मानव सभ्यता ने विज्ञान, तकनीक और भौतिक प्रगति के क्षेत्र में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन मानवीय संबंधों की आंतरिक संरचना आज भी संवेदनात्मक असंतुलन और मानसिक तनाव से जूझ रही है। आधुनिक समाज का एक अत्यंत गंभीर, मगर प्रायः अनदेखा पक्ष यह है कि उत्पीड़न समाप्त नहीं होता, बल्कि वह निरंतर अपना स्वरूप और लक्ष्य बदलता रहता है। वह सदैव ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है— अधिक शक्तिशाली से कम शक्तिशाली की ओर। यही कारण है कि किसी संस्थान में उत्पन्न कठोरता परिवार तक पहुंचती है, परिवार का तनाव बच्चों तक और अंततः बच्चों की कुंठा किसी निर्जीव वस्तु, पशु या स्वयं उनके अंतर्मन पर उतर आती है। यह केवल सामाजिक व्यवहार नहीं, बल्कि मानव मन की गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है।

वर्तमान समय का मनुष्य भयावह दबावों के बीच जी रहा है। प्रतिस्पर्धा, असुरक्षा, आर्थिक चिंता, सामाजिक अपेक्षाएं और निरंतर प्रदर्शन की संस्कृति ने मनुष्य के भीतर स्थायी तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। कार्यस्थलों पर पदानुक्रम की कठोर संरचना कई बार संवाद की मानवीय गरिमा को समाप्त कर देती है। अधिकार-संपन्न व्यक्ति अपने अधीनस्थों पर मानसिक दबाव डालता है और अधीनस्थ प्रतिरोध करने में असमर्थ रहता है। ऐसे में वह भीतर ही भीतर अपमान, क्रोध और असहायता का बोझ संचित करता रहता है। यही संचित तनाव बाद में किसी ऐसे व्यक्ति पर उतरता है, जो प्रतिकार करने की स्थिति में नहीं होता।

मनोविज्ञान इस प्रक्रिया को ‘विस्थापित आक्रोश’ की संज्ञा देता है। जब व्यक्ति वास्तविक कारण के विरुद्ध प्रतिक्रिया देने में स्वयं को असमर्थ पाता है, तब उसका दमन किया गया क्रोध किसी सुरक्षित लक्ष्य की ओर मुड़ जाता है। कार्यालय में अपमानित कर्मचारी अपने अधिकारी के विरुद्ध बोलने का साहस नहीं जुटा पाता, क्योंकि उसके सामने आजीविका और अस्तित्व का संकट होता है। घर लौटने पर वही व्यक्ति अपने परिवार के बीच स्वयं को अपेक्षाकृत शक्तिशाली अनुभव करता है और अनजाने में अपनी कुंठा उन्हीं लोगों पर उतार देता है, जिनसे उसे सबसे अधिक स्नेह और सहारा मिलना चाहिए।

यह समस्या केवल व्यक्तिगत व्यवहार तक सीमित नहीं है। इसकी जड़ें सामाजिक संरचना में भी गहराई तक फैली हुई हैं। इतिहास साक्षी है कि जहां भी शक्ति का असंतुलन बढ़ा, वहां उत्पीड़न की प्रवृत्ति अधिक तीव्र हुई। आधुनिक औद्योगिक और कॉरपोरेट संरचनाओं में भी लक्ष्य, उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा के दबाव ने संबंधों को यांत्रिक बना दिया है।

उत्पीड़न की सबसे गंभीर मार बच्चों पर पड़ती है। बालमन अत्यंत संवेदनशील होता है। वह वातावरण की कठोरता को शब्दों से नहीं, भावनात्मक कंपन से ग्रहण करता है। घर का तनाव, माता-पिता की कटुता, ऊंची आवाजें और अपमानजनक व्यवहार उसके मानसिक विकास पर गहरा प्रभाव डालते हैं। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान यह प्रमाणित कर चुका है कि निरंतर भय और तनाव की स्थिति में रहने वाले बच्चों के मस्तिष्क की संरचना और भावनात्मक प्रतिक्रिया प्रणाली प्रभावित हो सकती है। ऐसे बच्चे या तो अत्यधिक भयभीत और आत्मसंकोची हो जाते हैं या फिर आगे चलकर स्वयं आक्रामक व्यवहार अपनाने लगते हैं।

यह समझना भी आवश्यक है कि उत्पीड़न केवल शारीरिक नहीं होता। कठोर शब्द, निरंतर तिरस्कार, उपेक्षा, व्यंग्य और भावनात्मक असंवेदनशीलता भी उतनी ही घातक होती है। वाणी का आघात कई बार शरीर के घावों से अधिक गहरा होता है। यही कारण है कि अपमान का प्रभाव लंबे समय तक मनुष्य के आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को प्रभावित करता रहता है।

भारतीय ज्ञान परंपरा ने बहुत पहले इस संकट को समझ लिया था। गौतम बुद्ध ने क्रोध को आत्मविनाश का कारण माना। महावीर ने अहिंसा को केवल शारीरिक हिंसा से नहीं, बल्कि विचार और वाणी की कोमलता से भी जोड़ा। भगवद्गीता में क्रोध को विवेक के नाश का कारण बताया गया है। इन शिक्षाओं का अर्थ केवल आध्यात्मिक साधना नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन भी है। भारतीय चिंतन बार-बार यह स्मरण कराता है कि मनुष्य की वास्तविक शक्ति दूसरों को पराजित करने में नहीं, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण रखने में है।

हमारी शिक्षा प्रणाली बौद्धिक विकास पर तो बल देती है, मगर भावनात्मक संतुलन, संवाद-कौशल और संवेदनात्मक परिपक्वता पर अपेक्षित ध्यान नहीं देती। परिणामस्वरूप व्यक्ति तकनीकी रूप से तो दक्ष हो जाता है, पर संबंधों को संभालने में असफल रहता है। इस परिस्थिति में आवश्यक है कि समाज संवेदनशीलता को पुनः अपनी मूल सांस्कृतिक शक्ति बनाए। कार्यस्थलों पर मानवीय गरिमा का वातावरण निर्मित हो, परिवारों में संवाद और सहानुभूति को महत्व दिया जाए तथा बच्चों को केवल सफलता नहीं, संवेदना का भी संस्कार दिया जाए। क्रोध और तनाव को पहचानने तथा स्वस्थ तरीकों से अभिव्यक्त करने की शिक्षा आज उतनी ही आवश्यक है, जितनी विज्ञान और तकनीक की शिक्षा।

वास्तविक सभ्यता का अर्थ केवल आर्थिक समृद्धि या तकनीकी विकास नहीं है। किसी समाज की परिपक्वता इस बात से निर्धारित होती है कि वहां सबसे कमजोर व्यक्ति कितना सुरक्षित और सम्मानित महसूस करता है। यदि परिवार भय का स्थान बन जाए, यदि बच्चे घर में ही असुरक्षित महसूस करें और यदि संबंध केवल तनाव के माध्यम बन जाएं, तो प्रगति के सारे दावे अधूरे हैं।

उत्पीड़न का अंत प्रतिशोध से नहीं, संवेदना से संभव है। जब मनुष्य अपने भीतर संचित पीड़ा को पहचान कर उसे आगे बढ़ाने के बजाय वहीं रोकना सीख लेगा, तभी यह श्रृंखला टूटेगी। यही मानवीय चेतना की सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे बड़ी विजय है।