विदेशी पत्रकार से भारतीय पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं कि तुमने सवाल क्यों किया? सवाल के पीछे क्या साजिश है? भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास सवाल करने वालों का रहा है। गांधी, नेहरू, आंबेडकर सभी ने तत्कालीन सत्ता से सवाल पूछने की शुरुआत पत्रकारिता से की। पत्रकारिता एक ऐसी विधा है जिसकी वर्णमाला सवाल से शुरू होकर सवाल पर खत्म हो जाती है। जहां सत्ता से सवाल नहीं हो, वह मनोरंजन का कोई भी माध्यम हो सकता है, पत्रकारिता तो कतई नहीं हो सकती है। पत्रकारिता की पहली कक्षा में गुरु शिष्य के सवाल करने की क्षमता को जांचता है, फिर उसे निखारता है। इस कक्षा में न तो कोई रट्टा मारना है और न सिर्फ गुरु की भक्ति करनी है। यहां स से सवाल है तो स से साहस और साख। यहां गुरु पर भी सवाल उठाए जाते हैं। भारतीय लोकतंत्र का चौथा खंभा यानी पत्रकारिता की बुनियाद ही साख पर टिकी है। सवाल की साख पर। किस तरह से एक सवाल वैश्विक संदर्भ में साहस और साख का प्रतिबिंब बन जाता है, बताने की कोशिश करता बेबाक बोल।

पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 30 मई 1826 को कोलकाता से ‘उदंत मार्तंड’ नाम का साप्ताहिक अखबार निकाला था, जिसे पहले हिंदी अखबार की संज्ञा दी गई है। इन दिनों ‘उदंत मार्तंड’ के दो सौ साल पूरे होने पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। 1826 के समय में फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला पढ़ने वालों के बीच ‘उदंत मार्तंड’ एक साहस का नाम था। पंडित जुगल किशोर का सवाल था कि जब बांग्ला और अंग्रेजी भाषियों के लिए समाचारपत्र हैं, तो हिंदीभाषियों के लिए क्यों नहीं? उन्होंने कलकत्ता में बसे उत्तर भारतीय व्यापारियों और आम लोगों की समस्याओं को जगह दी। दूसरी भाषाओं की तुलना में हिंदी की उपेक्षा पर प्रश्न उठाया।

‘उदंत मार्तंड’ अधिक समय नहीं चला। आर्थिक कठिनाइयों और ब्रिटानी हुकूमत से मिली उपेक्षाओं के कारण 4 दिसंबर 1827 को इसका प्रकाशन बंद हो गया। इसके प्रथम अंक की पांच सौ प्रतियां छपी थीं। दो साल से भी कम समय में जो अखबार बंद हो गया, आज उसके नाम पर 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। पांच सौ प्रतियां और छोटी सी उम्र के बाद भी ‘उदंत मार्तंड’ आज नायक क्यों है? वह हिंदी पत्रकारिता के जनक का दर्जा क्यों रखता है? क्योंकि ‘उदंत मार्तंड’ साहस का पर्याय बना। उसने सवाल उठाया कि हिंदीभाषी उपेक्षित क्यों? छोटी समयावधि के अस्तित्व में भी आप अमर हो सकते हैं, अगर आप में साहस है। चाहे किसी भी भाषा की पत्रिका हो, सबकी बुनियाद में एक ही तत्व है— साहस।

पिछले दिनों नार्वे की पत्रकार हेले लेंग के सवाल पूछने के बाद कई सवाल उठ गए। महज एक साधारण से सवाल के कारण हमारी पत्रकारिता में भूचाल क्यों आ गया? यह भूचाल इसलिए आया, क्योंकि आज भी सवाल की साख है। एक पत्रकार के सवाल पूछते ही वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुख्यात और विख्यात हो गई। सवाल की साख तब बढ़ जाती है, जब उसका जवाब नहीं दिया जाता है। सवाल के बाद सवालकर्ता तब और सशक्त हो उठता है, जब जवाब देने के बजाय उससे सवाल किया जाए कि तुमने सवाल क्यों पूछा?

सवाल के दमन का एकमात्र तरीका है, उसका जवाब देना। अच्छा-बुरा, छोटा-बड़ा जैसा भी जवाब हो, दीजिए। जवाब नहीं देने का आपका अधिकार कहीं खंडित नहीं होता है, अगर आप सवाल पूछने के जज्बे की इज्जत भर कर दीजिए।

कहा जा रहा है कि मेहमान से ऐसे सवाल नहीं पूछना चाहिए था। सच तो यह है कि किसी भी प्रेस वार्ता में असली मेहमान पत्रकार होता है। आप मेहमान के तौर पर भी पत्रकारों की मेजबानी करते हैं। अगर आपने मेहमान बुलाए हैं तो उन्हें पूरी इज्जत दीजिए। मजे की बात है कि भारत में इतनी कुख्यात होने के बाद भी हेले लेंग हर उस भारतीय पत्रकार के सवालों का जवाब दे रही हैं, जो उन तक पहुंच कर पूछ रहा है कि सवाल क्यों पूछा? नाटक, साजिशों के आरोपों के हर सवाल पर उनका कहना है कि मेरा काम ही सवाल पूछना है। शुक्र है कि उन्होंने भारतीय पत्रकारों से पलटवार में यह नहीं पूछा कि आप लोग सवाल नहीं पूछते हैं तो करते क्या हैं?

आरोप है कि सोशल मीडिया पर जिसके महज कुछ सौ फॉलोवर थे, सवाल पूछते ही उसके फॉलोवर हजारों में हो गए। सत्ता से सवाल नहीं पूछने वाले पत्रकार इस संख्या पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्यधारा के भारतीय पत्रकारों को अब तो समझ जाना चाहिए कि सवाल संख्या का नहीं, साख का है। भारत में प्रसिद्ध पत्रकारों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन वे सवाल नहीं पूछ रहे हैं।

बहुमत की व्यवस्था ऐसी होती है कि घोड़ों और गधों की आबादी के अनुपात में एक गधा भी ज्यादा हो जाता है, तो गधों का राज हो जाता है। तब घोड़े न घर के होते हैं और न घाट के। सवाल साहस का है। सवाल पूछना साहस भरा काम है। साहसी लोगों की साख संक्रामक तरीके से बढ़ जाती है। दुनिया भर की सत्ता समझती है कि साहस से ज्यादा संक्रामक और कुछ नहीं है। इसलिए कई देशों की सत्ता साहस नामक संक्रमण के खिलाफ विषहर औषधि तैयार करती है।

इस स्तंभकार ने साक्षात्कार के दौरान एक मुख्यमंत्री से बीस सवाल किए थे। मुख्यमंत्री ने उनमें से आठ सवालों के जवाब दिए। हमने बारह सवालों के जवाब नहीं देने के उनके अधिकार का सम्मान किया और उन्होंने हमारे सवाल पूछने के अधिकार का सम्मान किया। सवाल अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। पत्रकार भी अच्छे और बुरे होते हैं। लेकिन पत्रकार और सवाल के सहसंबंध को खारिज करना पत्रकारिता के अस्तित्व को ही खारिज करना है। जब सरकार किसी को प्रेस कांफ्रेंस में बुलाती है तो वह उसे अच्छे-बुरे पत्रकार के तौर पर नहीं बुलाती है। इसलिए बुलाती है कि उसकी पहचान पत्रकार के तौर पर है।

जब एक पत्रकार सवाल करे तो दूसरे पत्रकारों को उनका सम्मान करना चाहिए, भले ही वे कभी भी सवाल नहीं करते हों। लेकिन ‘उदंत मार्तंड’ की दो सौवीं जयंती मना रही पत्रकारिता ने क्या किया? पत्रकार की निजी तस्वीर सामने लाकर अपनी गर्त में जाती मानसिकता का परिचय दिया। हेले लेंग की वे तस्वीरें असली हैं और उन्हें इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने वे तस्वीरें खुद ही सोशल मीडिया पर डाली हैं।

मुश्किल यह है कि अगर कोई भारतीय महिला पत्रकार ऐसा साहस करती है तो उसकी कृत्रिम मेधा से बनी ऐसी तस्वीरें जारी कर दी जाएंगी। हेले लेंग ने बता दिया है कि पत्रकार की पहचान उसके कपड़े नहीं, सवाल होते हैं। उनके चरित्र हनन में जुटे लोगों ने शरीर पर कपड़े तो खूब पहन रखे हैं, लेकिन उनके लबों पर सत्ता से सवाल नहीं है। उनके लबों पर सवाल नहीं होना ही उनकी साख का वस्त्रविहीन होना है।

हमारे संविधान-निर्माताओं ने पत्रकारिता को चौथे खंभे की संज्ञा दी। यानी वह बाकी तीन खंभों के बराबर है। वह सभी तीन खंभों से सवाल पूछ सकता है। उसे यह शक्ति भारत के संविधान ने दी है। अगर आप पत्रकारों के सवाल करने की शक्ति को खारिज कर रहे हैं तो आप संविधान की मूल भावना को खारिज कर रहे हैं। आपके जवाब नहीं देने के अधिकार का पूरा सम्मान है, लेकिन आप भी सवाल का सम्मान करिए।

अगर हेले लेंग का सवाल इतना ही बेकार था तो उनकी उपेक्षा की जा सकती थी। लेकिन जिस तरह ‘उदंत मार्तंड’ की विरासत वालों ने उन पर चौतरफा हमला किया, वे सवाल की साख से ही भयाक्रांत दिखे। पत्रकारिता एक आधुनिक विधा है, जो अन्य पारंपरिक विधाओं से अलग है। इसकी पहली कक्षा में गुरु से सवाल करना सिखाया जाता है। गुरु सबसे पहले विद्यार्थियों की सवाल करने की क्षमता को ही जांचते हैं। पत्रकारिता के पूरे शिक्षण-प्रशिक्षण की बुनियाद में ही सवाल करने की शिक्षा देना है। पत्रकारिता में आज भी सवाल सिर्फ सवाल का है कि वह किस स्तर पर चुनौती दे रहा है।

कमजोर खिलाड़ी युद्ध के नियमों को नहीं मानता है। वह कमर के नीचे वार करता है। हेले लेंग पर भारतीय पत्रकारों के अंधाधुंध वार ने साबित कर दिया कि सवाल संख्या का नहीं, सवाल साख और साहस का है। आपने सवाल करने का साहस खो दिया है, लेकिन सवाल करने वालों पर वार तो आपकी रही-सही साख भी ले डूबा है। कृपया अपनी गिरती साख देखकर सवालों की ओर लौटिए।