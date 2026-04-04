मेरा पति सुंदर, मैं सुंदरी

बाकी दुनिया बंदर-बंदरी

साहित्यिक चेहरे जब साहित्य में अशोभनीय अध्याय लिख रहे हों, तो इसी तरह की मारक लोकोक्तियां याद आती हैं। साहित्य अकादेमी के अटके-लटके और भटके पुरस्कार की घोषणा पर सवाल हुए थे कि जब पुरानी किताब को ही पुरस्कार देना था तो ‘चंद्रकांता संतति’ ही क्या बुरी थी। वैसे पुरस्कार-परिधि में रचनाकारों से ज्यादा प्रकाशकों का गठजोड़ होता है। ‘चंद्रकांता संतति’ अगर उसी गठजोड़ वाले प्रकाशक की होती तो शायद उसे भी इक्कीसवीं सदी में साहित्य अकादेमी पुरस्कार दे देती। हिंदी भाषा का दुर्भाग्य है कि घनघोर सामंती बातें करने वालीं साहित्यकार जिन्होंने अवसरवाद का रंग ‘गुलाबी’ घोषित किया है, वे साहित्य अकादेमी के पुरस्कृतों में शामिल हैं।जिस साहित्य को संघर्षों का दस्तावेज होना चाहिए, वहां कहा जा रहा, मेरा लिखा यथार्थ, और तुम्हारा लिखा ‘शरारत’। साहित्य के इन शरारती तत्त्वों पर बेबाक बोल।

‘मुझे लगा कि पंद्रह-बीस साल पहले जो हो जाना चाहिए था, वह अब जाकर हुआ। न्याय मिलने में देर हुई, पर तसल्ली हुई कि अब साहित्य अकादेमी को अकल आ गई। उन्होंने मेरी किसी किताब के महत्त्व को पहचाना…मैं समझती हूं कि सरकार ने अब नाम घोषित करके प्रायश्चित कर लिया है।’

उद्धृत वाक्य प्रतीक है हिंदी साहित्य के सामंती अहंकार का। आम तौर पर पुरस्कार मिलने पर पुरस्कृत रचनाकार की तारीफ में ऐसी बातें उनके पाठक या समर्थक करते हैं, पर ये बातें साहित्य अकादेमी से पुरस्कृत साहित्यकार ममता कालिया अपने बारे में कह रही हैं। साहित्य अकादेमी लेखिका के इस अहंकार पर तवज्जो दे। उन्हें पुरस्कार देना साहित्य अकादेमी को अकल आने सरीखा था। यह साहित्य के पुरस्कृत संसार की अकादमिक भाषा है। पुरस्कृत लेखिका के एक छोटे से साक्षात्कार में सामंती अहंकार से लेकर पितृसत्ता कूट-कूट कर भरी दिख रही है। आधुनिकता को कोसती सामंती-स्त्री का प्रलाप दिख रहा है।

एक समय में दावा किया गया कि हिंदी साहित्य मतलब प्रगतिशीलता। अब अगर प्रगतिशीलता देखनी है तो ऐसी अकादमियों में देखने के बजाय देश की अदालतों पर नजर डालनी होगी। मामूली पढ़ी-लिखी से लेकर ऊंचा दर्जा प्राप्त महिलाएं पितृसत्ता के खिलाफ कैसी-कैसी लड़ाई लड़ रही हैं। इन अदालतों में अपने अधिकार और अस्तित्व के लिए लड़ती स्त्रियों को देख कर लगेगा कि असल में देश किनके संघर्षों से आगे जाने में सक्षम हो रहा है। आम स्त्रियों की दलीलें सुन कर अदालतें स्त्री-पुरुष संबंधों के संदर्भ में क्रांतिकारी फैसले दे रही हैं और हिंदी साहित्य में मरे की मिट्टी पलीद की जा रही है। ऐसे बहुत से जिंदा भी तो हैं, पर उनके मामले में लबों पर सील है, क्योंकि अभी उनके यहां छपना है।

