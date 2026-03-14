ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव अब सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि सोच का बदलाव भी है। पहले जहां बिजली का मतलब केवल आपूर्ति था, वहीं अब यह भरोसे, स्थिरता और भविष्य की जरूरतों से जुड़ा सवाल बन चुका है। यही वजह है कि कंपनियां अब केवल उत्पाद बेचने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि एक व्यापक “एनर्जी इकोसिस्टम” तैयार करने की दिशा में काम कर रही हैं। इस बदलते परिदृश्य में जैक्सन ग्रुप का हालिया विस्तार सिर्फ एक कारोबारी घोषणा नहीं, बल्कि उस दिशा का संकेत है, जिसमें भारत का ऊर्जा क्षेत्र आगे बढ़ रहा है।

वित्त वर्ष 2025-26 में 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व हासिल करने के बाद जैक्सन ग्रुप ने अपने एनर्जी सॉल्यूशन पोर्टफोलियो में बड़ा विस्तार किया है। कंपनी ने पांच नए उत्पाद पेश किए हैं – जैकसन जेनसेट एक्स्ट्रा, बीईएसएस (बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम), सोलर किट, मोबाइल लाइट टावर (एमएलटी) और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर। यह विस्तार केवल उत्पादों की संख्या बढ़ाने का प्रयास नहीं, बल्कि ऊर्जा उत्पादन, भंडारण और उपयोग के बीच एकीकृत व्यवस्था बनाने की दिशा में कदम माना जा रहा है।

डीजल जेनरेटर निर्माण से शुरुआत की थी

1947 में स्थापित जैक्सन ग्रुप ने डीजल जेनरेटर निर्माण से शुरुआत की थी, लेकिन आज यह पावर जनरेशन, सोलर ऊर्जा, रिन्यूएबल सेक्टर, ग्रीन फ्यूल, एनर्जी स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर सेवाओं तक अपनी मौजूदगी बना चुका है। कंपनी के छह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 30 से अधिक सेल्स ऑफिस और 12 अंतरराष्ट्रीय कार्यालय हैं। लगभग 3,500 कर्मचारियों के साथ यह समूह भारत और वैश्विक बाजारों में 1 लाख से अधिक ग्राहकों को सेवाएं दे रहा है।

कंपनी के चेयरमैन समीर गुप्ता के अनुसार, जैक्सन का लक्ष्य हमेशा नवाचार के जरिए प्रगति को ऊर्जा देना रहा है, और 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व के साथ कंपनी अब भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा समाधान विकसित करने की क्षमता और जिम्मेदारी दोनों रखती है। उनका कहना है कि यह विस्तार एकीकृत, भरोसेमंद और जिम्मेदार एनर्जी इकोसिस्टम बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो भारत और वैश्विक बाजारों की बदलती जरूरतों के अनुरूप है।

वाइस चेयरमैन संदीप गुप्ता का मानना है कि आज का बाजार ऐसे ऊर्जा समाधानों की मांग कर रहा है, जो दक्ष, भरोसेमंद और भविष्य के अनुकूल हों। उनके अनुसार, विस्तारित पोर्टफोलियो के साथ कंपनी विभिन्न क्षेत्रों में ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने वाले एक विविधीकृत खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रही है।

वहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी बिजनेस के सीईओ सुधांशु पोखरियाल के मुताबिक यह कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उनका कहना है कि नए समाधान विश्वसनीयता और स्थिरता का संयोजन हैं, जो ग्राहकों को उनकी ऊर्जा जरूरतों को अधिक लचीलेपन और भरोसे के साथ पूरा करने में मदद करेंगे।

अगर इन उत्पादों को अलग-अलग देखें, तो यह स्पष्ट होता है कि कंपनी ने ऊर्जा की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखा है। जैकसन जेनसेट एक्स्ट्रा को छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और घरों के लिए डिजाइन किया गया है। बेहतर ईंधन दक्षता और साइलेंट ऑपरेशन के साथ यह उन जगहों के लिए उपयुक्त है, जहां भरोसेमंद बैकअप पावर जरूरी होता है, जैसे दुकानें, एटीएम या छोटे आवासीय परिसर।

स्वच्छ ऊर्जा आधारित जीवनशैली को बढ़ावा देना उद्देश्य

बीईएसएस (बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम) को चार वेरिएंट—3 kVA, 5 kVA, 10 kVA और 15 kVA—में पेश किया गया है, ताकि अलग-अलग जरूरतों वाले घरों और व्यावसायिक स्थानों को ऊर्जा बैकअप और अधिक स्वतंत्रता मिल सके। यह सिस्टम कॉम्पैक्ट, सुरक्षित और लगभग शून्य रखरखाव वाला है, जो स्वच्छ ऊर्जा आधारित जीवनशैली को बढ़ावा देता है।

सोलर किट एक “सिस्टम-इन-ए-बॉक्स” समाधान के रूप में तैयार की गई है, जिसमें हाई-एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल, इन्वर्टर, डीसीडीबी, एसीडीबी, एमसी4 कनेक्टर, लाइटनिंग अरेस्टर और अर्थिंग किट शामिल हैं। यह एमएनआरई और आईएस मानकों के अनुरूप है, जिससे उपभोक्ताओं को एक सुरक्षित और संपूर्ण रूफटॉप सोलर समाधान मिलता है।

मोबाइल लाइट टावर (एमएलटी) को कठिन परिस्थितियों के लिए डिजाइन किया गया है। 40 से 50 घंटे का रनटाइम और लगभग 50,000 घंटे की आयु के साथ यह निर्माण स्थलों, रक्षा क्षेत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, आपदा राहत कार्यों और आउटडोर आयोजनों के लिए उपयोगी है। इसका डिजाइन आसान परिवहन और कठोर मौसम में टिकाऊ प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।

इसके अलावा, कंपनी ने बेंगलुरु स्थित एक साझेदार के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र में भी प्रवेश किया है। इस पहल के तहत आरएंडडी आधारित इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर को पोर्टफोलियो में शामिल किया जाएगा, जो क्लीन एनर्जी और सतत परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हालांकि, इस पूरे विस्तार को केवल उपलब्धि के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। असली सवाल यह है कि क्या ये समाधान व्यापक स्तर पर अपनाए जा सकेंगे? क्या ये आम उपभोक्ता, खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों तक पहुंच पाएंगे? और क्या यह प्रयास वास्तव में ऊर्जा क्षेत्र को अधिक स्वच्छ और टिकाऊ बना पाएगा?

इसके बावजूद, यह स्पष्ट है कि जैक्सन ग्रुप का यह कदम भारत के ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे बड़े बदलाव का हिस्सा है। जहां पारंपरिक ऊर्जा अभी भी जरूरी है, वहीं सोलर, स्टोरेज और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे विकल्प तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

अंततः, यह विस्तार केवल एक कंपनी की रणनीति नहीं, बल्कि उस व्यापक परिवर्तन का संकेत है, जिसमें भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को अधिक लचीला, टिकाऊ और भविष्य के अनुकूल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ऐसे प्रयास जमीनी स्तर पर कितना प्रभाव डाल पाते हैं।