आजकल सबके लिए जीवन में समय की कमी एक सामान्य अनुभव बन गया है। काम, परिवार, आर्थिक जरूरतों और डिजिटल माध्यमों की लगातार मौजूदगी ने रोजमर्रा की जिंदगी को अधिक व्यस्त बना दिया है। ऐसे में सवाल यह नहीं कि हमारे पास समय कितना है, बल्कि यह है कि उस समय में हम खुद के लिए कितना वक्त निकाल पाते हैं। विकास और व्यस्तता जरूरी हो सकते हैं, लेकिन हर समय आगे बढ़ते रहना ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता। बचपन में खुशी के लिए किसी बड़ी उपलब्धि की आवश्यकता नहीं होती। बारिश में भीगना, पेड़ की छांव में बैठना, दोस्तों के साथ खेलना या खुले आसमान को देखते रहना अपने आप में पर्याप्त था। उम्र बढ़ने के साथ पढ़ाई, रोजगार, परिवार और आर्थिक सुरक्षा जैसी जिम्मेदारियां स्वाभाविक रूप से प्राथमिकता बन जाती हैं। यह बदलाव आवश्यक है, लेकिन इसके साथ जीवन के सहज आनंद का पूरी तरह समाप्त हो जाना जरूरी नहीं।

जीवन का अर्थ केवल उपलब्धियों और भौतिक सुविधाओं में तलाशना शायद उसके व्यापक अनुभव को सीमित कर देना है। परिवार के साथ बिताया गया समय, प्रकृति के बीच कुछ पल और पुराने मित्र से हुई सहज बातचीत भी जीवन का हिस्सा है। तकनीक ने काम और संवाद को आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ काम और निजी जीवन की सीमाएं भी धुंधली हुई हैं। मोबाइल पर लगातार आने वाले संदेश और सूचनाएं व्यक्ति के अवकाश को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए कभी-कभी कुछ समय स्क्रीन से दूर रहना और अपने आसपास की दुनिया पर ध्यान देना उपयोगी हो सकता है। कभी बारिश में कुछ देर भीगना, किसी पेड़ के नीचे बैठना, सुबह की धूप महसूस करना या बिना किसी विशेष कारण किसी पुराने मित्र को फोन करना छोटी बातें हैं। इनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं, लेकिन ये व्यक्ति को अपनी दिनचर्या से बाहर निकलने और वर्तमान को महसूस करने का अवसर दे सकती हैं।

जरूरत केवल इतनी है कि जिम्मेदारियों के बीच अपने लिए भी थोड़ी जगह बची रहे। उम्र बढ़ने के साथ हमारे भीतर का बच्चा पूरी तरह समाप्त हो जाए, यह आवश्यक नहीं। जिज्ञासा, सहजता और छोटी चीजों में खुशी खोजने की क्षमता वयस्क जीवन में भी बनी रह सकती है। जिंदगी केवल यह हिसाब नहीं है कि हमने क्या हासिल किया। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि उस सफर में हमने कितना महसूस किया, कितना जिया और कितनी छोटी खुशियों को अपने पास ठहरने दिया।

आज जरूरी है कि जिम्मेदारियों की दौड़ में आगे बढ़ा जाए, लेकिन कभी-कभी ठहरना भी सीखना चाहिए। यानी जिज्ञासा को बचाए रखना, छोटी चीजों में आनंद महसूस करना, प्रकृति के लिए समय निकालना, रिश्तों को केवल औपचारिकता न बनने देना और कभी-कभी बिना किसी उपलब्धि के भी खुश रह पाना। लगातार काम और तनाव से भरी दिनचर्या में विश्राम केवल आलस्य नहीं है। पर्याप्त नींद, अवकाश, सामाजिक संबंध और मनोरंजन व्यक्ति की सामान्य जीवन-शैली का हिस्सा है।

यहां एक सावधानी भी जरूरी है। छोटी खुशियों की बात करते हुए उन लोगों की वास्तविक परेशानियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिनके सामने रोजगार, महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा या परिवार की गंभीर चुनौतियां हैं। हर व्यक्ति के पास समान संसाधन और समान परिस्थितियां नहीं होतीं। इसलिए ‘खुश रहिए’ कहना समस्याओं का समाधान नहीं है। अपनी परिस्थितियों के भीतर जितना संभव हो, उतनी जगह जीवन के सहज अनुभवों के लिए बचाई जाए। कभी घर की छत पर कुछ देर बैठना भी पर्याप्त हो सकता है। कभी परिवार के साथ बिना मोबाइल के भोजन करना। कभी किसी पुराने मित्र से बात करना। कभी सड़क किनारे चाय पीते हुए लोगों को देखना। कभी किसी पार्क में बैठकर पेड़ों की हरियाली को महसूस करना। ये बहुत साधारण काम हैं, लेकिन जीवन की स्मृतियां अक्सर इन्हीं साधारण पल से बनती है।

हम भविष्य के लिए योजनाएं बनाते हैं। बच्चों के भविष्य की चिंता करते हैं, करिअर के अगले पड़ाव के बारे में सोचते हैं, आर्थिक सुरक्षा के लिए बचत करते हैं। मगर भविष्य की तैयारी करते हुए वर्तमान को पूरी तरह खर्च कर देना भी समझदारी नहीं हो सकती। जीवन हमेशा हमारे तय किए हुए समय के अनुसार नहीं चलता। इसलिए जो समय हमारे पास है, उसका कुछ हिस्सा आज के लिए भी होना चाहिए।

जिम्मेदारियां निभाना, अपने सपनों के लिए मेहनत करना, आर्थिक सुरक्षा के लिए योजना बनाना, परिवार और समाज के प्रति अपने दायित्व पूरे करना अच्छी बात है, लेकिन अपने भीतर की सहजता, संवेदनशीलता और आनंद की क्षमता को बचाना भी जरूरी है। कभी बारिश में भीगने, पेड़ों की छांव में कुछ देर ठहरने, सुबह के आकाश को बिना किसी उद्देश्य के निहारने, किसी बच्चे की तरह किसी छोटी चीज पर उत्साहित हो जाने और कभी-कभी बिना किसी वजह मुस्कुरा देने का सुख महसूस करना चाहिए। जीवन का मूल्य केवल इस बात से तय नहीं होता कि हमने कितनी मंजिलें हासिल की, यह भी मायने रखता है कि उन मंजिलों तक पहुंचते हुए हमने रास्ते को कितना महसूस किया।

जिम्मेदारियों की दौड़ में आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि रास्ते में खड़े होकर मुस्कुराता हुआ अपना ही बचपन हमें दिखाई देना बंद हो जाए। शायद जीवन को बेहतर बनाने की शुरुआत किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं, बल्कि इस छोटे-से निर्णय से हो सकती है- हर दिन थोड़ा-सा समय केवल जीने के लिए बचाकर रखना। जीवन को समझने का रास्ता हमेशा आगे जाने से नहीं, कभी पीछे मुड़कर भीतर के उस बच्चे को देखने से भी गुजरता है, जो अब भी छोटी-सी खुशी पर मुस्कुराना जानता है।