दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ करने की बात उठती रहती है। इस नाम का इतिहास हमें डराता है। इस नाम के साथ जुड़ा है सत्ता के लिए संतति पर प्रहार। आज की दिल्ली महाभारत का कौन सा उदाहरण उठा रही है? एक उदाहरण है, जिसमें सुदर्शन चक्र चलाकर गर्भ में शिशु की रक्षा की गई। दूसरा उदाहरण है, जिसमें वरिष्ठों ने चक्रव्यूह रच कर निहत्थे अभिमन्यु को मार डाला। आज के कथित इंद्रप्रस्थ में गर्भस्थ शिशु को बचाने वाला कोई भी नहीं है। यहां सिर्फ वे वरिष्ठ खड़े हैं जो अपने राजनीतिक विस्तार के लिए संतति पर प्रहार से नहीं चूक रहे हैं। एक गैर राजनीतिक मुहिम के जरिए देश भर के विद्यार्थी जुटे। आज के ये अभिमन्यु अपने हौसले से जंतर मंतर में घुस तो गए, लेकिन निकलने के लिए पितृ-पक्ष के पैलेट गन तक के वार झेलने पड़े। कील लगी लाठियों से इनके सिर फोड़े गए। लड़कियों के शरीर के साथ उनकी गरिमा पर भी प्रहार किए गए। वेदव्यास की रची महाभारत इस भारत में कितनी बार दुहराई जाएगी? इंद्रप्रस्थ में एक बार फिर अभिमन्यु के घिरने के बाद सत्ता के वरिष्ठों से सवाल पूछता बेबाक बोल।

कुरुक्षेत्र में युद्ध का 13वां दिन था। द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, दुर्योधन, दु:शासन और जयद्रथ जैसे महारथी अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह तैयार कर चुके थे। उस वक्त का ‘जेन-जी’ था अभिमन्यु। अति उत्साही, किसी चीज से डरने वाला नहीं। उसे चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, लेकिन निकलने का ज्ञान नहीं था। ज्ञान अधूरा था, लेकिन हौसला पूरा था। हौसला क्यों न हो, उसे घेरे हुए योद्धा उससे तीन पीढ़ी तक वरिष्ठ थे।

उस दिन कुरुक्षेत्र में एक ऐसा इतिहास लिखा गया, जो बार-बार रूप बदलकर दोहराता है। कौरव पक्ष के महारथी अभिमन्यु की हत्या इसलिए कर सके, क्योंकि उसका ज्ञान अधूरा था। कुरुक्षेत्र के मैदान में अभिमन्यु के निष्प्राण शरीर के साथ वरिष्ठों के पुरुषार्थ और नैतिकता भी निष्प्राण पड़े हुए थे। एक बाल-वीर के प्राण हरकर वृद्धों ने अपने लिए सत्ता का मोक्षद्वार खोल दिया। बच्चे के शरीर के क्षय के बाद हर्षित वृद्धजन अपनी जय-जयकार कर रहे थे। संतति के प्राण निकलते ही पितृ-पक्ष की जान में जान आई।

युगों पहले वर्णित इस दृश्य का रूपांतरण एक बार फिर देखा गया। संसद के मानसून सत्र में इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्री का संसद परिसर में आगमन होता है। प्रधान के आगमन के पहले सत्ता पक्ष के कई सांसद उनकी अगुआई के लिए खड़े थे। प्रधान के आते ही उनकी जय-जयकार की गई और उन्हें मिथिला की पाग पहनाई गई। पूर्व शिक्षा मंत्री के सिर पर बिहार के प्रतीक का सम्मान शायद इसलिए चुना गया होगा, क्योंकि इस सूबे में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर एके-47 भी चलाई गई।

हर चीज का एक प्रतीकात्मक महत्त्व होता है। आखिर प्रधान का नायक की तरह स्वागत कर किस तरह का प्रतीक रचा गया? आप दरवाजे पर ही यह दृश्य दिखाकर संसद के अंदर क्या संदेश देना चाहते थे? वह भी तब, जब इस बार देश के बच्चे नाराज होकर सत्ता के खिलाफ खड़े हो गए थे। वे उन विद्यार्थियों के लिए खड़े हुए, जिन्होंने खुदकुशी कर ली। विद्यार्थियों का यह आंदोलन कांग्रेस, सपा या किसी अन्य राजनीतिक दल ने नहीं शुरू किया था। बिना किसी राष्ट्रीय नायक के यह स्वत:स्फूर्त आंदोलन बच्चों ने राष्ट्रव्यापी बना दिया।

जब सत्ता पक्ष से प्रभावित मीडिया जंतर-मंतर पर बैठे मुट्ठी भर आंदोलनकारियों का मजाक उड़ा रहा था, तभी अपनी चेतना से जागृत विद्यार्थियों का वहां जुटान होने लगा। जिन बच्चों को अपना पूरा ध्यान शिक्षा पर लगाना था, उन्हें शिक्षा में सुधार की मांग के नारे लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पिछले बारह वर्षों में अपने प्रायोजित जयकारे सुनने के आदी हो चुके सत्ता पक्ष के सामने ये बच्चे चुनौती की तरह खड़े हो गए थे। इनकी सोच साफ थी, मांग स्पष्ट थी।

