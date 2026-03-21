आज जब हम घर से बाहर निकलते हैं, तो सबसे पहले हमारा सामना वायु प्रदूषण से होता है। सड़कों पर रेंगते अनगिनत वाहन न केवल हमारी यात्रा की गति को धीमा कर रहे हैं, बल्कि हमारे फेफड़ों पर भी गंभीर प्रहार कर रहे हैं। इस विकट समस्या के बीच, परिवहन और विकास नीति संस्थान (आइटीडीपी इंडिया) का हालिया अध्ययन इस तथ्य की पुष्टि करता है कि यदि सरकारें दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ नीतिगत उपाय करें, तो आम नागरिक न केवल प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को त्यागने के लिए तैयार हैं, बल्कि वे परिवहन के स्वच्छ और आधुनिक साधनों की ओर भी आकर्षित हो सकते हैं। इस अध्ययन का सबसे व्यावहारिक सुझाव ‘लो एमिशन जोन’ यानी ‘कम उत्सर्जन क्षेत्र’ की शुरुआत करना है, जो शहरी जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखता है।

‘कम उत्सर्जन क्षेत्र’ का विचार सुनने में सरल है, साथ ही क्रियान्वयन में दूरगामी और व्यापक प्रभाव रखने वाला है। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां वाहनों के प्रवेश को उनके उत्सर्जन स्तर के आधार पर विनियमित किया जाता है। सरल शब्दों में कहें, तो शहर के कुछ विशिष्ट और संवेदनशील हिस्सों, जैसे व्यस्त बाजार, ऐतिहासिक धरोहर स्थल या घनी आबादी वाले रिहाइशी इलाकों को ऐसे क्षेत्रों के रूप में चिह्नित किया जाता है, जहां केवल वही वाहन प्रवेश कर सकते हैं, जो प्रदूषण के कड़े मानकों पर खरे उतरते हैं। जो वाहन इन मानकों को पूरा नहीं करते, उन पर या तो भारी जुर्माना लगाया जाता है या उनका प्रवेश वर्जित कर दिया जाता है। यह पूरी अवधारणा ‘प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करे’ के वैश्विक सिद्धांत पर आधारित है।

जब लोगों को यह महसूस होने लगता है कि निजी वाहन का उपयोग महंगा और असुविधाजनक हो रहा है और उसके एक बेहतर विकल्प के रूप में स्वच्छ, सस्ती और सुगम व्यवस्था उपलब्ध है, तो वे स्वत: ही अपने व्यवहार और जीवनशैली बदलने की दिशा में कदम बढ़ाने लगते हैं। किसी भी सफल शहरी परिवहन नीति के दो मुख्य स्तंभ होते हैं, जिन्हें प्रतिबंध और प्रोत्साहन के रूप में समझा जा सकता है। केवल प्रतिबंध लगा देना या दंडित करना किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं, बल्कि कई बार यह जनता के बीच असंतोष को भी जन्म देता है।

दूसरी ओर, जब एक नागरिक को भरोसा हो जाता है कि वह अपनी कार के बजाय मेट्रो या इलेक्ट्रिक बस से सुरक्षित रूप से और कम खर्च में जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है, तो वह बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से इस बड़े बदलाव का हिस्सा बन जाता है। ‘कम उत्सर्जन क्षेत्र’ के प्रभाव केवल पर्यावरण की स्वच्छता तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि यह शहरी अर्थव्यवस्था और हमारे सामाजिक ताने-बाने को भी एक नया और सकारात्मक आयाम देते हैं। दुनिया के कई बड़े और प्रतिष्ठित शहरों, जैसे लंदन, पेरिस और बर्लिन के पिछले कुछ वर्षों के अनुभवों से यह स्पष्ट हुआ है कि जहां भी ऐसे प्रतिबंधित क्षेत्र बनाए गए, वहां की वायु गुणवत्ता में 20 से 30 फीसद तक का सुधार दर्ज किया गया। इसके साथ ही एक पहलू यह भी सामने आया कि जहां वाहनों की भीड़ कम हुई, वहां पैदल चलने वालों और साइकिल चलाने वाले लोगों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। इससे उन क्षेत्रों के स्थानीय बाजारों में व्यापार और आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई।

भारत में यह व्यवस्था लागू करना चुनौती बनेगी

हालांकि, भारत जैसे विशाल और घनी आबादी वाले देश में इस तरह की व्यवस्था को लागू करना एक बड़ी चुनौती है। हमारे समाज में आज भी निजी वाहन को सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ कर देखा जाता है, जबकि सार्वजनिक परिवहन को निम्न स्तर का साधन माना जाता रहा है। अब इसी सदियों पुरानी मानसिकता को जड़ से बदलने की पुरजोर वकालत की जा रही है। इसके अनुसार, हमें अब ‘वाहनों के लिए सड़क’ बनाने के पुराने विचार को छोड़ कर ‘लोगों के लिए सड़क’ बनाने के आधुनिक सिद्धांत पर दृढ़ता से काम करना होगा।

