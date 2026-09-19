Jansatta Bebak Bol: देश के कुछ इलाकों में एक खास वर्ग को लेकर लोक-कथा प्रचलित है। उस वर्ग पर आरोप लगाया जाता है कि यह सिर्फ लेना शब्द जानता है, देना नहीं। हुआ यूं कि उस वर्ग का एक आदमी गड्ढे में गिर जाता है। वह खुद को गड्ढे से बाहर निकालने की गुहार लगाने लगता है। वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने मदद के लिहाज से व्यक्ति को कहा, अपना हाथ दो। राहगीर के बार-बार हाथ ‘दो’ कहने के बाद भी व्यक्ति ने कोई हरकत नहीं की तो राहगीर ने कहा, तुम मेरा हाथ ‘लो’।

यह सुनते ही व्यक्ति ने राहगीर का हाथ पकड़ा और उसकी मदद से गड्ढे से बाहर निकल गया। पिछले दिनों वित्तमंत्री ने युवाओं से कहा कि वे ये न पूछें कि देश ने उनके लिए क्या किया है, वे इस पर ध्यान दें कि देश के लिए क्या कर सकते हैं। आज का युवा देख रहा है कि इस देश की सरकार कुछ समय के अंतराल में उसके ऊपर नया कर और शुल्क थोप देती है। देश में त्योहारों का मौसम भी श्राद्ध पक्ष में विश्राम लेता है, लेकिन सरकार का शुल्क-पक्ष बारहमासा चलता है। नागरिक के कर्तव्य-पथ के कर-पथ में बदल जाने पर बेबाक बोल।

जिटल भुगतान के अंदाज को भिखारी तक पहुंचाते हुए कभी सत्ता के शीर्ष ने कहा था कि ये भी यूपीआइ से पैसे ले रहे हैं। आर्थिक समानता का इससे बड़ा रूमानी दृश्य क्या हो सकता था कि एक भिखारी को देश के विकास से जोड़ दिया गया। यही तो रहा होगा बाएं या दाएं वाले विचारकों का सपना…वो अंतिम जन। उसके बाद सत्ता के शीर्ष को भी डिजिटल भुगतान करते हुए दिखाया गया था। एक रील में देखा था, शादी समारोह में दूल्हे के पिता के दिल के पास, यानी जेब पर क्यूआर कोड लगा था। मेहमान आते, उनके दिल के पास फोन लेकर जाते और शगुन पहुंच जाता उनके खातेमें। ‘दिली मुबारकबाद’ का मतलब उस दिन समझ में आया था।

डिजिटल इंडिया को देश की नई पहचान बताया जा रहा था। इसकी शुरुआत में एक कंपनी ने तो अपने विज्ञापन में सीधे प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल किया था। जाहिर सी बात है, यह जन-धन के कल्याण के लिए था तो इसके लिए सत्ता के हर प्रतीक का इस्तेमाल हो सकता था।

कुछ समय पहले किसी सार्वजनिक मंच पर बहस चल रही थी। पहले प्रवक्ता ने कहा कि तुम लोग कुछ भी कर लो भारतीय नोट को गांधी से कैसे अलग करोगे? दूसरे ने मुस्कुरा कर कहा-यूपीआइ है न…। संयोग से दूसरे दिन किसी दुकान के क्यूआर कोड पर स्कैन कर भुगतान की प्रक्रिया पूरी करते ही आवाज आई-साढ़े तीन सौ रुपए प्राप्त हुए, जय श्रीराम।

मेरे डिजिटल भुगतान के बाद का जयघोष था…जय श्रीराम। फिर दूसरी जगह भुगतान करते ही अमिताभ बच्चन की आवाज में धन्यवाद मिला। सत्ता पक्ष के मौजूदा उद्देश्यों को देखते हुए मैंने डिजिटल इंडिया वाली दूरदृष्टि की दाद दी। हो सकता है, कुछ दिनों बाद यह कोड अन्य तरह से जयकारा करने लगे। यह इलाकावार हो। जैसे क्षेत्र के विधायक के नाम का, या सांसद के नाम का।

आज के दौर में सब्जीवाले से लेकर रिक्शेवाले तक डिजिटल लेन-देन कर रहे हैं। न खुले पैसे देने का झंझट और न बाजार में पाकेटमारी का डर। तभी शोर उठने लगा कि दो हजार रुपए तक के डिजिटल भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। आम आदमी के सतर्क कान ने सुना कि मतलब हमने 2015 रुपए का भुगतान किया तो शुल्क लगेगा। सांख्यिकी का नियम अलग है। अगर आपने 2001 रुपए का भी भुगतान किया तो लगेगा। दो हजार तो सरकार के अघोषित मनोविज्ञान विभाग का आंकड़ा है जो जनता के दिमाग को शुरुआती झटके से बचाता है। जैसे कपड़ों की दुकान पर शर्ट की कीमत 3999 लिखी होती है। महज एक रुपए के फर्क से आपका दिमाग उसे तीन हजार की कड़ी में देखता है। आप भुगतान तो चार हजार से महज एक रुपया ही कम कर रहे हैं।

सत्ता के शीर्ष ने कहा था, सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। तब हम आपकी कार्यशैली नहीं जानते थे कि आप ‘न’ को ‘हां’ कहते हैं। यानी आप सलमान खान के मशहूर संवाद के एकदम विपरीत हैं। एक बार जो ‘न’ कह दिया, उसके बहुत जल्दी होने की आशंका प्रबल हो जाती है। अभी जेन-जी आंदोलन को गुजरे ज्यादा समय नहीं हुआ है तभी वित्तमंत्री कहती हैं कि युवा पीढ़ी यह न पूछे कि देश ने उनके लिए क्या किया, वे यह देखें कि उन्होंने देश के लिए क्या किया। अब ये बेचारे जेन-जी के पैदा होते ही इलाज के बिल में कर लगा था। उसके दूध, फल से लेकर जरूरत की हर चीज पर कर लगा।

यह जेन-जी वित्तमंत्री के सम्मान में, मीम के जरिए जवाब देने के लिए मैदान में आ चुकी है। उन्होंने मंत्री को सूची पेश की है-पैसा कमाओगे तो कर, पैसा खर्च करोगे तो कर और पैसा बचाओगे तो कर देना पड़ेगा। शास्त्रों में कहा गया है कि धन की तीन गति होती है-उपभोग, दान और नाश…। लेकिन अब पैसे की तीन गतियों में कर, कर और सिर्फ कर है। पैसे कमाइए कर दीजिए, पैसे खर्च कीजिए कर दीजिए, अपनी कमाई को बैंक से निकालिए तो निकासी का शुल्क दीजिए। डर है कि कल को कहीं बैंक के सामने गुजर जाने भर से ग्राहक पर कोई नया शुल्क न थोप दिया जाए।

पहले माना जाता था, खाली दिमाग शैतान का घर। मौजूदा सत्ता को पता है कि खाली दिमाग ‘लोकतंत्र का घर’ होता है। खाली बैठते ही जनता करों का हिसाब-किताब लगा सकती है, अन्य फैसलों पर भी सोच सकती है। इसलिए वह जनता को कोई न कोई काम पकड़ा देती है। इससे जनता को लगता है कि वह देश के लिए कोई काम कर रही है, और देश चलाने वालों को वे सारे काम करने की जरूरत ही नहीं होती है, जिसकी खाली दिमाग वाली जनता उम्मीद करती थी।

बाजार का पहला कदम यही होता है कि वह किसी उत्पाद को जनता की जरूरत बनाता है, उसकी आदत लगाता है। शुरुआत में वह कुछ चीज मुफ्त और सस्ती देता है। जब लोगों को उसकी आदत लग जाती है तो उसे महंगी कर दिया जाता है। फोन के मुफ्त सिम का उदाहरण तो सबके सामने है। कहां कभी मुफ्त था, और कहां अब इनके कैलेंडर में महीना 28 दिन में ही पूरा हो जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में तो सिर्फ फरवरी में 28 दिन होते हैं लेकिन सिम के कैलेंडरमें हर महीना 28 का होता है।

इसी तरह जनता को यूपीआइ की ऐसी आदत लगाई गई कि शगुन के लिफाफे की जगह भी बार कोड ने ले ली। जन्मदिन पर मां से लेकर नानी तक का आशीर्वाद फोन पर मिल जाता है। बाजार में जाकर गोलगप्पे खाने का मन किया तो मां ने घर से ही भुगतान कर दिया। जेब का काम उसमें हाथ डाल कर तस्वीरें खिंचवाने तक रह गया।

जेब के सारे पैसे फोन में आ जाने के बाद सरकार कहती है कि अब 2000 से ऊपर का भुगतान करेंगे तो शुल्क लगेगा। अब जहां शुल्क भैया आएंगे तो साथ में जीएसटी दीदी भी आएगी ही, पहले या बाद, किसी न किसी तरह। भाई-बहन की जोड़ी पर जनता कितना भी नाराज फूफा बन ले सत्ता पक्ष ने कहा है कि फैसले से पलटने का तो सवाल ही नहीं है।

फिलहाल सरकार शुल्क देने वालों को ‘मर्चेंट’ बता रही है। मानो बाहर से आए घुसपैठिए हों। उस पर बोझ बढ़े तो बढ़े। अब ‘मर्चेंट’ को अपना मुनाफा देखना है तो वह ग्राहक पर ही बोझ डालेगा। मतलब जो उपभोक्ता जितना ज्यादा खर्च करेगा उस पर उतना ही ज्यादा शुल्क लगेगा। मार्क्सवादी विचारधारा में पूंजीवाद और पूंजीपति को वर्ग-शत्रु की तरह देखा जाता है। लेकिन स्वयंभू राष्ट्रवादी सरकार ने जिस तरह से देश के अर्थ-शास्त्र को कर-शास्त्र में बदल दिया है, उसे देखते हुए कहीं व्यापार करने वाले लोग आपको ‘टैक्स नक्सली’ न कहने लग जाएं।

सरकार ने राजपथ का नाम बदल कर कर्तव्य पथ कर दिया है। यह जिस तरह से देश की जनता पर कर और शुल्क थोपे जा रही है, उसके बाद आम जनता इसके नए नामकरण की अपील कर सकती है। जब सरकार का काम और कर्तव्य सिर्फ नए-नए तरह के कर थोपना ही है तो इसका नाम कर-पथ कर दीजिए। लेख में ऊपर उद्धृत UPI वाला भिखारी डरा हुआ है, कहीं उसकी भीख पर कोई कर या शुल्क न लग जाए!

हर वर्ष मानसून के साथ सड़कों पर उतरता पानी व्यवस्था की उन दरारों को भी उजागर कर देता है, जिन्हें विकास के चमकदार दावों से ढक दिया जाता है। जब सड़कें जलमग्न होती हैं, तब केवल वाहन ही नहीं फंसते, नागरिकों के अधिकार और भरोसा भी उस पानी में डूबने लगते हैं। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सामने आया एक मामला सजीव उदाहरण है। पढ़िए पूरी खबर…