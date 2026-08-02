संसद नहीं, सड़क तय करेगी..! अफसोस कि ‘शाहीन बाग-2’ बनने से रह गया..! शिक्षा मंत्री पर आरोप लगाने पर सत्ता पक्ष की मांग कि विपक्षी सांसद माफी मांगें..!

फिर ‘राष्ट्रीय परीक्षा समिति’ के सदस्य, एक नामी वैज्ञानिक पर एक सांसद का कटाक्ष कि वे तो गौमूत्र विशेषज्ञ हैं… पर संसद में हंगामा। सत्ता पक्ष की विपक्षी सदस्य से माफी की मांग। फिर 215 पूर्व कुलपतियों की सांसद को चिट्ठी कि नामी वैज्ञानिक का मजाक उड़ाना उचित नहीं।

फिर संसद में आया ‘छात्र, इडियट और भक्त’ की कहानी का कटाक्ष, जिस पर तुरंत ‘इडियट’ शब्द पर एतराज हुआ कि यह असंसदीय है। फिर एक ‘काकरोची’ धमकी कि अगर प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई बंद नहीं हुई, तो हम फिर जंतर-मंतर पर बैठ जाएंगे।

उधर सर्वोच्च अदालत की व्यवस्था कि विद्यार्थियों को बख्शा जाए, लेकिन पेशेवर उपद्रवियों और हिंसा करने वालों को सजा दी जाए। फिर पुलिस के हवाले से खबर कि हिंसक उपद्रवियों के चेहरों की शिनाख्त की गई, उनकी संख्या ढाई हजार से अधिक है। इन्हें नहीं बख्शा जा सकता।

एक ‘राष्ट्रवादी चैनल’ मांग करता रहा कि जिन्होंने उपद्रव किया, उन्हें नहीं छोड़ा जाना चाहिए, वरना पुलिस के ‘मनोबल’ का क्या होगा? काकरोच पार्टी की ‘फिर से बैठने’ की धमकी पर चर्चक विभक्त दिखे। कुछ प्रदर्शनकारियों के हमदर्द थे, तो कुछ शरारती तत्वों की हिंसा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते दिखाई दिए।

प्रधानमंत्री की ‘जवाबी रीलों’ पर भी विवाद हुआ। कुछ चर्चकों ने जेन-जी पीढ़ी से उसी की भाषा में संवाद करने की प्रधानमंत्री की पहल की सराहना की, तो कुछ ने इसका भी मजाक उड़ाया। संसद में सत्ता पक्ष ‘हाथ बांधे’ दिखता है, जबकि विपक्षी दलों के कई नेता सत्तापक्ष के प्रति प्रायः सख्त भाषा का उपयोग करते दिखते हैं।

‘जेन-जी’ पीढ़ी के कई ‘गालीवीरों’ की कलई खुलती दिखाई दी

मगर गुरुवार को कुछ चैनलों ने जो दिखाया, उसे देखकर ‘जेन-जी’ पीढ़ी के कई ‘गालीवीरों’ की कलई खुलती दिखाई दी। जो जेन-जी गाली देकर ‘गालीवीर’ बने दिखते थे, वे अचानक माफी मांगते और गाली देने को गलती मानते दिखाई दिए।

‘जेन-जी’ पीढ़ी की ऐसी वीरता पर घर बैठकर प्रदर्शन की गंगा में डुबकी लगाने वाले कई उस्ताद कहते दिखे कि सत्ता उन्हें तंग कर रही है और हम इसका विरोध करेंगे।

लेकिन जिस पर बीतती है, वही जानता है कि एक हद के आगे कोई भी सत्ता नहीं सहती। बेचारे जेन-जी क्या जानें कि जिस ‘गाली रील’ को वे अपना जनतांत्रिक अधिकार समझ रहे थे, वही उन्हें कानून की जद में ले आ सकती है। इसीलिए वे घबरा रहे हैं। जब कानून अपने पर आता है, तो बड़े-बड़े सूरमा भी त्राहि-त्राहि करने लगते हैं।

शुक्रवार की सुबह कई चैनलों पर अचानक ‘अल्फा पीढ़ी’ की एक बच्ची कहती दिखी, “प्रधानमंत्री अंकल जी, आप तनाव मत लीजिए, हम आपके साथ हैं।”

एक बच्चे ने भी कहा, “वह जेन-जी है, तो हम अल्फा हैं… हम आपके साथ हैं।” तीसरी बच्ची ने तो प्रधानमंत्री के पक्ष में एक कविता ही सुना दी। यानी अभी लड़ाई जारी है।

हिंसा के बुरी तरह शिकार बने पुलिसकर्मियों के परिजनों ने एक संवाददाता सम्मेलन करके पुलिसकर्मियों के विरोध में अब तक बनाई जाती रही धारणा का मानो सटीक जवाब दिया। कई चैनलों के जरिए पुलिस का एक नया पक्ष पहली बार सामने आया।

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आहत पुलिसकर्मियों के परिजनों का कहना था कि पुलिस वाले भी इंसान होते हैं। प्रदर्शनकारियों को अनुशासित करने में पुलिसकर्मियों द्वारा झेली जाने वाली कठिनाइयों, उन पर शरारती तत्वों के हमलों और उनके घायल होने की आपबीती कभी सामने नहीं आती।

एक घायल पुलिस अधिकारी की पत्नी ने भीगी आवाज में कहा कि पुलिस वाले सिर्फ वर्दी नहीं होते, उनके भी परिवार होते हैं, जो इंतजार करते हैं कि पापा सही-सलामत कब वापस आएंगे।

एक बेटी बोली कि मेरे पिता को लगभग लिंच कर दिया गया था। जिन्होंने हमला किया, वे अपनी हिफाजत के लिए सर्वोच्च अदालत जा रहे थे। इसे देखकर अपने को बचाने के लिए हम भी सर्वोच्च अदालत गए और न्याय की मांग की।

दूसरी महिला बोली, “मेरे पति एएसआई हैं। वे ड्यूटी कर रहे थे। भीड़ में आए कुछ शरारती तत्वों ने पत्थरों से हमला किया। उनका हेल्मेट तक टूट गया। वे बुरी तरह घायल हो गए। उसी जगह एक और पत्थर लग जाता, तो वे आज कहां होते? मैं तो कहूंगी कि संसद में पुलिस पर हुए हमलों का संज्ञान लिया जाए। हमारे खिलाफ जो प्रचार किया जा रहा है, वह गलत है।”

एक युवा बोला, “मेरे पापा पुलिस अधिकारी हैं। 25 जुलाई की रात पता चला कि अस्पताल में उन्हें छह टांके लगे। उपद्रवी तत्वों ने पत्थर मारे… उनका सिर फट गया।”

एक लड़की ने कहा, “मेरे पिता को 25 जुलाई की रात गंभीर चोट लगी।” फिर एक चैनल पर काकरोच पार्टी के अभिजीत दिपके का साक्षात्कार आया, जिसमें उन्होंने कहा कि युवाओं का गुस्सा अब भी सुलग रहा है।

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लोकतंत्र एक ऐसा पौधा है, जो जिंदा तब तक रहता है, जब तक आम नागरिक उसकी अहमियत समझते हों। इसलिए पिछले सप्ताह मुझे पहली बार लगने लगा कि भारत में लोकतंत्र को खतरा होने लगा है। ऐसा खतरा, जो छिप-छिपकर वार कर रहा है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक