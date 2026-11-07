बिहार में छात्र-युवा संगठनों ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं के विरुद्ध 18 मार्च 1974 को एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया था। गुजरात के छात्र आंदोलन से प्रेरित बिहार के छात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। उसी दिन राज्यपाल को विधानसभा को संबोधित करना था। विद्यार्थियों ने उनके आगमन का विरोध किया। पुलिस के बल प्रयोग के बाद स्थिति बिगड़ गई और आंदोलन हिंसक उपद्रव में बदल गया। पटना में आगजनी, लूटपाट और तोड़फोड़ की घटनाएं हुईं। ‘सर्चलाइट’ अखबार के दफ्तर में आग लगा दी गई।

अगले दिन विद्यार्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल जयप्रकाश नारायण से मिला। जेपी अस्वस्थ थे और वर्षों पहले सक्रिय दलीय राजनीति से संन्यास ले चुके थे। फिर भी विद्यार्थी चाहते थे कि वे आंदोलन का नेतृत्व करें। जेपी ने उनका अनुरोध स्वीकार किया, लेकिन दो शर्तें रखीं- आंदोलन अहिंसक रहेगा और दलीय राजनीति से स्वतंत्र रहेगा। विद्यार्थियों ने दोनों शर्तें स्वीकार कर लीं। आगे चलकर यही आंदोलन संपूर्ण क्रांति के व्यापक आह्वान में बदल गया।

प्रश्न उठता है कि राजनीति से दूर हो चुके जेपी ने यह जिम्मेदारी क्यों स्वीकार की? छात्र आंदोलन में उन्हें क्या दिखाई दिया? दरअसल, उस समय महंगाई, बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने आम जनता की कठिनाइयां बढ़ा दी थीं। 1973-74 के तेल संकट ने इस मुश्किल को और बढ़ा दिया था। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अव्यवस्था के प्रति असंतोष भी गहरा रहा था। जेपी ने इस आंदोलन में केवल सरकार के विरुद्ध आक्रोश नहीं, बल्कि उस पीढ़ी की बेचैनी देखी, जिसे मौजूदा व्यवस्था अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त नहीं कर पा रही थी। उन्हें लगा कि इस ऊर्जा को रचनात्मक दिशा देकर लोकतंत्र और समाज में व्यापक परिवर्तन की संभावना पैदा की जा सकती है।

सन 1950 के दशक में सक्रिय राजनीति से अलग होकर जेपी ने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन और सर्वोदय के कार्यों में स्वयं को समर्पित किया था। उनका विश्वास था कि केवल सत्ता परिवर्तन से समाज नहीं बदलता। इसके लिए व्यक्ति, संस्थाओं और सामाजिक संबंधों का नैतिक रूपांतरण भी आवश्यक है। मगर राजनीति से दूरी का अर्थ सार्वजनिक जीवन से पलायन नहीं था। उनका मानना था कि लोकतंत्र केवल चुनाव और प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं होना चाहिए। नागरिकों को शासन पर निगरानी रखने, भ्रष्टाचार का विरोध करने और निर्णय-प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए। छात्र आंदोलन में उन्हें ऐसी जनशक्ति दिखाई दी, जो स्थापित राजनीतिक व्यवस्था से जवाब मांग सकती थी और परिवर्तन की वाहक बन सकती थी।

पांच जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान इसी व्यापक दृष्टि का परिणाम था। जेपी का उद्देश्य केवल बिहार की सरकार बदलना नहीं, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और नैतिक जीवन में व्यापक परिवर्तन लाना था। जेपी के आलोचक तर्क देते हैं कि न तो भूदान आंदोलन अपने घोषित उद्देश्यों को पूरी तरह प्राप्त कर सका और न ही संपूर्ण क्रांति के माध्यम से व्यवस्था में वह आमूलचूल परिवर्तन संभव हुआ। भूदान में प्राप्त भूमि के एक हिस्से का समुचित वितरण नहीं हो सका। इसी प्रकार, संपूर्ण क्रांति के बाद सत्ता परिवर्तन तो हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार, अवसरवाद और राजनीतिक संरक्षणवाद जैसी प्रवृत्तियां समाप्त नहीं हुईं।