इसके लिए सबसे पहली और अनिवार्य जरूरत एकीकृत परिवहन प्रणाली की है। यदि कोई व्यक्ति किसी ‘कम उत्सर्जन क्षेत्र में’ प्रवेश करता है और अपनी कार बाहर छोड़ता है, तो उसके पास अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अंतिम छोर तक की निर्बाध सुविधा होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि मेट्रो स्टेशन या बस स्टैंड से उसके कार्यालय या घर तक पहुंचने के लिए साझा साइकिल, इलेक्ट्रिक रिक्शा या छोटी फीडर बसों की निरंतर उपलब्धता होनी चाहिए। इसके अभाव में कोई भी प्रतिबंध जनता के लिए बोझ और परेशानी का सबब बन कर रह जाएगा।

एक अहम बिंदु है—हमारे देश की बढ़ती स्वास्थ्य लागत। भारत के प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण के कारण होने वाली घातक बीमारियों पर सालाना खर्च देश की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा निगल जाता है। सांस की बीमारियां, अस्थमा और हृदय रोग के मामले भयावह रूप से बढ़ रहे हैं। इनमें सबसे अधिक शिकार मासूम बच्चे और असहाय बुजुर्ग हो रहे हैं। ‘कम उत्सर्जन क्षेत्र’ जैसे उपाय स्वास्थ्य पर होने वाले इस भारी-भरकम खर्च को कम करने में भूमिका निभा सकते हैं।

‘कम उत्सर्जन क्षेत्र’ में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने से न केवल स्थानीय स्तर पर प्रदूषण कम होगा, बल्कि यह देश में स्वच्छ ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करेगा। जब लोग देखेंगे कि केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को ही मुफ्त या रियायती प्रवेश मिल रहा है, तो उनकी रुचि स्वाभाविक रूप से पेट्रोल और डीजल वाहनों से हट कर नई तकनीक की ओर बढ़ेगी। यह बदलाव न केवल पर्यावरण के लिए अनुकूल होगा, बल्कि तेल आयात पर देश की निर्भरता को भी कम करेगा।

मगर इसके लिए शहरों में सेंसर आधारित नेटवर्क और डिजिटल निगरानी को मजबूत करना होगा, ताकि हर नागरिक अपने मोबाइल फोन पर यह देख सके कि जिस सड़क पर वह चल रहा है, वहां की हवा अब कितनी सुरक्षित हो गई है। यह पारदर्शिता सरकार और जनता के बीच विश्वास का एक नया सेतु बनाएगी। अभी तक हमारे शहरों का विस्तार इस तरह से होता आया है कि वे कारों के लिए अधिक सुविधाजनक हों, जिससे पैदल चलने वालों के लिए जगह लगातार सिमटती गई है। जबकि घर-कार्यालय, स्कूल और बाजार एक-दूसरे के इतने करीब होने चाहिए कि किसी को भी बेवजह वाहन निकालने की जरूरत ही न पड़े।

‘कम उत्सर्जन क्षेत्र’ शहरों में परिवर्तन की शुरुआत का एक छोटा, लेकिन बेहद शक्तिशाली उपाय साबित हो सकता है। जब कोई छोटा-सा इलाका प्रदूषण मुक्त और पैदल चलने योग्य बन जाता है, तो वह पूरे शहर के लिए आदर्श बन जाता है। यदि हमने अब भी परिवहन के अपने पुराने ढर्रे को नहीं बदला, तो महानगर आने वाले समय में कंक्रीट के जंगल और जहरीली गैस का चेंबर बन कर रह जाएंगे, जहां जीवन जीना दूभर हो जाएगा। हमारे पास आधुनिक तकनीक, अनुभव और वैज्ञानिक शोध उपलब्ध हैं। हमें बस सामूहिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है, ताकि हम नई नीतियों को धरातल पर उतार सकें। यह बदलाव रातों-रात नहीं आएगा, इसके लिए हमें निरंतर प्रयासों की जरूरत होगी।

यह भी पढ़ें: सांस लेता शहर, दम घोंटती हवा, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का स्थायी समाधान जरूरी

आज नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे है। इसका उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि प्रदूषण सिर्फ हवा को गंदा नहीं करता, बल्कि हमारी जिंदगी, सेहत और आने वाली पीढ़ियों पर गहरा असर छोड़ता है। आज प्रदूषण एक वैश्विक संकट बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली और एनसीआर वायु प्रदूषण संकट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम चाहते हैं कि दीर्घकालिक योजनाएं भी सार्वजनिक हों, उन योजनाओं पर चर्चा और अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक है।