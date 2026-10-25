राज्यसभा सांसद व कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एक व्यक्ति नहीं बल्कि संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब सारी संस्थाओं को ढहाने की कोशिश हो रही है तो ज्ञानेश कुमार के जाने से देश को तसल्ली होगी। कांग्रेस के अंदरूनी कलह को लेकर कहती हैं कि हमारे यहां लोकतंत्र है इसलिए हमारी बातें बाहर आ जाती हैं। साथ ही आरोप लगाया कि नीतीश कुमार से लेकर चंद्रबाबू नायडू डर के मारे केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। चौधरी ने कहा कि गांधी परिवार कांग्रेस का ‘ब्रांड’ और शान है जो पार्टी को एकजुट रखता है। रेणुका चौधरी से जनसत्ता के कार्यकारी संपादक मुकेश भारद्वाज की विस्तृत बातचीत के मुख्य अंश।

आप कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं। आज कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। आप बताएं क्या हाल है कांग्रेस का?

रेणुका चौधरी: कांग्रेस को बाहर से देखने वालों को यह बात समझनी मुश्किल होगी। इतिहास गवाह है कि जब-जब पार्टी किसी समस्या से गुजरी है, हमने मंथन किया है। मैं सभी पार्टी के बारे में नहीं कह सकती लेकिन कांग्रेस में लोकतंत्र है। यहां मंथन चल रहा है। इसी मंथन से पता चलता है कि कौन जुझारू हैं और कौन घिस-पिट चुके हैं। काडर को हम आगे कैसे बढ़ाएं। यही कांग्रेस की खूबी है। कांग्रेस का जैसा इतिहास है, वैसा किसी पार्टी का नहीं है। हम मंथन करते हैं कि क्या हम अपने इतिहास और अपनी विचारधारा के साथ खड़े हैं? बाहर से तो कैसे चलना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने जैसी आलोचना होती है। हमारा मंथन लोकतंत्र और सिद्धांतों को लेकर है।

आपने कांग्रेस में लोकतंत्र की बात कही। बाहर के लोगों का आरोप है कि कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार का वर्चस्व है।

रेणुका चौधरी: क्योंकि उन्होंने न महात्मा गांधी को पढ़ा है न समझे हैं। वे नहीं समझेंगे गांधीवादी सिद्धांतों को।

लेकिन कांग्रेस पर ये आरोप लगाने वाले महात्मा गांधी की समाधि पर तो जाते हैं।

रेणुका चौधरी: साल में दो बार जाने से क्या होता है। वे खादी को लिबास की तरह पहनते हैं। हम कांग्रेस के लोग खादी को एक सिद्धांत की तरह देखते हैं।

आरोप है कि सारी शक्ति गांधी परिवार पर केंद्रित है। क्या आप भी गांधी परिवार का यह प्रभाव महसूस करती हैं?

रेणुका चौधरी: गांधी परिवार हमारी बुनियाद, पहचान, शान और आगे की दिशा है। यही तो ‘ब्रांड’ है हमारा। अगर कोई राजनीतिक पार्टी इतने सालों तक जिंदा रही, फिर कभी बढ़ी और कभी घटी तो यही टिके रहने की शक्ति पहचान है हमारी। इसके आगे-पीछे आने वाले सभी मिट गए। हमारी तो गाड़ी चलती जा रही है।

कांग्रेस की सफलता का पैमाना चुनावी सफलता में भी खोजा जा रहा है जो उतने उत्साहजनक हालात नहीं पेश करता है।

रेणुका चौधरी: चुनावी गणित की बात पर कहूंगी कि हम अपने काडर को संभालने में थोड़े कमजोर रहे।

आपके इस जवाब के बाद पूछना चाहूंगा कि क्या आप चुनावी गणित बिगड़ने में एसआइआर को जिम्मेदार नहीं मानती हैं?

रेणुका चौधरी: मैं एसआइआर को बिल्कुल जिम्मेदार मानती हूं। वोट के अधिकार को लेकर हमारा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रुतबा रहा है। आज अमेरिका-अमेरिका जपा जाता है। हमने तो संविधान के साथ महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। अब इसी अधिकार को बरकरार रखने के लिए कहते हैं इधर जाइए-उधर जाइए। वे कह रहे हैं कि आप साबित करो कि आपके पास वोट देने का अधिकार है। मैं अपने यहां के चुनाव का उदाहरण देती हूं। मुझे पांच बजे तक का आंकड़ा दिया गया कि यहां सब हो गया। एक घंटे के बाद मुझे जिला कलेक्टर का फोन आया कि वो जरा ‘एरर’ था…उसके बाद इतने लोग आए और वोट दिए। क्या एक घंटे में 11 फीसद वोट बढ़ सकता है? 11 फीसद वोट…। यह चलन हो गया है कि शाम चार बजे तक धीमा मतदान होता है उसके बाद अचानक से मतदान बढ़ता है। हमारे बच्चे, काडर के लोग फोन करके कहते हैं कि मैडम हमारे बूथ एजंट को धमका रहे हैं। कलेक्टर, पुलिस कोई फोन नहीं उठाते हैं। बहुत सी गड़बड़ियां चल रही हैं।

पिछले बारह साल में राहुल गांधी की अगुआई में कांग्रेस ने कई आंदोलन खड़े किए। ‘भारत जोड़ो यात्रा’ अहम थी। लेकिन वोट चोरी, चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार के मुद्दे जैसा माहौल पहली बार बना है। कांग्रेस ज्ञानेश कुमार को पद से हट जाने की बात कर रही है। सवाल यह है कि क्या एक व्यक्ति के हट जाने से इस संस्थागत समस्या का हल हो जाएगा?

रेणुका चौधरी: उनका जाना महज एक व्यक्ति का जाना नहीं है। ज्ञानेश कुमार व्यवस्था का चेहरा हैं। अगर उसमें कमजोरी और भ्रष्टाचार है तो पहले उसे दूर करना चाहिए ताकि देश को तसल्ली मिले। हम तो उन्हें यह मौका देकर मेहरबानी कर रहे हैं। उन्हें निकालने में दिक्कत है तो चले जाएं। ज्ञानेश कुमार का इतिहास भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। आप इस सरकार की कार्यपद्धति देखेंगे तो पाएंगे कि ये लोग व्यवस्थित तरीके से सभी संस्थाओं को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया गया। सब जानते हैं कि ये मां-बहनों की मर्यादा कितनी रखते हैं लेकिन उसके नाम पर वोट के लिए खड़े लोगों की कतार का वीडियो हमें नहीं दिखा पाए। हमें कहा कि पुलिस में नहीं जा सकते हैं। हमारे लिए न्याय पाने का हर दरवाजा बंद कर दिया। सूचना का अधिकार खत्म जैसा है, लोकपाल स्थापित नहीं हुआ। तीन आयुक्त बैठे हैं और एक बंदा अपने-आप फैसला कर लेता है। दो लोगों ने 14 बार आपत्तियां कीं। गोवा के चुनाव का क्या कर दिया। हमारा फर्ज बनता था कि हम देश के लोगों की लोकतंत्र वापस पाने के लिए मदद करें। राहुल गांधी इन मुद्दों को लगभग चार साल से उठा रहे हैं। इस व्यवस्था में वोट ही नहीं हमारी जेब भी कट रही है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी जनता नहीं है। लोग इनकी ‘डायलागबाजी’ में आ गए थे। अब समझ आ रही है। त्योहार के समय हम डर रहे हैं कि कोई मेहमान न आ जाए, चीनी खत्म हो गई है। हमारी सारी बचत खत्म हो गई है। भारत छोटी बचतों का गढ़ था। आज लोग जेवर गिरवी रख कर बच्चों को खाना खिला रहे हैं।

लेकिन लोग उन्हें वोट तो अब भी डाल रहे हैं…।

रेणुका चौधरी: क्या सच में उन्हीं को वोट डाल रहे हैं? क्या सच में उन्हीं का वोट है? हमारे पास भी लोग आते हैं। पहले लोग हमें कहीं हवाईअड्डे या सार्वजनिक जगह पर देख कर डांटते थे कि आपकी वजह से यह सब हुआ। आपलोग ठीक नहीं किए इसलिए अब इन लोगों को झेल रहे हैं। मैं भी यही कहती…आपने वोट दिया। वे कहते कि मैडम आप सबूत दीजिए कि हमने उन्हीं को वोट दिया है। आप समझ नहीं रही हैं कि हमारे घर के अंदर आंदोलन चल रहा है। इन्होंने सामाजिक ताना बाना को खत्म किया। नोटबंदी लाकर तबाह किया। सारी पार्टी ऊपर से लेकर नीचे तक झूठ बोलने में माहिर है। उस लड़की की मां धरने पर बैठी थी तो उत्तराखंड के मामले के कथित आरोपी को राज्यपाल बनाना जरूरी था? टूजी घोटाले पर क्या कहानियां बनाई। राहुल गांधी को पप्पू बनाने की कोशिश की। इन सबके बाद हमारी बस मंजिलें कम हुई हैं, हमारी बुनियाद नहीं हिली है। लोगों के लबों पर सवाल आ रहे हैं। लोग गैस सिलेंडर तक लेने लायक नहीं बचे हैं।

2014 से देखा जा रहा है कि भाजपा की चाहे जो भी राजनीतिक स्थिति हो, पूर्ण बहुमत से लेकर गठबंधन तक…उसके लिए सबसे पहला निशाना राहुल गांधी रहे हैं। आखिर क्या समस्या हो सकती है राहुल गांधी से?