फिर भी किसी आंदोलन का मूल्यांकन केवल उसके तात्कालिक राजनीतिक परिणामों से नहीं किया जा सकता। यह भी देखना चाहिए कि उसने समाज में कैसी चेतना पैदा की और भविष्य के लिए कौन-से प्रश्न छोड़े। इस दृष्टि से संपूर्ण क्रांति की महत्त्वपूर्ण विरासत लोकतंत्र में जनभागीदारी, नागरिक अधिकारों, सत्ता की जवाबदेही और नैतिक राजनीति के प्रश्नों को मजबूत करना है। लोकतंत्र की सफलता इसमें भी है कि सत्ता कितनी उत्तरदायी है और नागरिक उसके संचालन में कितनी प्रभावी भूमिका निभाते हैं।

संपूर्ण क्रांति के माध्यम से वे गांधी की सर्वोदय संबंधी संकल्पना को साकार करना चाहते थे। सर्वोदय की संकल्पना में वर्ग संघर्ष की जगह सहयोग से सबके उदय और सबके कल्याण की भावना निहित है। इसका अर्थ केवल आर्थिक समृद्धि नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और मानवीय विकास के अवसर सुनिश्चित करना है। ऐसा करते समय समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का स्थान सबसे पहले आता है।

जब जयप्रकाश नारायण ‘सर्वोदय’ को व्यवहार में उतारने का प्रयास कर रहे थे, तब सामाजिक-आर्थिक असमानता का प्रश्न मुख्य रूप से भूमि और संपत्ति के पुनर्वितरण से जुड़ा था। विशेषकर नक्सलवादी उभार के दौर में जेपी ने देखा कि भूमि और संपत्ति के असमान वितरण से उपजी विषमता और शोषण को समाप्त करने के लिए एक वर्ग हिंसा और वर्ग-संघर्ष का रास्ता अपना रहा था। उनके सामने एक ओर आर्थिक असमानता और शोषण की कठोर वास्तविकता थी, तो दूसरी ओर इनसे मुक्ति के लिए हिंसा को साधन बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति। सर्वोदय इसी चुनौती का अहिंसक और नैतिक विकल्प प्रस्तुत करता था।

आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। वंचित और पिछड़े समुदायों के युवाओं की आकांक्षाएं केवल भूमि या संपत्ति के पुनर्वितरण तक सीमित नहीं हैं। वे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता और आधुनिक तकनीक तक पहुंच चाहते हैं। इसलिए सर्वोदय के मूल आदर्शों को बनाए रखते हुए उसकी संकल्पना को आज की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित करना जरूरी है। सर्वोदय की ‘नई’ संकल्पना का पहला आयाम शिक्षा और कौशल-विकास है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता विकसित करने, बेहतर रोजगार पाने और स्वतंत्र निर्णय लेने के अवसर देती है। किसी बच्चे का भविष्य उसकी आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि से निर्धारित नहीं होना चाहिए।

दूसरा, आर्थिक न्याय केवल कल्याणकारी योजनाओं से संभव नहीं है। वित्तीय सुविधाओं और पूंजी तक न्यायपूर्ण पहुंच लोगों को रोजगार पाने, उद्यम स्थापित करने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में सक्षम बनाती है। तीसरा, राजनीति में अवसर आर्थिक संसाधनों, सामाजिक संपर्कों और राजनीतिक विरासत तक सीमित नहीं होने चाहिए। नए सर्वोदय का लक्ष्य ऐसी व्यवस्था बनाना है, जिसमें सामान्य पृष्ठभूमि के योग्य नागरिक भी सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व में प्रभावी भागीदारी कर सकें।

चौथा, महत्त्वपूर्ण प्रश्न डेटा और तकनीक के न्यायपूर्ण उपयोग का है। नागरिकों के डेटा का उपयोग अगर उनकी सेवाओं, सुरक्षा और अवसरों को बेहतर बनाने के बजाय उनकी पसंद, व्यवहार और कमजोरियों का लाभ उठाकर उन्हें प्रभावित या नियंत्रित करने के लिए किया जाए, तो तकनीक सशक्तीकरण के बजाय शोषण का माध्यम बन सकती है। डेटा के युग में न्यासिता का अर्थ है कि डेटा और तकनीक पर अधिकार रखने वाले स्वयं को उनका स्वामी नहीं, बल्कि समाज का न्यासी समझें। इसके लिए नागरिकों के डेटा संबंधी अधिकार, पारदर्शिता और सूचित सहमति सुनिश्चित करना तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती तकनीकों को व्यावसायिक या राजनीतिक हितों के बजाय मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता, समानता और व्यापक सामाजिक हित के अनुरूप विकसित करना आवश्यक है।