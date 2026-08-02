काकरोच जनता पार्टी (काजपा) के जंतर-मंतर पर आंदोलन ने ऐसा सबक सिखाया, जिसे भारत के 79 वर्षों के लोकतांत्रिक राजनीति के इतिहास में सियासी दल कभी नहीं सीख पाए। इस तरह के ‘सबक’ की पहली झलक इसी वर्ष की शुरुआत में दिखाई दी थी, जिसका उल्लेख आगे किया जाएगा।

अब तक इतिहास ने हमें यही सिखाया है कि राजनीतिक दल संघर्ष और चुनाव जीतकर बदलाव ला सकते हैं। यह बात आज भी सच है। कांग्रेस ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे आजादी मिली। लगातार चुनाव जीतकर कांग्रेस ने भारतीय लोकतंत्र के कई स्तंभ खड़े किए, जैसे- संवैधानिक शासन, धर्मनिरपेक्षता, आरक्षण, भाषाई राज्य, एक स्वतंत्र केंद्रीय बैंक, संसाधनों का बंटवारा इत्यादि। क्षेत्रीय दल, जैसे- द्रविड़ पार्टियों ने राज्यों में चुनाव जीते और वहां की भाषा, अधिकार, सांस्कृतिक पहचान तथा भूमि सुधार इत्यादि को प्राथमिकता दी।

वर्ष 1975 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाले आंदोलन ने केंद्र सरकार को बदला और आजादी के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय लागू कराए। वर्ष 1978 में एएएसयू (आसू) आंदोलन से सीमा पार से होने वाले पलायन को नियंत्रित करने के लिए कानूनी प्रावधानों की शुरुआत हुई। असल में, पूरे भरोसे के साथ यह कहा जा सकता है कि भारत के शासन में सभी बड़े बदलाव राजनीतिक पार्टियों द्वारा संघर्ष और चुनावों के माध्यम से ही लाए गए थे।

असामान्य योग्यताएं

काजपा पारंपरिक अर्थों में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। इसकी शुरुआत अभिजीत दिपके नाम के एक व्यक्ति की नाराजगी भरी प्रतिक्रिया के रूप में हुई थी। जाहिर है, दिपके और उनके कुछ दोस्त एक उकसाने वाली टिप्पणी से बहुत आहत हुए थे।

दिपके ने एक मंच तैयार किया और पूछा, ‘क्या हो अगर सारे काकरोच एक साथ आ जाएं?’ उन्होंने कहा कि इस मंच से कोई भी जुड़ सकता है, जो ‘बेरोजगार हो, आलसी हो, हर समय ऑनलाइन रहता हो और जिसमें पेशेवर तरीके से शिकायत करने की काबिलियत हो।’

जाहिर है, ऐसे कई लोग हैं- जिनमें छात्र और शोधार्थी भी शामिल हैं, जो इन अनोखी योग्यताओं पर खरे उतरते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं, जो नौकरीपेशा तो हैं, लेकिन हर समय ऑनलाइन रहते हैं और अपनी आवाज जोरदार तरीके से बुलंद कर सकते हैं। इनमें कलाकार, शिक्षक, चिकित्सक, नर्स, वकील, व्यवसायी, पत्रकार समेत अन्य पेशेवर और कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी जैसे सम्मानित लोग शामिल हैं।

इस मंच के पास एक संस्थापक-नेता, प्रवक्ता और मजबूत इरादे हैं, लेकिन इसके अलावा और कुछ खास नहीं है। जहां तक जानकारी है, इसका न कोई संगठन है, न सदस्यता, न पंजीकरण, न घोषित नीतियां और न ही किसी राजनीतिक दल जैसी अन्य विशेषताएं।

फिर भी, 35 दिन के विरोध-प्रदर्शन के जरिए काजपा ने दो कैबिनेट मंत्रियों को बातचीत के लिए मजबूर किया, एक मंत्री का इस्तीफा लिया, सरकार को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेने पर मजबूर किया और सरकार से लिखित आश्वासन भी लिए। यह अभूतपूर्व है।

नई परिघटना के संकेत

जैसा कि मैंने कहा, राजनीतिक दलों से अलग और उनके दायरे से बाहर ऐसे सियासी क्षेत्र की पहली झलक इसी साल तमिलनाडु में दिखी थी।

जोसेफ विजय ने फरवरी, 2024 में एक राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेट्री कषगम (टीवीके) की घोषणा की, लेकिन यह आम राजनीतिक दल का ‘स्वरूप’ नहीं ले पाई। असल में, यह बस एक बेढंगे से ‘फैंस एसोसिएशन’ (प्रशंसक संघ) की तरह ही बनी रही। इस संगठन के ज्यादातर पदाधिकारी ही अलग-अलग स्तरों पर टीवीके के पदाधिकारी बन गए।

