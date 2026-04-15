किसी भी जटिल अंतरराष्ट्रीय विवाद के समाधान के लिए पहले विश्वास कायम होना आवश्यक है, तभी सार्थक और स्थायी हल संभव हो सकता है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच हुई बातचीत नाकाम रहने का एक प्रमुख कारण यह था कि दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद गहरे अविश्वास को दूर करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए। ईरान और अमेरिका के संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं, जिनमें राजनीतिक, सामरिक और वैचारिक मतभेद गहराई से जुड़े हुए हैं। ऐसे में पहले पर्दे के पीछे से कूटनीतिक और छोटे-छोटे समझौते पर आगे बढ़ने की जरूरत थी, लेकिन सीधे औपचारिक वार्ता शुरू कर दी गई और यही कारण था कि लंबी वार्ता के बावजूद संवाद सकारात्मक दिशा में आगे नहीं बढ़ पाया। अंततः वार्ता निष्फल रही। दोनों पक्ष एक-दूसरे की मांगों को लेकर सहमत नहीं हुए और शांति की उम्मीदें क्षीण पड़ गईं।

पाकिस्तान भले ही कूटनीतिक पहल कर अमेरिका और ईरान को वार्ता के लिए एक मंच पर ले आया था, लेकिन उसके पास इतना प्रभाव नहीं है कि वह समझौते के उल्लंघन की स्थिति में किसी पक्ष पर दबाव बना सके। उसकी आंतरिक आर्थिक चुनौतियां और सीमित वैश्विक प्रभाव की वजह से वह एक प्रभावी मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभा सकता। मध्य पूर्व को युद्ध के खतरे से बाहर निकालने के लिए संवाद और विश्वास बहाली बहुत आवश्यक है। अंतरराष्ट्रीय तनाव को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता एक महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक साधन है, पर इसकी सफलता काफी हद तक उस मध्यस्थ देश की शक्ति, विश्वसनीयता और प्रभाव पर निर्भर करती है। केवल वार्ता की मेज पर दोनों पक्षों को बैठा देना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि यह भी आवश्यक है कि मध्यस्थ देश समझौते के क्रियान्वयन का भरोसा दिला सके।

अमेरिका के प्रस्ताव में ईरान से उसके परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने, मिसाइल क्षमता घटाने, होर्मुज जलमार्ग को फिर से खोलने, क्षेत्रीय सशस्त्र समूहों को समर्थन बंद करने और चरणबद्ध प्रतिबंधों में ढील स्वीकार करने की बात कही गई थी। ईरान की जमीन पर यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह से रोकने और संवर्धित किए गए यूरेनियम को सौंपने की मांग प्रमुखता से की गई। इजराइल और अमेरिका को आशंका है कि इस सामग्री का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने में हो सकता है। वहीं, ईरान भविष्य में सैन्य कार्रवाई न करने की गारंटी देने, युद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान करने, सहयोगी समूहों सहित सभी मोर्चों पर शत्रुता समाप्त करने और होर्मुज जलमार्ग पर ईरान की संप्रभुता को मान्यता देने की मांग कर रहा है।

अमेरिका के सहयोगी देश ईरान को सामरिक और वैचारिक कारणों से खतरनाक मानते हैं। उन्हें आशंका है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित कर क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बिगाड़ सकता है, वहीं विध्वंसक हथियार अलगाववादी समूहों को सौंप कर सुरक्षा चुनौतियां बढ़ा सकता है। ईरान, इराक, सीरिया और लेबनान में विभिन्न जातीय और क्षेत्रीय समूहों को समर्थन देता है, जिसे अमेरिका और उसके सहयोगी अस्थिरता फैलाने वाला मानते हैं। इससे क्षेत्र में परोक्ष युद्ध और तनाव बढ़ता है। ईरान का इजराइल विरोधी रुख और सऊदी अरब के साथ उसकी प्रतिद्वंद्विता भी चिंता का विषय है। इससे क्षेत्रीय संघर्ष की संभावना बनी रहती है। खाड़ी क्षेत्र में तेल टैंकरों पर हमलों और समुद्री मार्गों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों ने भी ईरान की छवि को जोखिमपूर्ण बनाया है।