साहित्य अकादेमी से पुरस्कृत लेखिका संस्मरण लिखने को बड़ी चुनौती मानती हैं। वे कहती हैं, ‘इसमें एक सुरक्षित रास्ता यह निकलता है कि यह मेरे हिस्से का यथार्थ है। आपको क्या पता, मेरे साथ क्या घटित हुआ है।’ यही लेखिका कुछ इस तरह का भाव प्रस्तुत करती हैं कि एक बस मैं महान और दूसरे मेरे पति महान। मुझे अपने पति से कोई शिकायत नहीं है। मेरे पति उस तरह के शराबी नहीं रहे…।

अपने पति को परमेश्वर सरीखा बता कर ममता कालिया हिंदी पट्टी में एक निर्भीक छवि रखने वाले, कई सामंती परंपराओं को ढहाने वाले संपादक के बारे में कहती हैं-‘राजेंद्र यादव बड़े शरारती थे…। उनके कहने पर मैत्रेयी पुष्पा ने देहवादी रचनाएं लिखीं।’ लेखिका का भावार्थ है कि सिर्फ मेरे लिखे को ही यथार्थ माना जाए। मैत्रेयी पुष्पा के लिखे को पुरुष की शरारत मानो। सिर्फ मेरे पति ही अच्छे संपादक थे, जिनके संपादन में छपा था-लेखिकाओं में छि…बनने की होड़ लगी है। जहां ऐसी सोच वाले महान संपादक हो सकते हैं, सिर्फ वहीं साहित्य का ‘ज्ञानपीठ’ हो सकता है। वैसे, छि…वाली बात छापना शरारत भर थी या साहित्य में संपादक की ‘मर्दाना ताकत’ का प्रदर्शन?

साहित्य में स्त्री को आजाद आवाज देने वाले संपादक की मुहिम को ‘शरारत’ कह कर ममता कालिया का मकसद पूरी तरह से उस स्त्री रचनाकार को खारिज करना है, जिसने हिंदी साहित्य में कई तरह की वर्जनाओं को तोड़ा। मैत्रेयी पुष्पा ने अपने भोगे-देखे यथार्थ को दर्ज करने में जो साहित्यिक श्रम किया, वह तो एक पुरुष संपादक की ‘शरारत’ भर थी। पुरुष की ‘शरारत’ भी इतनी रचनात्मक हो सकती है, यह ‘न भूतो न भविष्यति’ भी शायद सिर्फ हिंदी साहित्य के मनगढ़ंत इतिहास का हिस्सा होगा। मैत्रेयी पुष्पा ने जिस तरह का साहित्य लिखा, उसके लिए जिस तरह की योग्यता चाहिए थी, वह किसी भी तरह से पुरुष की ‘शरारत’ या ‘कृपा’ से हासिल नहीं हो सकती है।

पिछले दिनों से लंबी बहस चल रही है कि साहित्यकार के निज को देखें या उनके संपूर्ण कृतित्व को। लेकिन इतने बड़े सम्मान के बाद जब पुरस्कृत रचनाकार इतने तिरस्कार से अन्य स्त्री रचनाकार को खारिज करती है तो लगता है कि साहित्य अकादेमी में पुरस्कार वापसी के इतिहास को थोड़ा बदल कर पुरस्कार वापसी-2 करना चाहिए, यानी खुद ही वापस ले। इतने अप्रगतिशील विचारों का प्रदर्शन करने के बाद क्या साहित्यिक संस्था को अपनी अकादमिक साख बचाने की जरूरत महसूस होगी? वैसे, साहित्य को ही जब साख बोझिल लगने लगा है तो भला अकादमियां इसका बोझ क्यों ढोना चाहेंगी?

