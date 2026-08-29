मनुष्य जब इस संसार में पदार्पण करता है, तो उसके साथ न कोई विधान आता है, न कोई प्रतिज्ञापत्र, जिस पर लिखा हो कि जीवन सदैव सुखद, सरल और मनोवांछित ही रहेगा। फिर भी हममें से अधिकांश लोग यह भ्रम पाल लेते हैं कि जीवन का स्वाभाविक स्वरूप सुख है, और दुख उसमें कोई अवांछित हस्तक्षेप। जब भी विपत्ति का बादल घिरता है, हम आकाश की ओर उंगली उठाकर पूछ बैठते हैं- ‘मेरे ही साथ ऐसा क्यों?’

यह प्रश्न स्वाभाविक है, लेकिन इसका उत्तर शिकायत में नहीं, स्वीकृति में छिपा है। जीवन को अगर हम एक न्यायालय मान लें, जहां हम वादी बनकर नियति के विरुद्ध याचिका दायर करते रहें, तो हमारा समूचा अस्तित्व एक असमाप्त मुकदमे में बदल जाता है। अगर हम जीवन को एक उत्तरदायित्व के रूप में स्वीकार करें, एक ऐसा दायित्व, जो प्रत्येक सुबह के साथ नया होकर हमारे सम्मुख उपस्थित होता है, तो वही जीवन एक साधना बन जाता है।

विक्टर फ्रैंकल ने अपने अनुभवों से यह प्रतिपादित किया था कि जीवन हमसे प्रश्न नहीं पूछता, बल्कि वह स्वयं एक प्रश्न है, जिसका उत्तर हमें अपने कर्मों और आचरण से देना होता है। गीता में कहा गया है कि फल की चिंता किए बिना कर्म में प्रवृत्त होना ही मनुष्य का धर्म है। हर परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या विषम, दरअसल, एक अनकहा प्रश्न लेकर हमारे द्वार पर दस्तक देती है। कोई प्रियजन का बिछोह हमसे धैर्य की परीक्षा लेता है, कोई असफलता साहस की मांग करती है, कोई विश्वासघात हमसे यह पूछता है कि क्या हम फिर भी प्रेम करने का साहस रखते हैं। इन प्रश्नों से पलायन संभव नहीं। संभव केवल इतना है कि हम इनका उत्तर किस भाव से दें- विवशता के साथ या समर्पण के साथ, कटुता के साथ या करुणा के साथ।

साहस, धैर्य, प्रेम और कर्म- ये केवल शब्द नहीं, बल्कि वे चार स्तंभ हैं, जिन पर मनुष्य के आत्मिक भवन का निर्माण होता है। साहस वह ज्योति है, जो अंधकार से भयभीत नहीं होती। धैर्य वह जड़ है, जो आंधी में भी वृक्ष को धरती से बांधे रखती है। प्रेम वह जल है, जो सूखी हुई आत्मा को फिर से हरा-भरा करता है और कर्म वह हाथ है, जो विचारों को यथार्थ का रूप देता है। जब जीवन कोई कठिन प्रश्न प्रस्तुत करे, तो इन्हीं चार स्तंभों की ओर देखना चाहिए, क्योंकि इनके बिना कोई भी उत्तर अधूरा और खोखला रह जाता है।

कठिनाइयां दरअसल उस आंतरिक शक्ति की परिचायक होती हैं, जो सामान्य दिनचर्या के सहज प्रवाह में अप्रकट रहती है। मनुष्य का चरित्र विपत्ति की भट्टी में तपे बिना अपनी वास्तविक चमक नहीं पाता। सुख के दिनों में तो प्रत्येक व्यक्ति खुद को साहसी और धैर्यवान समझता है, लेकिन वास्तविक परीक्षा तब होती है, जब सब कुछ हाथ से छूटता प्रतीत हो। ऐसे क्षणों में जो व्यक्ति टूटने के बजाय खुद को नए सिरे से गढ़ लेता है, वही जीवन को समझ पाता है।

हमारे दैनिक जीवन में यह सिद्धांत अनेक रूप में प्रकट होता है। एक माता-पिता, जो अपनी संतान की बीमारी में रात-दिन एक कर देते हैं, वे शिकायत नहीं करते, बल्कि अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं। एक शिक्षक, जो सीमित संसाधनों में भी अपने विद्यार्थियों के भविष्य को गढ़ने में जुटा रहता है, वह भी इसी सिद्धांत का जीवंत उदाहरण है। एक श्रमिक, जो प्रतिदिन कठोर परिश्रम के पश्चात भी अपने परिवार के प्रति स्नेह और कर्तव्य में कमी नहीं आने देता, वह भी नियति के प्रश्न का उत्तर अपने कर्म से दे रहा होता है। यह उत्तरदायित्व किसी महान कार्य में ही नहीं, बल्कि इन्हीं छोटी-छोटी प्रतीत होने वाली साधारण घटनाओं में सन्निहित है।

आधुनिक युग ने जीवन के अर्थ को सुख, धन और सफलता के त्रिकोण में सीमित कर दिया है। हम यह मान बैठे हैं कि जिसके पास अधिक धन है, जिसकी सफलता की गाथाएं सुनी-सुनाई जाती हैं, वही जीवन का वास्तविक विजेता है। मगर गहराई से विचार करें, तो पाएंगे कि धन और सफलता क्षणभंगुर हैं, वे आज हैं, कल नहीं भी हो सकते। जीवन का सच्चा अर्थ इन बाह्य उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उस आंतरिक निष्ठा में निहित है, जिससे हम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हैं। एक व्यक्ति, जो निर्धनता में भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता, जो असफलता में भी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करता, वह धनवान और सफल व्यक्ति से कहीं अधिक सार्थक जीवन जी रहा होता है।

यह स्वीकृति सरल नहीं है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह सुविधा चाहता है, संघर्ष नहीं, लेकिन संघर्ष के बिना जीवन का कोई अर्थ शेष नहीं रहता। जिस प्रकार नदी अपने प्रवाह में अनेक अवरोधों को पार करते हुए ही सागर तक पहुंचती है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी कठिनाइयों को पार करते हुए अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य तक पहुंचता है। यह यात्रा कष्टप्रद अवश्य है, पर इसी कष्ट में वह माधुर्य छिपा है, जो सुगम मार्ग पर चलने वाले को कभी प्राप्त नहीं होता।

दरअसल, जीवन कोई ऐसा उपहार नहीं है, जिसे हम निशुल्क प्राप्त करके निश्चिंत हो जाएं। बल्कि वह एक पवित्र न्यास (ट्रस्ट) है, जिसकी रक्षा और संवर्धन हमारा परम कर्तव्य है। जब हम शिकायत की मुद्रा त्यागकर उत्तरदायित्व की मुद्रा अपनाते हैं, तब हमारे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन घटित होता है। हम पीड़ित से पथिक बन जाते हैं, शिकार से सृजक बन जाते हैं। हर सूर्योदय के साथ जीवन हमसे नया प्रश्न पूछता रहेगा, और हमें साहस, धैर्य, प्रेम तथा कर्म के दीपक जलाकर उसका उत्तर देते रहना होगा। यही निरंतरता, यही निष्ठा, यही समर्पण, यही जीवन का वास्तविक सार है। जो इसे समझ लेता है, वह चाहे भौतिक दृष्टि से कितना भी साधारण क्यों न हो, आध्यात्मिक दृष्टि से एक महान जीवन जी रहा होता है।