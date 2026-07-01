जीवन का वह कोना, जहां हम आज खड़े हैं, वहां धूप का रंग बदल गया है। यह कोई अचानक आया हुआ बदलाव नहीं है, बल्कि जीवन-यात्रा का स्वाभाविक पड़ाव है, जिसे हमने कभी अपनी शर्तों पर तय किया था। यही अनजान घेरों के व्यूह में भी रत रही। आप जब पीछे देखते हैं, तो वे रास्ते, जो कभी बहुत कठिन और ऊबड़-खाबड़ लगते थे, वे भी एक अर्थपूर्ण रेखाचित्र की तरह नजर आएंगे। लेकिन एक उम्र में आकर जो सबसे बड़ी आजादी मिलती है, वह है कुछ भी सिद्ध करने की विवशता से मुक्ति और यह उम्र का कोई भी पड़ाव हो सकता है।

हम दौड़ते रहे हैं, कभी अपने लिए तो अक्सर किसी और के लिए। कभी अपनी पहचान को पुख्ता करने के लिए, तो कभी उसे छिपाने के लिए। एक समय के बाद यह भागदौड़ एक बीते हुए युग की धुंधली कहानी जैसी लगती है। जब शांत खड़े रहना ही सबसे बड़ा साहस जान पड़े, तभी समझ लेना चाहिए कि यही है वह असली पड़ाव।

इस पड़ाव पर आकर जो सबसे बड़ा परिवर्तन महसूस होता है, वह है स्वयं से जुड़ी अपेक्षाओं का ढह जाना। हमने वर्षों तक यह माना था कि हम वही हैं, जो दुनिया हमें बताती रही, या वह, जो हमारी उपलब्धियों की फेहरिस्त गिनती रही। हकीकत यह है कि हम तो वह सब थे, जो इन सबसे परे था। हमने कई बार खुद को गलत साबित किया, कई बार सही होने के अहंकार में चोट खाई। जब हम उन स्मृतियों को खंगालते हैं, तो न कोई ग्लानि होती है और न ही कोई गर्व। बस एक सहज स्वीकारोक्ति होती है कि हम एक जीवंत प्रक्रिया थे, जो कभी थमी नहीं। अब जब हम उस प्रक्रिया के इस मोड़ पर हैं और लगे कि हमने जो कुछ भी जिया, वह बहुत था, तो समझना चाहिए कि हम मुक्त हुए।

जब हमें संसार का कोलाहल भीतर तक नहीं छूता, सूचनाओं की उस बाढ़ में, जो हर दिन हमें घेरे रहती है और हमने उसे अपनी एक छोटी-सी नाव बना लिया है, जिसमें न तो बहुत अधिक सामान है और न ही कोई दिशा-सूचक यंत्र, बस एक गहरा विश्वास है कि नदी जहां ले जाएगी, वहीं किनारा है, तब मान लेना चाहिए कि हमने यह सीख लिया है कि सार्थकता का मतलब बहुत बड़े आयोजन नहीं हैं। सार्थकता तो उस एक पल में है, जब हम बिना किसी शोर के अपनी खिड़की से बाहर की दुनिया को देखते हैं और यह पाते हैं कि हम इस महान प्रकृति का एक सूक्ष्म, लेकिन अविभाज्य हिस्सा हैं। इस एहसास में जो सुकून है, वह किसी भी बड़ी सफलता से कहीं अधिक वजनदार है।

हमारा यह वर्तमान या उत्तरकाल कोई ठहरा हुआ पानी नहीं है। यह एक निरंतर बहती हुई धारा है, जिसमें हर दिन नए रंग घुल रहे हैं। पुराने रिश्ते, जो कभी बहुत शोर करते थे, अब एक शांत संगीत की तरह हमारे साथ हैं। कुछ नए लोग भी हैं, जिनकी उपस्थिति एक ताजा हवा के झोंके जैसी है। इन सबके बीच, हम स्वयं को बहुत हल्का महसूस करते हैं। जब भार कुछ भी अपना नहीं रह जाता, जब हम अपनी उन तमाम मान्यताओं को वहीं छोड़ दें, जो हमें बांधे रखती थीं, तो यहीं से हमारी मुक्ति हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती है। जिस दिन किसी और की नजरों से खुद को देखने की जरूरत न रहे, जीवन पूर्ण और अर्थवान हो जाता है।

मुक्त होने का मतलब यह नहीं है कि हम जीवन से अलग हो जाएं। उल्टा, जीवन में और गहरे धंस जाना, उसकी छोटी-छोटी तकलीफों और बड़े-बड़े आनंदों को पूरे होश के साथ महसूस करना ही असली मुकाम है। जब हम अपनी शारीरिक सीमाओं और क्षमताओं को समझने लगते हैं, तो एक अद्भुत दृष्टि का उदय होता है। यही समझ और स्पष्टता हमें यह बताती है कि हमारे पास उपलब्ध समय की एक सीमा है और हम इसी समय में अपनी संवेदनाओं को कितना विस्तृत कर सकते हैं, यह पूरी तरह हमारे हाथ में है। हम अब उस घड़ी की सुइयों की तरह नहीं हैं, जो टिक-टिक करके आगे बढ़ती हैं, बल्कि उस धूप की तरह हैं, जो धीरे-धीरे पूरे कमरे को अपनी गर्माहट से भर देती है।

जब हम इस सत्य को गले लगाते हैं कि जीवन का अर्थ किसी अंत में नहीं, बल्कि निरंतरता में है, तब जो कुछ भी हमने सहा और जो कुछ भी पाया, वही हमारे चरित्र की नींव बनता है। जब तक हम उन तमाम छोटी-बड़ी चीजों से अनुराग रखते हैं, जो हमारे पास बची हैं, तब तक हमारा पढ़ना, सोचना और अपनों के साथ साझा करना कोई कर्मकांड नहीं होता। यही सही अर्थों में जीने का तरीका है।

जब हमें किसी और के शब्दों की जरूरत न रहे, क्योंकि हमारे पास अपने अनुभव हैं, तभी तस्वीर मुकम्मल होती है। ये धुंधलाती शामें, ये मंद पड़ते उजाले और ये अपने लोग—बस यही हमारी पूरी दुनिया है। इसी में जब हम अपनी पूर्णता को ढूंढ़ लेते हैं, तो मान लेना चाहिए कि यह केवल विश्राम है। विराम हो, तो भी चलेगा। मन जब जीवन के साथ, उसके पूरे सौंदर्य के साथ, एक आत्मीय विदाई की तैयारी करने लगे, तब कोई आकांक्षा मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकती। हम इसी तरह हर सांस के साथ खुद को फिर से रचते रहते हैं, संवरते हैं। भले ही वय कितनी भी हो और कितनी ही शेष या अशेष हो, विदा तो सभी को होना है।