इसके उम्मीदवारों का चयन भी पारंपरिक राजनीतिक समझ को दरकिनार करते हुए किया गया। यानी जाति, धर्म, लिंग, विरासत, दौलत वगैरह को नजरअंदाज किया गया। इस पार्टी के 234 में से 200 से ज्यादा उम्मीदवारों के पास न तो पैसा था और न ही उन्होंने किसी अन्य स्रोत से पैसा खर्च किया।

अधिकांश विधानसभा क्षेत्रों में टीवीके के उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार लगभग न के बराबर था। कई उम्मीदवार अपने चुनाव क्षेत्र के लिए अनजान थे और उनके पास बूथ, पोलिंग या मतगणना एजेंट भी बहुत कम थे।

विजय ने कुछ ही रोड शो किए और बहुत कम सभाओं को संबोधित किया। ऐसा प्रतीत हुआ कि मतदाताओं के लिए सिर्फ ‘विजय’ और ‘सीटी’ का चुनाव चिह्न ही मायने रखता था। इस करिश्मे के पीछे सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम और यूट्यूब) का हाथ था। विजय हर जगह दिखाई देते थे और हर घर में उनकी आवाज सुनी जाती थी।

टीवीके ने द्रमुक और अन्नाद्रमुक जैसी दो मजबूत राजनीतिक एवं चुनावी मशीनरी के खिलाफ 108 सीटों पर जीत हासिल की और कुल मतों का 35 प्रतिशत प्राप्त किया।

किसी भी राजनीतिक दल, नेता, पत्रकार या चुनाव विश्लेषक ने टीवीके की जीत की भविष्यवाणी नहीं की थी। जब चुनाव नतीजे आए, तो टीवीके को भी उतनी ही हैरानी हुई, जितनी स्थापित राजनीतिक दलों को इस झटके से हुई।

तमिलनाडु में यह राजनीतिक बदलाव उन नागरिकों ने किया, जो सियासी दलों से परे और उनके दायरे से बाहर थे। तमिलनाडु की मिसाल को देखते हुए, यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि ऐसे नागरिक भी बदलाव ला सकते हैं, जो एक-दूसरे को न जानते हों, न आपस में बात करते हों और न ही किसी संगठन से जुड़े हों, लेकिन वे अगर एक जैसी सोच के साथ मतदान करें, तो पर्याप्त प्रतिनिधि चुनकर सरकार भी बना सकते हैं।

राजनीतिक दलों के लिए चुनौती

राजनीतिक दलों को तमिलनाडु के चुनाव नतीजों और जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन के निष्कर्षों पर बारीकी से गौर करना चाहिए। हो सकता है कि संगठित राजनीतिक दल कभी खत्म न हों, लेकिन ‘हाई कमान’, कार्यकारी समिति, ‘जनरल काउंसिल’, महासभा, सदस्यता और पार्टी चुनाव जैसी पारंपरिक अवधारणाएं बेमानी हो जाएं। ‘वोट बैंक’ जैसी अप्रिय शब्दावली भी शायद खत्म हो जाए।

मोबाइल फोन, एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए नागरिकों की चुप्पी टूट गई है। अब लगता है कि उनका डर भी खत्म हो गया है। खाकी या नीली वर्दी, पुलिस, लाठी, आंसू गैस, बंदूक और गिरफ्तारी या हिरासत जैसी चीजें अब युवाओं को नहीं डरातीं और हो सकता है कि बुजुर्ग भी उनका अनुसरण करें।

मेरी कामना है कि सियासी दलों से परे और उनके दायरे से बाहर मौजूद यह राजनीतिक क्षेत्र लगातार विस्तृत होता जाए।

जेन-जी और दूसरे प्रदर्शनकारियों के सामने चुनौतीपूर्ण कार्य-

सबसे पहले उन्हें विश्वविद्यालयों को मध्ययुगीन सोच और अंधविश्वास से बाहर निकालना होगा।

वर्दीधारी पुलिस, नैतिक पुलिसिंग और बजरंग दल जैसे स्वयंभू ‘प्रवर्तकों’ की ताकत का लोकतांत्रिक ढंग से सामना करना होगा।

कानून के जरिए थोपी गई नैतिकता और भेदभाव के खिलाफ लड़ना होगा।

स्थानीय राजस्व एवं पंजीकरण कार्यालयों, अस्पतालों, राशन की दुकानों, स्थानीय निकायों और अन्य सरकारी संस्थानों में फैले दमनकारी भ्रष्टाचार को रोकना होगा।

जंतर-मंतर के बाद अब ऐसा लगता है कि बेहतरी के लिए हर बदलाव मुमकिन है।