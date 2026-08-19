देश के विभिन्न भागों में जर्जर इमारतों के गिरने से जन हानि के मामले प्राय: सामने आते रहते हैं। बारिश के मौसम में ऐसे हादसे ज्यादा होते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के भिवंडी में जर्जर इमारत गिरने से दस लोगों की मौत हो गई। यह वही इमारत थी जिसे खतरनाक इमारतों की सूची में शामिल कर लिया गया था। मगर वहां रह रहे लोगों को हटाया नहीं जा सका। परिणामतः दस लोगों की जान चली गई। दिल्ली और जयपुर भी ऐसे हादसों से अछूती नहीं हैं। देश के दूसरे भागों में भी ऐसे मामले सामने आते रहते हैं।

पिछले वर्ष बारिश के दौरान जयपुर में इमारत ढहने से पिता-पुत्री की मौत हो गई थी। हाल ही में जोधपुर में एक जर्जर मकान की छत गिरने से एक बच्ची की मौत हो गई। पिछले दिनों दिल्ली में एक मकान की छत गिरने से दंपति की जान चली गई थी। इससे साफ है कि नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कहीं कोई सजगता और सक्रियता नहीं दिख रही है। इस बात को समझना होगा कि विकास का अर्थ सिर्फ नई इमारतें खड़ी करना नहीं, बल्कि पुरानी और कमजोर इमारतों को सुरक्षित बनाना भी आवश्यक है।

जर्जर मकानों की समस्या अब केवल नगर-प्रशासन का विषय नहीं रही, बल्कि यह जन सुरक्षा के लिए बड़ा संकट बन चुकी है। पुराने खस्ताहाल मकान हर साल खासकर बरसात के मौसम में लोगों की जान के लिए खतरा बन जाते हैं। कई जगहों पर इमारतें अचानक गिर जाती हैं। दीवारें ढह जाती हैं और छतें बैठ जाती हैं। ऐसे हादसे से जुड़ा पूरा इलाका दहशत में आ जाता है। यह समस्या खास तौर पर उन शहरों में ज्यादा गंभीर है, जहां आबादी घनी है और पुरानी बस्तियां हैं।

जर्जर इमारतों के बारे में सभी को पहले से पता होता है, फिर भी कार्रवाई समय पर नहीं होती। नगर निकाय नोटिस जारी करते हैं, इमारत को खतरनाक घोषित किया जाता है। मगर खाली कराने, गिराने या पुनर्निर्माण की प्रक्रिया वर्षों तक अटकी रहती है। इस बीच लोग मजबूरी में वहीं रहते हैं, क्योंकि उनके पास दूसरा विकल्प नहीं होता। इस तरह यह समस्या मजबूरी, गरीबी और प्रशासनिक सुस्ती का मिला-जुला रूप है।

इस तरह के हादसे अचानक नहीं होते। असल में लंबे समय से चल रही उपेक्षा के कारण इमारतें गिरती हैं। दीवारों में दरारें, छत से रिसाव या लगातार नमी स्पष्ट दिखाई देती है। इन संकेतों की जब अनदेखी होती है और इमारत की मरम्मत नहीं करवाई जाती, तब थोड़ी-सी बारिश में या किसी हिस्से पर अतिरिक्त दबाव पड़ने पर वह भरभरा कर गिर जाती है।

आमतौर पर स्थानीय निकाय मानसून के समय ऐसे मकानों की सूची तैयार करने की रस्म निभाता है, लेकिन कार्रवाई के मामले में उसकी सक्रियता में गंभीरता नहीं दिखती। इसकी एक बड़ी वजह प्रशासनिक जटिलता है। कई भवनों में मालिक और किराएदार के बीच विवाद होते हैं। कुछ मामलों में अदालती मुकदमे लंबित रहते हैं। किराएदार जब घर खाली करने से इनकार कर देता है, तो मकान मालिक इमारत की मरम्मत पर ध्यान नहीं देता।

जर्जर इमारतों से होने वाले हादसों के शिकार आमतौर पर किराएदार और अन्य गरीब लोग ही होते हैं। संपन्न वर्ग के लोग तो ऐसी खतरनाक इमारतों को छोड़ कर दूसरी जगह बस जाते हैं। कम आय वाले परिवारों के पास इस तरह का विकल्प नहीं होता। वे जोखिम के बावजूद उसी घर में रहने को मजबूर रहते हैं। जर्जर इमारत खाली कराने के बाद लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कागजी कार्रवाई और भागदौड़ करनी पड़ती है। इसलिए अधिकारी नोटिस देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेते हैं, लेकिन हकीकत में जोखिम जस का तस रहता है।

बरसात जर्जर मकानों के लिए सबसे बड़ा संकट साबित होती है। सीलन के जरिए पानी दीवारों और नींव में उतरता है। इससे प्लास्टर ढीला पड़ता है, छत कमजोर होती है और लकड़ी या धातु खराब होने लगती है। यही वजह है कि बारिश के मौसम में ऐसे हादसों की संख्या बढ़ जाती है। प्रशासन को अपनी लापरवाही छिपाने का बहाना मिल जाता है। वह मौसम को दोष देकर अपनी जिम्मेदारी से साफ बच जाता है।

यदि किसी मकान की संरचना मजबूत हो, जल निकासी ठीक हो और समय पर मरम्मत होती रहे, तो भारी बारिश भी उसे नहीं गिरा सकती। सच यह है कि बारिश जर्जर इमारत के लिए अंतिम झटका होती है। जाहिर है हादसे के लिए जमीन तो पहले से तैयार होती है, इसकी जानकारी नगर निकाय, स्थानीय प्रशासन ही नहीं, इमारत में रहने वालों को भी होती है। भिवंडी में एक इमारत का मामला इसका उदाहरण है। यहां सितंबर 2020 में जिलानी बिल्डिंग ढह गई थी। इस हादसे में 41 लोगों की मौत हो गई थी। नगर निगम ने ठीक उसी वक्त दूसरी इमारत को ‘खतरे वाली’ इमारतों की सूची में डाला था। फिर भी उसे खाली नहीं करवाया गया और न ही इसके पुनर्निर्माण के लिए कदम उठाए गए। इसके बजाय अनधिकृत रूप से इमारत में मरम्मत का काम किया गया।

समस्या के समाधान में संसाधनों की कमी भी बड़ी बाधा है। ज्यादातर नगर निकायों के पास इतने निरीक्षक, इंजीनियर या तकनीकी विशेषज्ञ नहीं होते कि वे नियमित रूप से पुरानी इमारतों की स्थिति पर नजर रख सकें। यही वजह है कि खतरनाक इमारतों की पहचान तो हो जाती है, लेकिन उनका वैज्ञानिक आकलन और पुनर्वास या गिराने का काम समय पर नहीं हो पाता। यह स्थिति खासकर पुराने शहरों, तंग गलियों और घनी आबादी वाली बस्तियों में ज्यादा गंभीर है।

यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि समस्या का समाधान नोटिस जारी करना नहीं है। सबसे पहले खतरनाक इमारतों का वैज्ञानिक सर्वेक्षण होना चाहिए और उनकी श्रेणीबद्ध सूची सार्वजनिक की जानी चाहिए। जिन मकानों को बेहद खतरनाक घोषित किया गया है, उनको समयबद्ध खाली कराने, गिराने या पुनर्निर्माण के लिए स्पष्ट योजना बननी चाहिए। जिन परिवारों के पास वैकल्पिक आवास नहीं है, उनके लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है।

नगर निकायों को अपनी जवाबदेही समझनी होगी। केवल भवन मालिक को दोषी ठहराने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सार्वजनिक सुरक्षा की निगरानी राज्य की जिम्मेदारी है। देश के विभिन्न भागों में खतरनाक इमारतों को समय रहते हटाने के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए। इससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती है और विकास के चेहरे को उजला किया जा सकता है।

सच्चा विकास वही है जिसमें हर परिवार अपनी छत के नीचे सुरक्षित महसूस करे। गौरतलब है कि देशभर में कई स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी केंद्र, सरकारी आवास और कार्यालय जर्जर स्थिति में हैं। ऐसे खस्ताहाल भवन ही हादसों की वजह बनते हैं। बेहतर यही होगा कि सरकारी ही नहीं, जर्जर निजी इमारतों के लिए भी राष्ट्रीय नीति बनाई जानी चाहिए। वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन बुनियादी समस्याओं का समाधान किए बिना यह लक्ष्य पाना असंभव होगा।