “न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन” के पक्ष में वोट दिया, यह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रस्ताव था जिसमें कब्ज़े वाले इलाकों के डेमोग्राफिक कैरेक्टर को बदलने के सभी उपायों को खारिज कर दिया गया था और एक संप्रभु फ़िलिस्तीनी राष्ट्र की मांग की गई थी।

इससे पहले, 4 दिसंबर, 2024 को, भारत ने UNGA (यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली) के एक प्रस्ताव के लिए वोट दिया था जिसमें मांग की गई थी कि इज़राइल “सभी नई बस्तियों की गतिविधियां तुरंत बंद करे” और कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाके से सभी बसने वालों को निकाले। और 9 नवंबर, 2023 को, भारत उन 145 देशों में शामिल था जिन्होंने “पूर्वी यरुशलम और कब्ज़े वाले सीरियाई गोलान सहित कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाके में इज़राइली बस्तियां” नाम के संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया था।

भारत-इजरायल सम्बन्ध में आगे का रास्ता

पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के आपसी सम्बन्ध को नए आयाम दिए। दोनों देशों के बीच शांति, समृद्धि और नवोन्मेष की स्थापना के लिए “विशेष रणनीतिक साझेदारी” बनी और विभिन्न सेक्टर के 17 अहम समझौतों पर दस्तखत हुए। साल 2017 में दोनों देशों ने आपसी समझौते को “रणनीतिक साझेदारी” नाम दिया था।

प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत और इज़रायल के बीच जो नज़दीकी आई है, उससे रिश्ते और भी मज़बूत होने की उम्मीद है। इसमें कोई शक नहीं कि नेतन्याहू और मोदी के बीच दोस्ती ने इसमें योगदान दिया है, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्ते अब सिर्फ़ लीडरशिप से कहीं ज़्यादा हैं। वे ज़रूरत और उसे समय पर पूरा करने पर आधारित हैं। इजरायल को उम्मीद है कि भारत, लीडरशिप चाहे जो भी हो, जब उसे लगे कि उसके पारंपरिक यूरोपीय सहयोगी उसे छोड़ रहे हैं, तो वह उसका साथ देगा। बदले में, भारत अपनी टेक्नोलॉजिकल ज़रूरतों, इनोवेशन और आतंकवाद के ख़िलाफ़ लड़ाई में इज़रायल पर भरोसा करता रहेगा।

पढ़ें इजरायली राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता

(यह भी पढ़ें- ‘हम आपका दर्द समझते हैं’, पीएम मोदी ने इजरायल की संसद में हमास के ‘बर्बर’ हमले की निंदा की)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित किया। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाने वाला पहला भाषण है। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत “शालोम” और “नमस्ते” से की। इस दौरान उन्होंने 7 अक्टूबर, 2023 को हमास द्वारा किए गए “बर्बर आतंकवादी हमले” पर शोक व्यक्त किया। पढ़ें पूरी खबर