जिम्मेदारी तय करने की मांग कौन-सी गलत मांग थी? जब सत्ता ही जिम्मेदारी तय करने का उदाहरण पेश नहीं करेगी, तो फिर युवा वर्ग को क्या संदेश जाएगा? अगर इस्तीफा देना इतना ही महान काम था, तो अभी तक आपकी तरफ से क्यों कहा जाता था कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। यह इस्तीफा आपने किसी राजनीतिक दल के दबाव में आकर नहीं दिया था। आपने देश भर के विद्यार्थियों की एकजुट मांग मान ली थी। अच्छा होता कि आप अपने सिर पर पाग पहनने के बजाय श्रद्धांजलि के दो शब्द उन विद्यार्थियों के लिए कहते, जो व्यवस्थागत नाकामी की वजह से खुदकुशी के लिए मजबूर हुए।

अपने सामने खड़े हुए बच्चों के साथ आपने क्या व्यवहार किया? लाठीचार्ज, आंसू गैस और अभी तक का सबसे भयावह पैलेट गन। आजादी के बाद से ही दिल्ली और जंतर-मंतर लोकतांत्रिक रूप से प्रदर्शन कर रहे लोगों का गढ़ रहा है। जंतर-मंतर और वह भी विद्यार्थियों के प्रदर्शन के संदर्भ में पैलेट गन की आमद एक खतरनाक प्रवृत्ति की ओर इशारा कर रही है। इसलिए इसकी जिम्मेदारी तय करना पहली जरूरत है।

आपने बच्चों को देश के दुश्मनों की तरह देखा। शिक्षा में बेहतरी की मांग कर रहे विद्यार्थियों पर पैलेट गन दागते हुए क्या आपने सोचा कि कल इतिहास में आपकी जगह क्या होगी?

ये बच्चे अभिमन्यु की तरह निर्भीक होकर जंतर-मंतर के चक्रव्यूह में घुस गए थे। अभिमन्यु को भी लगा होगा कि सामने मेरे दादा-चाचा जैसे लोग ही तो हैं। इन बच्चों को भी लगा था कि पुलिस अंकल के घरों में भी हमारे जैसे बच्चे हैं। वे हम पर गोली क्यों चलाएंगे? वे लाठी क्यों चलाएंगे? वे लड़कियों की गरिमा के साथ खिलवाड़ क्यों करेंगे?

किसी भी घटनाक्रम में समयांतर मायने रखता है। आज के घटनाक्रम में भी महाभारत-युग की तुलना में अंतर है। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद वृद्धों को घोर प्रायश्चित हुआ था। हस्तिनापुर के आसमान पर उड़ते गिद्धों को देखकर उन्होंने खुद को खूब कोसा भी था। गंगापुत्र यूं ही नहीं अभिमन्यु के लिए रचे गए चक्रव्यूह से दूर निकल गए थे और बाद में बाणों की शय्या पर लेटकर प्रायश्चित के आंसू बहाते रहे। लेकिन आज प्रायश्चित तो दूर की बात, ज्यों-ज्यों समय बीत रहा है, प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को लेकर नफरत बढ़ती जा रही है। सत्ता उन्हें अपने दुश्मन की तरह देख रही है।

सत्ता पक्ष की सांसद प्रदर्शनकारी लड़कियों को ‘गटर छाप’ कह रही हैं। असल में इनके पास अभिनय की सुविधा है। ये कभी झांसी की रानी तो कभी इंदिरा गांधी का वेश धर सकती हैं। लक्ष्मीबाई और इंदिरा गांधी का अभिनय करना अलग बात है और इन जैसी साहसी महिलाएं बनना अलग बात है। इतिहास की मूर्ति के तौर पर लक्ष्मीबाई पीठ पर बंधे बच्चे के साथ हैं। वे संतति की रक्षा के लिए तलवार उठाती हैं। सत्ता पक्ष की नकली लक्ष्मीबाई का लक्ष्य संततियों के हौसलों का संहार है।

अब पूरा सत्ता-तंत्र इन विद्यार्थियों को कुसंस्कारी बताने में जुटा है। दो कदम पीछे जाने के बाद सरकारी एंकर फिर से आगे आकर विद्यार्थियों के लिए नफरत फैलाने में जुट गए हैं।

सत्ता ने ‘वोकल फॉर लोकल’ का नारा दिया था। लेकिन नकली लक्ष्मीबाई के कारण हर बार देश का आंदोलन ‘वोकल फॉर ग्लोबल’ हो जाता है। किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने किसानों को अपशब्द कहे। शाहीन बाग में आंदोलन में बैठी दादी की कीमत लगाई और भारत की वैश्विक किरकिरी करवाई। सत्ता पक्ष ने उनके आधिकारिक रूप से बोलने पर प्रतिबंध लगाया। उस प्रतिबंध की शर्मिंदगी को बहुत बेशर्मी से भूलते हुए उन्होंने देश भर की युवा लड़कियों के लिए इतने खराब शब्द कहे कि एक बार फिर इस मुद्दे पर ‘वोकल फॉर ग्लोबल’ की स्थिति बन गई है। खास बात है कि उन्होंने अपना निशाना सिर्फ लड़कियों को बनाया है, जो इनके हिसाब से गृहिणी बनने के योग्य नहीं हैं।

अपनी जायज मांग लेकर सड़क पर निकले बच्चों के प्रति क्रूरता देखकर एक बार फिर अपनों के बीच निहत्थे लड़ रहे अभिमन्यु की याद आती है। इंद्रप्रस्थ में वरिष्ठजन अभिमन्यु के हौसलों को कुचलकर सत्ता के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहे हैं। इंद्रप्रस्थ पूछ रही है—अभिमन्यु पर वरिष्ठों के प्रहार का इतिहास कब बदलेगा?