रेणुका चौधरी: शेर को भी पांव में एक कांटा चुभता है तो न…। नाना पाटेकर का मशहूर संवाद है…एक मच्छर आदमी को…बना देता है। यही समस्या है राहुल गांधी से। उन्हें अदालत में खड़ा करो, करोड़ों पैसे खर्च कर उनकी बदनामी करो, उनके पुरखों की जन्मपत्री तक बदल दिए हैं…उनकी मां की इतनी बेइज्जती की है…मेरी हंसी पर टूट पड़े, शूर्पणखा जैसा बोल दिया। जात की तो बड़ी बात करते हैं। बताइए कौन सी जात थी शूर्पणखा की? हर जात की बेइज्जती करते हैं ये लोग, दूसरे मजहब की बेइज्जती करते हैं ये लोग। अब लोग इन पर हंसते हैं। चंदा चोरी के बाद इनकी सारी पोल खुल गई है।

चंदा चोरी हुई थी?

रेणुका चौधरी: जी बिल्कुल, लूट मची है। बड़े ही चोर निकले। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि जो गरीब लोग साल भर पैसे बचा कर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, उनका दान भी हड़प लेंगे।

राहुल गांधी पर बार-बार विदेश जाने का आरोप लग जाता है। वे यह मौका देते क्यों हैं?

रेणुका चौधरी: कहां लिखा है कि विपक्ष के नेता विदेश नहीं जा सकते हैं। हर दूसरे दिन तो प्रधानमंत्री चले जाते हैं विदेश।

वे काम करने के लिए जाते हैं।

रेणुका चौधरी: हम भी काम पर जाते हैं। हम सत्ता में नहीं हैं तो अपने काम का प्रचार नहीं कर पाते हैं।

कांग्रेस आरोप लगाती है कि विदेश नीति पर यह सरकार गंभीर नहीं है।

रेणुका चौधरी: इनके पास न तो तजुर्बा है और न प्रतिभा। असम के मुख्यमंत्री को पहले कैसे पहचाना था…!

असम के मुख्यमंत्री ही नहीं कांग्रेस के कई नेता अब उस तरफ हैं।

रेणुका चौधरी: (हंसते हुए) हां…संसद में या कहीं और मैं तो कई बार खुद असमंजस में पड़ जाती हूं। अरे…ये बंदा भी वहां चला गया। इनकी बुनियाद हमने बनाई, पहचान हमने दी।

आखिर वजह क्या रही इतने वरिष्ठ लोगों तक के पार्टी छोड़ने की?

रेणुका चौधरी: लोग बदल गए हैं। समाज बदल गया है। इनके सामने चिड़िया जैसी थीं ममता बनर्जी और उन्होंने इनको हरा दिया। उसी दिन से कसम खा कर ममता बनर्जी के पीछे पड़ गए थे। ममता बनर्जी की पार्टी के निशान पर चुनाव जीतने वाले लोगों को रातों-रात तराजू में रद्दी की तरह तौल कर उठा कर ले गए। ममता बनर्जी शुरू से कह रही थीं कि बंगाल में गलत हो रहा है। जिन्हें उठा कर ले जाते हैं उन्हें राज्यसभा सीट भी दे देते हैं। ये लोकतंत्र की कोई मर्यादा रखेंगे? इन्हीं सबकी वजह से आज विदेश नीति शून्य है। हमारा व्यापार-कारोबार कहां चला गया? आज नेपाल और श्रीलंका हमें डसने को तैयार है। पाकिस्तान को अमेरिका ने प्यारा बना लिया है। चीन अब अमेरिका से गले मिल रहा है। लोग खुद भूखे रह कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और परीक्षा ही ठप। बार-बार ठप।

जेन जी का असंतोष व्यापक पैमाने पर उभरा है। संयोग से एक पार्टी मजाक में बनी…

रेणुका चौधरी: नहीं, नहीं…कोई मजाक नहीं। हम उन्हें माथा टेकते हैं जिन्होंने इन्हें नाम और पहचान दी।

सत्ता पक्ष का आरोप है कि काकरोच जनता पार्टी को विदेश से पैसे मिले हैं।

रेणुका चौधरी: इसका मतलब है कि ये अपने खुफिया-तंत्र की नाकामी को कबूल कर रहे हैं। बारह साल क्या किया आपने। जार्ज सोरोस और फोरोस की जानकारी है तो तभी उठा लेते उनको आज तक क्यों रुके? मेरे पास कई जेन जी आए थे। बोले, मैडम आपलोग टीवी में चाइल्ड लाक लगाया करती थीं। हम अपने टीवी में ‘पेरेंट लाक’ लगाना चाहते हैं। ये टीवी वाले सिर्फ गलत बात दिखाते हैं। ये पीढ़ी निडर है और इनके पास सही जानकारी है और जोश ज्यादा है। सही सूचना से लबरेज हैं ये। राजीव गांधी ने दिया था सेलफोन…

