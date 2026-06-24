आज के समय में अमूमन हर कोई यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसके जीवन में सब कुछ सामान्य है, लेकिन सभी के दिल में कोई अनजाना सा बोझ हर समय हावी रहने लगा है। मन में कोई भय और संशय चलता ही रहता है। अगर ऊपर से देखें, तो सब दुरुस्त नजर आता है। शरीर सही सलामत है, दिनचर्या पटरी पर है और चेहरे पर मुस्कान भी बिखरी रहती है।

मगर भीतर जैसे कोई सूना सा मकान सिसकता है, जिसमें खिड़कियां तो हैं, पर बंद हैं, इसलिए हवा नहीं आती। कहते हैं- ‘सब कुछ होते हुए भी कुछ न होना’ यही असली दिक्कत है। हम जी तो रहे हैं, मगर मन में न संतुष्टि है और न शांति।

दिखावे का जीवन वह स्थिति है जहां, व्यक्ति अपनी वास्तविक पहचान, खुशी और स्थिति को छिपाकर दूसरों को प्रभावित करने के लिए एक नकली छवि प्रस्तुत करता है। यह अक्सर सोशल मीडिया, भौतिकवाद और समाज की उम्मीदों से उपजा एक मानसिक तनाव है, जो इंसान को आंतरिक रूप से खोखला कर देता है। जो लोग केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी क्षमता से अधिक खर्च करते हैं या झूठी जिंदगी जीते हैं, वे अक्सर मानसिक शांति और वास्तविक खुशी से वंचित रह जाते हैं।

आजकल जीने के लिए संघर्ष का दबाव इतना अधिक है कि उलझनें और असहजता बार-बार हावी होती हैं, जो आत्मविश्वास और भरोसे की हरी-भरी लता को सुखा देती है। इसीलिए इन दिनों एक चलन सा दिखाई दे रहा है। लोगों के चेहरे पर हंसी, मगर दिल में खामोशी है। यानी हमने जीना नहीं, ‘दिखाना’ सीख लिया है।

दफ्तर में लोग काम में व्यस्त रहते हैं, घर में जिम्मेदार और समाज में संस्कारी, लेकिन जब रात का सन्नाटा उतरता है, तो मन में कई तरह के सवाल तैरने लगते हैं। यह जो भीतर का खालीपन है, यह यों ही नहीं पनपता। यह धीरे-धीरे मन के कोनों में जमा होता है। जैसे घर के उस कोने में धूल, जिसे हम झाड़ू लगाते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं।

थकान का असली मर्ज भीतर दबा हुआ

थकान का असली मर्ज शायद बाहर नहीं है, कहीं भीतर दबा हुआ है। हम थके हुए हैं, मगर काम से नहीं, बल्कि बनावटीपन से। हर समय खुद को साबित करने की जुगत में लगे रहते हैं- ‘लोग क्या कहेंगे’। इस सोच ने लोगों को बुरी तरह जकड़ रखा है। ऊपर से कहते हैं- ‘हम सकारात्मक हैं, हम अनुशासित हैं’। भीतर का मन कहता है- दिखावे के बजाय थोड़ा जी भी ले, मगर बनावटी चकाचौंध में हम मन की इस आवाज को सुन नहीं पाते।

इस मायावी जगत में कितने सारे इंद्रजाल हैं, हमको वश में करने के लिए। कितनी भागमभाग और बहलावे हैं। जब मन ऊब जाता है, तो हम उसे बहलाने निकल पड़ते हैं- कभी मोबाइल में, कभी नशे में, कभी बेवजह की गपशप में और किसी ऐसे समूह की संगत में, जहां न हमारे विचार मिलते हैं और न हमारे संस्कार। ये सब ‘सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे’ वाली कोशिश है। यानी दर्द भी दबा रहे हैं और सच का सामना भी नहीं करना चाहते। मगर खालीपन कोई बच्चा नहीं है, जो टाफी या चाकलेट से बहल जाए। वह तो हमेशा चिपका रहता है। इसे खुद से जितना दूर करना चाहो, यह मन में उतना गहरा उतरता जाता है।

हमने जिंदगी को ‘मशीन’ बना दिया

कहते हैं कि जिंदगी दुख का दूसरा नाम है। मगर यह भी आधा सच है। असल बात यह है कि हमने जिंदगी को ‘मशीन’ बना दिया है। चलते रहो, करते रहो, सोचो मत, रुको मत। और जब आदमी ‘होने’ की जगह सिर्फ ‘करने’ लगे, तो खालीपन तो पनपेगा ही। खाली बर्तन ज्यादा बजता है, यह कहावत यों ही नहीं बनी है।

हम आधुनिकता की दौड़ में ऐसे भागते जा रहे हैं कि अपनी जड़ें ही भूल गए हैं। परंपराएं हमें बांधती नहीं थीं, बल्कि संभालती थीं। यह बात वास्तव में हमें देर से समझ आती है। अब हालत यह है कि हम न पूरी तरह आधुनिक बन पाए हैं, न पूरी तरह पारंपरिक रह पाए। बीच मझधार में नाव डगमगा रही है।

ऐसे में सवाल उठता है कि हम क्या करें? किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मगर कुछ रास्ते जरूर हैं। कभी-कभी ब्रेक लगाइए, जिंदगी कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है कि बिना रुके ही मंजिल तक पहुंच जाएगी। कुदरत के पास जाइए- पेड़-पौधे, हवा, आसमान, ये मुफ्त के मनोचिकित्सक हैं। सच्चे लोगों से मेल-जोल बनाएं, हर किसी से नहीं, किसी एक से दिल खोलकर बात कर लीजिए। ऐसा करने से मन का बोझ आधा हो जाएगा।

कई बार ‘पुराना सोना’ ही असली चमक देता है

पुराने मूल्यों को झाड़-पोंछ कर देखिए हर पुरानी चीज बेकार नहीं होती। कई बार ‘पुराना सोना’ ही असली चमक देता है। याद रखना चाहिए कि असली आनंद पकड़े रखने से नहीं, जीवन की गति के साथ बहने से ही मिलता है। मगर हम आनंद को पकड़ना चाहते हैं, जैसे वह कोई चीज हो, जो बाजार में मिल जाए।

असल में आनंद तो बरसात की तरह है। जब मन की मिट्टी में संतुष्टि की फसल तैयार होती है, तब वह अपने आप बरसने लगता है। इसके लिए गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जीवन शैली पर अमल करना चाहिए। गुरुदेव जीवन की अंतिम श्वास तक कुछ न कुछ सीखते रहे और आनंद से सराबोर रहे। इसलिए अपने भीतर की जमीन को सूखी मत होने दीजिए। मन का खालीपन दुश्मन नहीं, दूत की तरह होता है। यह गिराने नहीं, बल्कि हमें जगाने आता है। जिंदगी जब बोझिल होने लगे, तो समझ लीजिए कि अब उसे नए सिरे से जीने का वक्त आ गया है।

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कार्य जीवन नहीं है। जीवन का केंद्र नहीं है। वह अन्य अनेक गतिविधियों में से एक गतिविधि है। हालांकि वह केंद्रीय गतिविधि है, जिस पर अन्य तमाम गतिविधियां निर्भर होती है, वही उन्हें संतुलित करती है। पूरा लेख पढ़ने के लिए क्लिक करें।