पश्चिम बंगाल में कोलकाता की दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान या मौसमी पर्व नहीं है, बल्कि यह यूनेस्को की ओर से मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्वीकृत एक विशाल महोत्सव है। शरद ऋतु की षष्ठी से लेकर विजयादशमी तक बड़ी संख्या में लोग जब एक साथ सड़कों पर उतरते हैं, तो इसके चर्चे पूरी दुनिया में होते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में कुंभ, हाथरस, नैना देवी अथवा सबरीमाला जैसे धार्मिक आयोजनों में होने वाली भगदड़ और प्रशासनिक अव्यवस्थाएं जब भी राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनती थीं, तब पश्चिम बंगाल और विशेष रूप से कोलकाता पुलिस की मिसाल गर्व से दी जाती थी।

कोलकाता का ‘भीड़ प्रबंधन मॉडल’ एक ऐसा मानक माना जाता था, जहां लाखों की संख्या में लोग संकरी गलियों से होकर गुजरते थे, भव्य पंडालों में देवी की प्रतिमाओं के दर्शन करते थे और बिना किसी अप्रिय घटना के अपने घरों को लौट जाते थे। मगर 17 अक्तूबर की शाम उत्तरी कोलकाता के चोरबागान सार्वजनिक पूजा पंडाल में जो घटा, उसने इस ऐतिहासिक गौरव, प्रशासनिक साख और उत्सव की मर्यादा पर एक गहरा आघात किया है। महासप्तमी की शाम भारी बारिश और उसके बाद हुई भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की जान चली गई।

इस घटना को लेकर अब तक की जांच में सामने आया है कि यह केवल एक अप्रत्याशित प्राकृतिक विपदा नहीं थी, बल्कि इसमें पंडाल आयोजकों की संरचनात्मक अनदेखी, प्रशासनिक संवेदनहीनता, वीआईपी संस्कृति और दशकों से संचित संस्थागत प्रोटोकॉल के टूटने की कई कड़ियां शामिल हैं।

जब भी ऐसे हादसे होते हैं, प्रशासनिक तंत्र सबसे पहले प्रकृति को ढाल बनाता है, जैसे—अचानक भारी बारिश आ गई और बिजली गुल हो गई। मगर तथ्य इस बहानेबाजी को सिरे से खारिज करते हैं। कोलकाता में अक्तूबर के महीने में चक्रवाती दबाव के कारण भारी बारिश कोई नई परिघटना नहीं है। पिछले वर्ष भी भारी वर्षा और जलभराव के बीच पूजा निर्बाध संपन्न हुई थी। फिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि भगदड़ में कई निर्दोष लोगों की जान चली गई?

इस घटना की जांच ने प्रशासनिक दावों के उलट भयावह सच्चाई को उजागर किया है। वहां लगे सीसीटीवी की तस्वीरों से पता चलता है कि बारिश शुरू होते ही जब बाहर खड़े हजारों लोग छत की तलाश में भागे, तो संकरे निकास मार्ग पर बनी कमजोर अस्थायी सीढ़ियां भारी दबाव में ढह गईं। सीढ़ियों के टूटते ही आगे चल रहे लोग गिर पड़े और मुख्य निकास पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। ठीक इसी नाजुक मोड़ पर लगातार बजती सीटियों और लाउडस्पीकर पर हुई अनियंत्रित घोषणाओं से लोगों में दहशत फैल गई और इसके तुरंत बाद बिजली भी गुल हो गई।

घने अंधेरे में लोग एक-दूसरे को कुचलते हुए इधर-उधर भागते रहे। ऐसे में इस त्रासदी को प्राकृतिक नहीं, बल्कि समय पर भीड़ को नियंत्रित न कर पाने की प्रशासनिक विफलता का परिणाम माना जा रहा है। नियमों के अनुसार, किसी भी सार्वजनिक पंडाल में बिजली आपूर्ति बाधित होने पर तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी पहले से होना अनिवार्य है, मगर जांच में सामने आया है कि चोरबागान हादसे के दौरान बिजली की तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई।

इस पूरी त्रासदी का निराशाजनक पहलू यह है कि कोलकाता पुलिस और प्रशासन के पास इस तरह की समस्या से निपटने का पहले से आजमाया हुआ मॉडल मौजूद था, फिर भी भगदड़ को नहीं रोका जा सका। वर्ष 2015 का उदाहरण अभी भी इस शहर की स्मृति में ताजा है। तब दक्षिण कोलकाता के देशप्रिय पार्क में ‘विश्व की सबसे ऊंची दुर्गा प्रतिमा’ स्थापित की गई थी। तृतीया और चतुर्थी के दिन ही लाखों लोगों की भीड़ वहां उमड़ पड़ी। जब पुलिस ने देखा कि भीड़ की सघनता सुरक्षा मानकों को पार कर गई है और किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है, तो तत्कालीन पुलिस कमिश्नर और उनकी टीम ने एक साहसिक निर्णय लिया।

प्रशासन ने किसी राजनीतिक दबाव, आयोजकों के रसूख या जनता की नाराजगी की परवाह किए बिना उस पंडाल को पूरे उत्सव के लिए तत्काल सील कर दिया था। उस सख्त फैसले ने एक संभावित महा-त्रासदी को टाल दिया था। इसके बाद के वर्षों में भी जब कभी श्रीभूमि या कल्याणी जैसे पंडालों में भीड़ अनियंत्रित हुई, तो पुलिस ने तुरंत लेजर शो बंद करवाए, प्रवेश द्वारों पर अवरोधक लगाए और भीड़ के प्रवाह को कई किलोमीटर पहले ही नियंत्रित कर दिया।

दुर्गा पूजा पर कोलकाता पुलिस का भीड़ प्रबंधन मॉडल किसी कागजी नियमों से अधिक उन अनुभवी अधिकारियों के व्यावहारिक ज्ञान पर निर्भर करता था, जो उत्तर और दक्षिण कोलकाता के एक-एक नुक्कड़, गली और मोड़ से वाकिफ थे। हालिया प्रशासनिक फेरबदल और राजनीतिक पसंद-नापसंद के आधार पर हुई तैनातियों के कारण कई ऐसे अधिकारी दुर्गा पूजा की व्यवस्था के दायरे से किनारे हो गए। नए कमान तंत्र में वह प्रशासनिक साहस और स्वायत्तता नहीं दिखी, जो जमीन पर अचानक उभरी स्थिति को देखकर कड़े फैसले ले सके। निर्णय लेने में हुई हिचकिचाहट ने कई परिवारों को उजाड़ दिया।

यदि कोलकाता को अपनी सांस्कृतिक अस्मिता, वैश्विक प्रतिष्ठा और यूनेस्को की विरासत को अक्षुण्ण रखना है, तो इस त्रासदी को केवल एक औपचारिक जांच आयोग की फाइलों में दबाया नहीं जा सकता। आने वाले वर्षों के लिए एक कड़ा, वैज्ञानिक और कानूनी रूप से बाध्यकारी ‘दुर्गा पूजा सुरक्षा घोषणापत्र’ लागू करना जरूरी है। प्रत्येक पूजा पंडाल के आंतरिक क्षेत्रफल, पहुंच मार्ग और निकास चौड़ाई के आधार पर राष्ट्रीय भवन संहिता और एनडीएमए मानकों के तहत उसकी अधिकतम सुरक्षित क्षमता निर्धारित की जानी चाहिए।

यदि किसी पंडाल की सुरक्षित क्षमता 800 व्यक्तियों की है, तो 801वें व्यक्ति का प्रवेश रोकने के लिए कड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी पंडाल का निकास द्वार उसके प्रवेश द्वार से कम से कम डेढ़ गुना अधिक चौड़ा होना चाहिए। संकरी गलियों में खुलने वाले निकास द्वारों वाले स्थलों पर पंडाल लगाने की अनुमति प्रतिबंधित करनी होगी। प्रत्येक बड़े पंडाल में मुख्य निकास के अलावा कम से कम दो बाधा-रहित आपातकालीन द्वार होने चाहिए, जो सीधे चौड़ी सड़कों पर खुलते हों।

कोलकाता पुलिस के पास मौजूद हजारों सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन को केवल निगरानी कक्ष की स्क्रीन तक सीमित रखने के बजाय इन्हें एआई हीट-मैपिंग सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाना चाहिए। जैसे ही किसी सड़क या जंक्शन पर भीड़ का घनत्व चार व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर के स्तर को छुए, तो नियंत्रण कक्ष में चेतावनी अलार्म बजना चाहिए। इससे समय रहते भीड़ को नियंत्रित करने में आसानी होगी।

इसके अलावा, उत्सव के प्रमुख दिनों के व्यस्ततम घंटों में किसी भी पूजा पंडाल में वीआईपी आवाजाही, विशेष प्रवेश या सुरक्षा काफिले की अनुमति नहीं होनी चाहिए। कानून और सुरक्षा के समक्ष प्रत्येक नागरिक का जीवन समान है। जब पुलिस बल वीआईपी की अगवानी से मुक्त होगा, तभी उसका पूरा ध्यान आम जनता के प्रवाह और सुरक्षा पर केंद्रित रह सकेगा। समय आ गया है कि एक ऐसी जवाबदेह व्यवस्था की नींव रखी जाए, जहां आम नागरिकों के जीवन की गरिमा और सुरक्षा बरकरार रहे।