अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग में न केवल मानवीय त्रासदी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, बल्कि इससे पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा पैदा हो गया है। मीडिया रपटों के मुताबिक, होर्मुज जलमार्ग पर अब तक पेट्रोलियम पदार्थों से भरे करीब बीस तेल जहाजों पर हमले किए गए हैं। एक अनुमान के अनुसार, इन जहाजों में तीन लाख मीट्रिक टन तरल एलपीजी भरी हुई है। एक बड़े गैस टैंकर में लगभग पैंतालीस हजार मीट्रिक टन एलपीजी होती है। इससे करीब 32 लाख घरेलू गैस सिलेंडर भरे जा सकते हैं। अमेरिका का दावा है कि ईरान के खर्ग द्वीप स्थित तेल के सबसे बड़े ठिकाने पर भी हमला किया गया है। ईरान का यहां बड़ा सैन्य अड्डा भी है, जिसे अमेरिका ने पूरी तरह नष्ट करने का दावा किया है। बीस वर्ग किलोमीटर में फैले इस द्वीप से ईरान के कुल तेल का नब्बे फीसद निर्यात होता है। यहां तेल भंडारण के टैंक, लोडिंग टर्मिनल और निर्यात के लिए तेल की पाइपलाइन अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

दूसरी तरफ, ईरान ने यूएई के फुजैराह बंदरगाह पर हमला करके बड़े तेल भंडारों को नष्ट कर दिया है। ऐसे में अगर पश्चिम एशिया में चल रहे इस संघर्ष में तेल के जहाजों को निशाना बनाना जारी रहा, तो इससे बड़ी मात्रा में तेल, गैस और रसायन फैलेगा, जिससे समुद्री जल बुरी तरह प्रदूषित होगा। वैसे भी दुनिया के समुद्री तटों पर पेट्रोलियम पदार्थों और औद्योगिक कचरे से पर्यावरण के लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। तेल के रिसाव, टैंकों के टूटने और इन्हें साफ करने से भी समुद्र का पर्यावरणीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है। यदि किसी कारणवश एक जहाज से भी तेल का रिसाव होता है, तो क्षेत्र के जल पर्यावरण को बड़ी क्षति पहुंचती है। ऐसे में अगर होर्मुज जलमार्ग पर बड़ी संख्या में तेल के जहाजों को निशाना बनाया जाता है, तो उनसे होने वाले रिसाव से कितने बड़े पैमाने पर जल प्रदूषण होगा, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।

कुछ साल पहले जापान में तोक्यो के तट के समीप 317 किलोमीटर की पट्टी पर तेल के फैलाव से वहां के तटवर्ती शहरों में हाहाकार मच गया था। रूस में बेलाय नदी के किनारे बिछी तेल पाइप लाइन से 150 मीट्रिक टन तेल के रिसाव ने आस-पास के इलाके में पेयजल का संकट खड़ा कर दिया था। सैनजुआन जहाज के कोरल चट्टानों से टकरा जाने के कारण अटलांटिक तट पर करीब तीस लाख लीटर तेल का रिसाव होने से समुद्री जीव प्रभावित हुए थे। इसी तरह मुंबई हाई से लगभग 1,600 मीट्रिक टन तेल का रिसाव होने के कारण पर्यावरण को काफी नुकसान हुआ था। बंगाल की खाड़ी में क्षतिग्रस्त तेल टैंकर से हुए रिसाव ने निकोबार द्वीप समूह में गंभीर संकट पैदा कर दिया था।

लाइबेरिया के एक टैंकर से 85 हजार मीट्रिक टन तेल रिसाव ने स्काटलैंड में समुद्री पक्षियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया था। सबसे भयंकर तेल का रिसाव अमेरिका के अलास्का में हुआ था। यह रिसाव प्रिंस विलियम साउंड टैंकर से हुआ था। इसका असर छह माह तक रहा और इस अवधि के दौरान क्षेत्र में 35,000 समुद्री पक्षियों तथा व्हेल मछलियों समेत दस हजार से अधिक समुद्री जीवों की मौत हो गई थी। हालांकि, इस घटना का असर इराक युद्ध के दौरान समुद्र में छोड़े गए तेल से कम था। यह तेल इसलिए छोड़ा गया था कि कहीं यह अमेरिका के हाथ न लग जाए। तब अमेरिका की ओर से इराक के तेल टेंकरों पर की गई बमबारी से भी लाखों टन तेल समुद्री सतह पर फैला था। एक अनुमान के मुताबिक, इस कच्चे तेल की मात्रा 110 लाख बैरल थी। इस तेल के बहाव ने फारस की खाड़ी में घुसकर समुद्री जीवों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया था। इस प्रदूषण का असर मिट्टी, पानी और हवा तीनों पर पड़ा था। समुद्र की सतह पर जब तेल फैलता है, तो इसकी मोटी परत सूर्य की रोशनी और आक्सीजन को नीचे जाने से रोकती है। इससे जलीय जीव दम घुटने से मर जाते हैं। जो जीव किसी तरह बचे भी रहते हैं, उनकी प्रजनन क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है, क्योंकि तेल और रसायनों का प्रभाव जहरीला होता है।

समुद्री पक्षियों के पंखों और स्तनधारियों के शरीर पर तेल की परत जम जाने से उनकी ऊष्मारोधी क्षमता कम हो जाती है, इसलिए ये जीव शरीर का तापमान बहुत कम हो जाने के कारण भी दम तोड़ देते हैं। तेल के कुओं और भंडार गृहों में आग लगने से तीव्र एवं जहरीली रोशनी निकलती है, जो मधुमक्खियों जैसे परा-गणकों को प्रभावित कर उनके जीवन चक्र को बाधित कर देती है। समुद्र में जलने वाला तेल पृथ्वी का ऊर्जा संतुलन बिगाड़ने का काम करता है। इससे भविष्य में वैश्विक जलवायु आपातकाल की स्थिति निर्मित होने की संभावना बढ़ सकती है। मध्यपूर्व में जल रहा तेल हिंद महासागर के तापमान को अप्रत्याशित रूप में बढ़ा सकता है, जिसका सीधा प्रभाव मौसम चक्र पर पड़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप निकट भविष्य में सूखा, अतिवृष्टि, बाढ़ और तूफान जैसी चरम मौसमी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं।

एक अनुमान के मुताबिक, वर्तमान में दुनिया भर में करीब 1.64 अरब वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं, इनमें इस्तेमाल होने वाला जीवाश्म र्इंधन भी वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। प्रदूषण रोकने के तमाम उपायों के बावजूद 150 लाख टन कार्बन मोनोआक्साइड, दस लाख टन नाइट्रोजन आक्साइड और पंद्रह लाख टन हाइड्रोकार्बन हर साल वायुमंडल में जमा होते हैं, जो ओजोन-परत के लिए बड़ा खतरा है। यदि ईरान-इजराइल युद्ध में निशाना बनाए जा रहे जहाजों में भरा तेल एवं गैस पूरी तरह समुद्र में फैल जाते हैं, तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को कितने बड़े स्तर पर नुकसानदेह होगा, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, तो इससे विश्व भर में ऊर्जा के संकट से भी जूझना पड़ेगा। तेल, गैस और रसायनों के जलने से पैदा होने वाला प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए भी घातक हो सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक, इससे फेफड़ों का कैंसर, दमा, तपेदिक, हृदय रोग और त्वचा संबंधी रोगों का खतरा बना रहता है। एक अध्ययन के अनुसार, कैंसर के मरीजों की कुल संख्या में अस्सी फीसद मामले हवा में फैले विषैले रसायनों के कारण होते हैं।

विश्व बैंक ने अपनी एक रपट में जल प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की कीमत 150 रुपए प्रति व्यक्ति आंकी है, जो तटीय क्षत्रों में रहते हैं। मगर यह मूल्यांकन वर्तमान युद्ध में तेल भंडारों पर हो रहे हमलों और उससे होने वाले नुकसान का आकलन नहीं है। इसका आकलन तो युद्ध की समाप्ति के बाद ही होगा। वैसे पेट्रोलियम अपशिष्टों का समुद्री खाद्य सामग्री पर भी असर पड़ता है। दूषित जल से कई समुद्री जीव कैंसर जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। जब इन जीवों को मानव के आहार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो मनुष्य के शरीर में विकार आना स्वाभाविक है। ऐसे में युद्धरत देशों समेत वैश्विक स्तर पर इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि तेल के जहाजों और भंडारों को निशाना बनाने के दूरगामी एवं घातक परिणाम हो सकते हैं।