आपने पार्टी में मंथन की बात कही। लेकिन पंजाब में जो कलह दिखी, उत्तर प्रदेश में अजय राय के नाम पर जो विवाद हुआ…।

रेणुका चौधरी: हमारी बात बाहर आ जाती है, इनके (भाजपा के) लोग बाहर बोल ही नहीं सकते। आप क्या समझते हैं, इनके यहां सभी लोग खुश हैं? वे बोल ही नहीं सकते हैं। संसद में जैसा माहौल है वैसा आज तक नहीं देखा। पहले मैं भी वाजपेयी जी की प्रेस ब्रीफिंग सुनती थी। लेकिन ऐसा डर का माहौल पहले नहीं देखा कभी हमने।

इंडिया गठबंधन कितनी बड़ी चुनौती है?

रेणुका चौधरी: यह चुनौती नहीं एक शुरुआत है। एक प्रयास…एक कोशिश…लोकतंत्र निर्वात बर्दाश्त नहीं करता है। आज हमारे लोकतंत्र में निर्वात है। सारी संस्थाएं ढह रही हैं। इस निर्वात में कई लोग एकजुट हैं, जिनके हाथ जल चुके हैं। हमें मिलजुल कर लड़ना है और यह कोई नई बात नहीं है। नेशनल फ्रंट के समय को याद कीजिए।

उनके पास आपसे बड़ा गठबंधन है, पर कोई नहीं बोलता। नीतीश कुमार तो अब मुख्यमंत्री भी नहीं हैं, फिर भी नहीं बोलते।

रेणुका चौधरी: नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू शायद सबसे ज्यादा बुजदिल हैं। उन्हें पता है कि ज्यादा किया तो ये लोग उठा कर फेंक देंगे। अब इनको नायडू और नीतीश की उतनी जरूरत भी नहीं है। वे जगन को भी बुला रहे हैं। जगन जमानत पर घूम रहा है। भारत का लोकतंत्र अभी फैंटेसी कथा बन चुका है।

अब ‘रिजीम चेंज’ शब्द आया है और अर्थ निकाला जा रहा है तख्तापलट।

रेणुका चौधरी: अनपढ़ों को क्या पता। अनपढ़ता कोई पाप नहीं है। कुमारस्वामीकामराज नाडर को पढ़ना नहीं आता था। पर वे अद्वितीय दूरदर्शी थे।

आपकी नजर में वो कौन सा मुद्दा है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और वो इससे बेपरवाह हुई पड़ी है।

रेणुका चौधरी: पहले नंबर पर रोजगार। पहले लोग कुआं, सड़क, मंदिर मांगते थे। आज कहते हैं, देखिए मेरा लड़का 34 का है…इतना पढ़ लिया लेकिन नौकरी नहीं लगी है तो इसकी शादी नहीं हो रही है। बार-बार यही बात सामने आती है कि युवा खाली बैठे हैं। परिवारों में युवा बोझ बन रहे हैं।

ऐसा माहौल बनाया गया है कि कांग्रेस संसद में महिला आरक्षण के खिलाफ है।

रेणुका चौधरी: सारा कानून लाए हम। महिला आरक्षण बिल कांग्रेस के समय में आया था। फिर हमें बहुमत नहीं मिला, उस वक्त उनकी भी अलग मजबूरियां थीं। महिला पदक विजेता, उन्नाव बलात्कार मामले में महिलाओं के साथ इन्होंने क्या किया? आज देश में हर 18 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है। प्रदर्शन स्थल से लड़कियों को बाल खींच कर ले जाते हैं। ये महिला आरक्षण ला रहे हैं…? ये झूठ बोलने की आदत से मजबूर है।

आपने कहा, गांधी परिवार कांग्रेस का ब्रांड है। सवाल है कि उनका विकल्प क्यों नहीं?

रेणुका चौधरी: राहुल गांधी ने खुद कभी ऐसा नहीं कहा। गांधी परिवार के किसी सदस्य ने कभी ऐसा नहीं कहा। जब-जब गांधी परिवार हटता है तो सभी कहते हैं कि हमें आप चाहिए। आप हमारी शान और पहचान हैं। इतने सालों तक गांधी परिवार का कौन सदस्य प्रधानमंत्री बना? मनमोहन सिंह को याद क्यों नहीं करते? अल्पमत में पीवी नरसिंह राव ने सरकार चलाई तो उन्हें याद क्यों नहीं करते? मैं भाजपा से सीधे कहती हूं कि आप अपने दो लोगों को हटा दीजिए…कोई और नहीं पार्टी में?

प्रस्तुति: मृणाल वल्लरी

विशेष सहयोग:राजीव रंजन तिवारी