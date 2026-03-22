तो अब क्या होगा? जिस युद्ध के काले बादल ईरान और खाड़ी के देशों पर छाए हुए हैं, वे धीरे-धीरे हमारी तरफ आ रहे हैं और हम उनको देख कर सिर्फ चिंता कर सकते हैं। और कुछ नहीं। न हमारा इस युद्ध में कोई हाथ था, न हार और जीत से हमारा कोई वास्ता है, लेकिन जैसे-जैसे काले बादल हमारी तरफ आ रहे हैं, हमारी चिंताएं बढ़ रही हैं। इनमें सबसे बड़ी है कच्चे तेल के बढ़ते दाम की चिंता। तीन सप्ताह ही हुए हैं अभी युद्ध के और तेल की कीमत दुगनी हो चुकी है। भारत जैसे देश के लिए मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है, अगर युद्ध लंबा चलता है। सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं इस युद्ध को रोकने के लिए।

सच यह है कि जब अयातुल्ला खामेनेई की हत्या की खबर मिली मुझे, बुरा नहीं लगा। मेरी नजर में मातम नहीं मनाया जाना चाहिए। भारत के शिया मुसलमानों ने खूब मातम किया अयातुल्ला के मारे जाने के बाद, बिना यह सोचे कि जिस नेता ने हजारों की तादाद में अपने ही लोग मारे हों, उसके लिए आंसू बहाना गलत ही है। जिस व्यक्ति ने अपने ही देश को एक खुली जेल बना दिया हो, उसको संत किसी हाल में नहीं कहा जा सकता है। जब इस्लामी क्रांति शुरू हुई थी ईरान में कोई पचास साल पहले, उस देश की प्राचीन सभ्यता को नष्ट कर इस्लाम थोपा गया है लाखों लोगों पर इतनी कठोरता के साथ कि जिन बहादुर नागरिकों ने अत्याचार के खिलाफ बोलने की हिम्मत दिखाई, उनकी सजा मौत होती थी। पिछले सप्ताह तीन नौजवानों को फांसी दी गई युद्ध के बीच।

स्पष्ट है कि न तो डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई सोची-समझी रणनीति थी और न नेतन्याहू के पास। वे आसमान से मौत बरसाते गए, बिना यह सोचे कि ईरान के पास भी अपने बचाव के लिए ठोस साजो-सामान होंगे। इन दिनों ट्रंप रोज कहते हैं कि वे युद्ध जीत चुके हैं, लेकिन साथ में होर्मुज जलमार्ग को खुलवाने के लिए सहायता भी मांगते फिर रहे हैं नाटो से। यहां तक कि चीन से भी। क्या उनको मालूम नहीं था कि इस छोटे से समुद्री मार्ग से आता है विश्व का बीस फीसद से ज्यादा कच्चा तेल?

क्या मालूम नहीं था इन महारथियों को कि होर्मुज जलमार्ग पर ईरान का पूरा नियंत्रण है और जब चाहे वह जहाजों का यहां से आना-जाना बंद कर सकता है? ऐसा अब हो रहा है। पूरी दुनिया देख रही है। ऐसा चलता रहा, तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा भारत का। इस रास्ते से आता है हमारा तेल और गैस भी। गैस की दुकानों के सामने लंबी कतारें लगने लग गई हैं अभी से। महाराष्ट्र के जिस गांव में मैं यह लिख रही हूं, वहां गैस की इतनी कमी है कि सिलेंडर की बुकिंग महीना पहले करनी पड़ती है।

ऐसा कहने के बाद यह भी कहना जरूरी है कि इस युद्ध से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। गलत नीतियों के कारण हमारे राजनेताओं ने निजी कंपनियों को तेल और गैस की खोज से बाहर रखा है। यह काम सिर्फ सरकारी कंपनियां ही करती रहीं दशकों तक। अगर निजी कंपनियों को बहुत पहले इस क्षेत्र में आने की इजाजत मिली होती, तो आज हम ऊर्जा के लिए दूसरे देशों पर इतना निर्भर नहीं होते। सो पहला सबक यह लेना चाहिए हमारे शासकों को कि तेल और गैस के क्षेत्रों के लिए निजी कंपनियों का आना अब जरूरी हो गया है।

इसी तरह, राजनीतिक सबक भी लेना चाहिए। पिछले सप्ताह मैंने जब अमेरिका की राष्ट्रीय जांच एजेंसी की मुखिया तुलसी गबार्ड से पूछताछ देखी सीनेट की समिति द्वारा, तो हैरान रह गई। इस आला अधिकारी से बार-बार पूछा गया कि राष्ट्रीय जांच संस्था की मुखिया होने के नाते क्या उनको ईरान से कोई परमाणु खतरा दिखा था! अगर नहीं दिखा था, तो उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को बताया क्यों नहीं कि युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अपनी सफाई में सिर्फ यह कहा कि खतरा कितना है, उसका फैसला सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन बार-बार उनको याद दिलाया समिति के सदस्यों ने कि यह काम उनका है, किसी और का नहीं। काश कि हमारे देश में भी आला अधिकारियों की इस तरह खिंचाई हो, जब वे अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं।

तो अब क्या कर सकता है भारत? विनम्रता से यहां कहना चाहूंगी कि इस समय हमारे आला राजनेताओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वे युद्ध के दोनों पक्षों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें। रही बात हमारी अंदरूनी समस्याओं की, तो यही समय है अच्छी आर्थिक नीतियां बनाने का, ताकि वास्तव में ‘ईज आफ डूइंग बिजनेस’ वाला नारा जमीन पर उतरता देख सकें हम। फिलहाल प्रधानमंत्री का यह नारा खोखला है इतना कि विदेशों से कोई छोटी-मोटी चीज निर्यात करने में इतनी तकलीफ होती है कि लोग कोशिश तक नहीं करते हैं।

मेरे कुछ दोस्त हैं जो भारत में बनाए फर्नीचर का निर्यात करते हैं और उनके सामने इतनी मुसीबतें खड़ी होती हैं कि उन्होंने तकरीबन निर्यात करना बंद कर दिया है। अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हो कि इस युद्ध का बुरा असर न पड़े, तो उनको अपने अधिकारियों को नियंत्रण में रखना होगा सख्ती से। इस युद्ध ने यह भी मौका दिया है हमें कि देश के अंदर बुनियादी ढांचे में जो खामियां हैं, उसकी दृढ़ता से हम मरम्मत करें। युद्ध स्तर पर अगर हम ये काम करेंगे, तो संभव है कि इस जंग का बुरा असर हमारे देश के अंदर कम पड़ेगा।