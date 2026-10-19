भारत का एक आम नागरिक रोजाना 0.34 किलोग्राम कचरा पैदा करता है। इसका मतलब यह है कि देश में हर दिन कुल 160,038 टन कचरा जमा होता है। अफसोस की बात है कि आने वाले सालों में इन आंकड़ों के और बढ़ने की आशंका है।

सरकारों द्वारा तमाम जागरुकता फैलाने और अभियान चलाने के बाद भी बड़ी संख्या में लोग अपनी जिम्मेदारियों को लेकर सजग नजर नहीं आते। यह इस बात से साफ पता चलता है कि बहुत से लोगों के लिए ‘सस्टेनेबिलिटी’ और पर्यावरण के प्रति जागरूकता जैसी बातें बिल्कुल अनजान हैं।

खास तौर पर, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को तो आम लोगों के बीच काफी हद तक नजरअंदाज ही किया गया है। यह हम सभी के लिए एक चेतावनी है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। समुद्र का तापमान तेजी से बढ़ने के कारण अंटार्कटिका की बर्फ की परतें पिघल रही हैं। पृथ्वी के तापमान में बदलाव के चलते बारिश बढ़ेगी, जिससे और अधिक बाढ़ आएगी। पिछले एक दशक में यूरोप सूखे की मार झेल चुका है।

हाल ही में, मैंने एक छोटी बच्ची को सोडा कैन पीते हुए देखा। पीने के बाद, उसने उस कैन को कचरे के ढेर में फेंक दिया, लेकिन उसके साथ चल रही उसकी मां ने कुछ नहीं कहा। इस तरह के व्यवहार का आम हो जाना वाकई निराशाजनक है, लेकिन साथ ही यह एक सवाल भी खड़ा करता है: क्या हमने अपने आस-पास के माहौल के प्रति सम्मान की भावना खो दी है?

रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को गुटखा थूकते, कचरा जमीन पर फेंकते, या यहाँ तक कि नदियों में कचरा डालते देखना आम बात है। असल में, धार्मिक त्योहारों के दौरान भोजन, दूध या मूर्तियों को विसर्जित करना एक आम चलन बन गया है। ईश्वर कभी नहीं चाहेंगे कि हम पवित्र स्थानों को प्रदूषित करें।

यह चिंता की बात है कि हम अपने पर्यावरण को कितना मामूली समझते हैं। समय बहुत बेरहम है, और हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। एक हरा-भरा भविष्य बनाने के लिए, नागरिकों के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम जलवायु परिवर्तन के परिणामों के बारे में जानें और कदम उठाएं। क्योंकि दुनिया में कहीं न कहीं, पोलर बियर ने अभी अपना घर खो दिया है। कुछ सालों में, हमारी भी यही हालत हो सकती है।

(डिस्क्लेमर: कीर्ति शर्मा, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज से पत्रकारिता और जनसंचार में बीए कर रही हैं। यह उनके निजी विचार हैं।)

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