ममता कालिया सिर्फ मैत्रेयी पुष्पा नहीं, बल्कि सामंती दरवाजे तोड़ने की कोशिश करती हर स्त्री के खिलाफ खड़ी होती दिखती हैं। आप सार्वजनिक जगहों पर किसके साथ खड़े होते हैं, किसका नाम लेते हैं यह मायने रखता है।अपने साक्षात्कार में ममता कालिया कहती हैं, ‘जब वहां श्रीनिवास राव थे, उनसे हेलो हाय हो जाती थी’। साहित्य अकादेमी में आपने अपना संपर्क भी दिखाया, तो उस आदमी से जिन्हें एक तरह से यौन उत्पीड़न का अपराधी करार दिया गया था।

साहित्य अकादेमी की उस महिला को पुरुषों पर साहित्यकारों की ‘ममता’ का अंदाजा था इसलिए वह अपना इंसाफ अदालत से लेकर आई थी। लेकिन साहित्य अकादेमी की उस बहादुर महिला में आपको शायद ‘ब्लड रेड फेमिनिस्ट’ दिखी होगी, इसलिए मर्दवाद पर अपनी ‘गुलाबी ममता’ को बचाए रखने के लिए आपने कभी साहित्य अकादेमी के अंदर स्त्री शोषण का यथार्थ देखने की कोशिश नहीं की। आप सब बोलेंगी, पर यौन उत्पीड़न करने वाले सचिव पर नहीं, जिसने अकादेमी की साख पर कभी न मिटने वाली कालिख पोत दी। शायद एक और पुरस्कार मिलने की आस…। वहीं, कोई साहित्य अकादेमी पर उपन्यास लिखने का एलान करने के बाद इस यथार्थवादी सोच के साथ ‘डिलीट’ कर रहा है कि उसमें अकादेमी से पुरस्कृत होने की आस जग गई होगी।

अकादेमी से पुरस्कृत गुलाबी नारीवादी साहित्यकार कहती हैं, ‘आज के समय में लड़की दौड़ जाएगी करियर के लिए, वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगी कि पति किस हाल में है’। लेखिका का भावार्थ यही है कि आज भी स्त्री को उतनी ही नौकरी करनी चाहिए, जिससे उसके पति की नौकरी पर कोई आंच नहीं आए।

रचनाकार के इस साक्षात-वैचारिक-आकार को देखने के बाद अहसास होता है कि साहित्य अकादेमी ने पुरस्कार को रोक क्यों रखा था। अभी साहित्य में लाल और भगवा की ही लड़ाई थी तो वे गुलाबी रंग ओढ़ कर बैठी थीं। तय करना मुश्किल हो रहा था कि ‘गुलाबी’ किस खेमे में जाएगा। गुलाबी को उसी खेमे में जाना था, जिस खेमे के खिलाफ नारीवादियों ने इस रंग को नारी पर चस्पा कर देने के खिलाफ आवाज बुलंद कर रखी थी। ‘मेरा पति मेरा देवता है’ जैसे सिनेमा व साहित्य के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिलाओं को इन्होंने संदेश दिया है कि पति के चरणों में ही स्त्री की दुनिया ‘गुलाबी’ हो सकती है।

साहित्य अकादेमी पुरस्कार के बाद दिए साक्षात्कार में ममता कालिया ने मुखर स्त्रीवादियों के खिलाफ जो ‘शरारतें’ की हैं, अब उनके पूरे साहित्य को भी पितृसत्ता की ‘शरारत’ की नजर से ही देखा जाएगा।

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प्रख्यात लेखक संता मिश्रा (वॉशिंगटन, डीसी) द्वारा लिखित पुस्तक “गाँव की मिट्टी मिटने नहीं देती” का भव्य लोकार्पण समारोह जेएनयू कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस अवसर पर शिक्षाविदों, साहित्य प्रेमियों एवं गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिससे यह आयोजन साहित्य, संस्कृति और अपनी जड़ों से जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण उत्सव बन गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक