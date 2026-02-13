आज के दौर का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि आदमी ने रोशनी की रफ्तार से भागना सीख लिया है, पर वह पहुंच कहां रहा है, यह पूछने की जहमत कोई नहीं उठाता। पुराने जमाने में जब बैलगाड़ियां पगडंडियों पर रेंगती थीं, तब लोगों के पास एक-दूसरे के दुख-सुख बांचने की असीम फुरसत थी।

आज की चमचमाती सड़कों पर फर्राटा भरते वाहन दूरियों को निगल चुके हैं, फिर भी हर चेहरे पर एक अजीब हताशा है, जैसे कोई अदृश्य दैत्य उनकी घड़ियों की सुइयां चुरा ले गया हो। यह आधुनिकता का वह तिलिस्म है, जहां यात्राएं छोटी हो गईं, पर गंतव्य और धुंधला होता गया। यह विकास की वह ऊंचाई है, जहां आक्सीजन तो भरपूर है, पर आदमी को सांस लेने की मोहलत नहीं है।

इतिहास गवाह है कि कभी संयुक्त परिवारों की चौपालों पर बारह-पंद्रह लोगों की बैठकें जमती थीं और किस्से खत्म होने का नाम नहीं लेते थे। आज के ‘स्मार्ट’ दौर में घर संकुचित होकर दो कमरों के फ्लैट में सिमट गए हैं, फिर भी सन्नाटा ऐसा कि दीवारें भी आपस में बात नहीं करतीं।

दिलों की दूरी मीलों लंबी

यह विडंबना ही है कि जब संदेश भेजने के लिए कबूतरों या डाकियों का इंतजार होता था, तब रिश्तों में गर्माहट थी। अब जब पलक झपकते ही खबर दुनिया के दूसरे कोने तक पहुंच जाती है, तब दिलों की दूरी मीलों लंबी हो गई है।

तकनीक ने हमें वह ‘जादुई आईना’ तो दे दिया, जिसमें हम सात समंदर पार का चेहरा देख सकते हैं, लेकिन बगल की कुर्सी पर बैठे इंसान की खामोश चीख सुनने की फुरसत का एक भी लम्हा हमारे पास शेष नहीं रहा।

आज के नवयुवक, जो अपनी अंगुलियों पर पूरी दुनिया नचाने का दावा करते हैं, उनकी कार्यकुशलता देखकर साक्षात विधाता भी चकरा जाएं। एक हाथ से तेज रफ्तार गाड़ी का नियंत्रण और दूसरे हाथ से आभासी दुनिया की खिड़कियों पर अंगुली चलाना- यह कोई करतब नहीं, बल्कि उस ‘तनाव’ का प्रमाण है, जो आज की मुद्रा बन चुका है।

सड़क के जाम में फंसे लोग जब अपनी निजी लेन बनाने की कोशिश में दूसरों को कुचलने पर उतारू होते हैं, तो लगता है, जैसे वे किसी गंभीर शोध कार्य के अंतिम चरण में हों। असलियत में वे बस उस काल्पनिक दौड़ का हिस्सा हैं, जिसका कोई ‘अंतिम बिंदु’ नहीं है। उनकी व्यस्तता उस गुब्बारे की तरह है, जो फूला तो बहुत है, पर अंदर सिर्फ खाली हवा है।

मनोरंजन की दुनिया के लिए रातों की नींद कुर्बान

पुराने समय में बैंक के बाहर कतारों में खड़े होकर लोग गांव-जवार की राजनीति से लेकर मानसून तक की चर्चा कर लेते थे। अब जब सब कुछ जेब में रखे उस काले शीशे के टुकड़े में समा गया है, तब इंसान के पास खुद से बात करने का भी अवसर नहीं बचा। अस्पतालों की जांच रपटें अब ईमेल पर तैरती हुई आती हैं, पर उन्हें गौर से देखने का धीरज गायब है।

इंसान ने समय बचाने के लिए मशीनें तो बना लीं, पर उन मशीनों ने इंसान की फुरसत के आखिरी कतरे को भी अपनी बैटरी चार्ज करने में खर्च कर दिया। ये विडंबनाएं तब और भी हास्यास्पद हो जाती हैं, जब हम देखते हैं कि किस तरह ‘स्वस्थ रहने’ की चाहत सिर्फ एक ‘स्टेटस सिंबल’ या हैसियत का प्रतीक बन गई है।

शरीर को साधने की क्रियाओं के लिए जहां वक्त का अकाल पड़ा है, वहीं स्क्रीन पर नाचती हुई मनोरंजन की दुनिया के लिए रातों की नींद कुर्बान है।

माता-पिता का हाल जानने के लिए जब कंठ सूखने लगता है, तब उसे ‘व्यस्तता’ का नाम दे दिया जाता है, लेकिन उसी वक्त किसी बेतुकी बहस या निरर्थक वीडियो के लिए घंटों की उपलब्धता एक रहस्यमयी पहेली बन जाती है। यह समय का वह असंतुलन है, जिसे ब्रह्मांड का कोई भी गणितज्ञ नहीं सुलझा सकता। हमने दुनिया को तो मुट्ठी में कर लिया, पर अपनी रूह को ही कहीं छोड़ आए।

भीड़ में रहकर भी खुद को एकांत में समझना और अकेले होने पर शोर की तलाश करना- यह आज की पीढ़ी का स्थायी भाव है। मित्रों के साथ कैफे में बैठे युवक-युवतियों को देखा जा सकता है, उनके शरीर वहां मौजूद हैं, पर चेतना कहीं और ‘लाग-इन’ है।

प्रकृति की गोद में बैठने या किताबों के पन्नों में खो जाने की जगह अब रंगीन तस्वीरों की चमक ने ले ली है। जिस सुकून को पाने के लिए इंसान ने इतनी भाग-दौड़ की, वह उसी दौड़ की भेंट चढ़ गया। यह उस उपभोक्तावादी संस्कृति का चरमोत्कर्ष है, जहां हमें ‘खालीपन’ से डर लगता है।

इंसान गोल-गोल चक्रव्यूह में घूम रहा

हम खाना खाते समय भी स्वाद का अनुभव नहीं करते, बल्कि यह देखते हैं कि प्लेट की तस्वीर कितनी लुभावनी आई है। नींद की कमी और मानसिक तनाव का रोना रोने वाला समाज दरअसल उसी ‘डिजिटल नशे’ की गिरफ्त में है, जो उसे यह एहसास दिलाता है कि वह बहुत महत्त्वपूर्ण काम कर रहा है, जबकि वह सिर्फ एक चक्रव्यूह में गोल-गोल घूम रहा है।

सच तो यह है कि दुनिया जितनी करीब आई, इंसान उतना ही खुद से बिछुड़ गया। तकनीक ने हमें पंख तो दिए, पर आसमान छीन लिया। हम अपनी व्यस्तता का ढिंढोरा इसलिए पीटते हैं, ताकि हमें अपनी तन्हाई का चेहरा न देखना पड़े। जब तक हम उस छोटी-सी स्क्रीन से बाहर नहीं निकलेंगे, हम समय के उस महासागर को कभी नहीं देख पाएंगे जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जीवन भागने में नहीं, बल्कि ठहरकर उस ठहराव को महसूस करने में है।