ईरान, अमेरिका और इजराइल को अपने प्रमुख विरोधी के रूप में देखता है, जबकि इजराइल को वह एक अवैध देश और अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। ईरान का मानना है कि ये दोनों देश मध्य पूर्व में उसकी शक्ति और प्रभाव को सीमित करना चाहते हैं। इस्लामाबाद में बातचीत विफल होने के बाद एक बार फिर ईरान को लेकर संकट गहरा गया है। यदि अब संघर्ष भीषण रूप लेता है, तो इसके व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक परिणाम हो सकते हैं। मध्य पूर्व में अस्थिरता अत्यधिक बढ़ सकती है और कई देश इस संघर्ष में सीधे या परोक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। इससे एक बड़े युद्ध की संभावना उत्पन्न हो सकती है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ेगा। फारस की खाड़ी और होर्मुज जलमार्ग से बड़े पैमाने पर तेल निर्यात होता है। संघर्ष की स्थिति में इन मार्गों के बाधित होने से तेल की कीमतों में भारी वृद्धि होगी, जिससे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार और समुद्री सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

ईरान के साथ तीव्र सैन्य टकराव के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं। यदि युद्ध लंबा खिंचता है या अपेक्षित सफलता नहीं मिलती, तो घरेलू स्तर पर उनकी नीतियों की आलोचना तेज हो सकती है। अमेरिकी जनता आमतौर पर लंबे और महंगे युद्धों से असहज रहती है, जिससे राजनीतिक दबाव बढ़ता है। युद्ध के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि, वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और रक्षा खर्च में बढ़ोतरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर डाल सकती है। इससे महंगाई और वित्तीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ईरान पर हमले को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की छवि पर असर पड़ा है। कूटनीतिक संबंध भी प्रभावित हो रहे हैं। उसके कई सहयोगी देश युद्ध से असहमत दिखाई दे रहे हैं। इससे अमेरिका की वैश्विक नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठने लगे हैं।

खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी हितों के लिए चीन और रूस बड़ी चुनौती हैं। यह क्षेत्र ऊर्जा संसाधनों, समुद्री मार्गों और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, जहां लंबे समय से अमेरिका का प्रभाव रहा है। चीन खाड़ी देशों में निवेश, बुनियादी ढांचा निर्माण और ऊर्जा साझेदारी को मजबूत कर रहा है। वह सऊदी अरब, ईरान और अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाकर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, जिससे अमेरिका के आर्थिक और कूटनीतिक प्रभाव के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। वहीं रूस के ईरान से गहरे रणनीतिक हित हैं और वह उसके साथ सहयोग के जरिए क्षेत्र में अपनी भूमिका बढ़ा रहा है।

ईरान और अमेरिका के बीच संभावित युद्ध को रोकने में यूरोपीय संघ की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो सकती है। यूरोपीय देश कूटनीति, आर्थिक संतुलन और बहुपक्षीय वार्ता के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच सेतु का काम कर सकते हैं। वे परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर सकते हैं, जिससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित किया जा सके और अमेरिका की चिंताओं को कम किया जा सके।

यूरोप, ईरान के साथ सीमित आर्थिक सहयोग बनाए रखते हुए उसे वार्ता की मेज पर बनाए रखने की कोशिश कर सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली की संभावनाएं मजबूत होंगी। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देश पहले भी मध्यस्थ की भूमिका निभा चुके हैं और भविष्य में भी तनाव कम करने में सहायक हो सकते हैं। वहीं व्लादिमीर पुतिन की मध्यस्थता की पेशकश भी अहम है। रूस, ईरान का करीबी साझेदार होने के कारण उस पर प्रभाव रखता है और अमेरिका के साथ भी संवाद बनाए हुए है। रूस के इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध हैं। इस प्रकार, यूरोप की संतुलित कूटनीति और रूस की सक्रिय मध्यस्थता मिलकर शांतिपूर्ण समाधान का मार्ग प्रशस्त कर सकती है—और फिलहाल इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

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US-Iran Talks News: पाकिस्तान में अमेरिका-ईरान वार्ता फेल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत अगले दो दिनों में फिर से शुरू हो सकती है। मंगलवार को न्यूयॉर्क पोस्ट से बात करते हुए ट्रंप ने पुष्टि की की वार्ता की जगह फिर से पाकिस्तान ही रहेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद का जिक्र करते हुए कहा, “आपको वहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगले दो दिनों में कुछ भी हो सकता है और हम वहां जाने के लिए अधिक इच्छुक हैं। उन्होंने कहा, “इसकी संभावना ज्यादा है, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।” हालांकि, ट्रंप ने यह नहीं बताया कि वार्ता के संभावित दूसरे दौर में अमेरिका का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, लेकिन उन्होंने पुष्टि की कि वह इसमें भाग नहीं लेंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक