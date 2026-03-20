Iran-Israel War: ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच जो जंग छिड़ी है, वह पूरे विश्व के लिए खतरे की घंटी है। उसकी भीषणता का अंदाजा मिसाइलों और घातक बमों के इस्तेमाल से लगाया जा सकता है। क्रूरता की हद यह है कि युद्ध नियमों को ताक पर रख कर नागरिक इलाकों में भी बम गिराए जा रहे हैं। विद्यालयों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान में लड़कियों के स्कूल पर बमबारी की गई, जिसमें कई छात्राओं की मौत हो गई।

अब अस्पतालों पर भी बम गिराए जा रहे हैं। मानवीय मूल्य पीछे छूट रहे हैं। अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध के नियमों की परवाह किए बगैर अमानवीय युद्ध लड़ रहे हैं। इस युद्ध का परिणाम साफ दिखाई दे रहा है। तबाही के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। कई देश नाहक ही इसकी चपेट में आ गए हैं। जो देश इस युद्ध में शामिल नहीं हैं, उनके निर्यात और आयात पर असर पड़ रहा है। उनकी अर्थव्यवस्था जोखिम में है।

ऊर्जा संकट गहराने से नागरिकों का जीवन मुश्किल में है। उनके सामने चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं। भारत की बात करें, तो यह एक ऐसा देश है जो अपनी जरूरत का कच्चे तेल और गैस का 85 फीसद हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है। ईरान सहित मध्यपूर्व के देशों से इसका कम से कम आधा हिस्सा आ रहा था, लेकिन जंग का जो भीषण स्वरूप सामने आ रहा है, उससे वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो रही है।

होर्मुज जलमार्ग में कंटेनर और जहाज फंस गए। वहां से अधिक आपूर्ति की गुंजाइश कम हो गई है। बेशक इस युद्ध के जारी रहने का कोई कारण किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि शुरू में तो ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई को अपदस्थ करने की बात थी, लेकिन अमेरिका और इजराइल के साझा सैन्य हमले में उनकी मौत हो गई। ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम से अमेरिका को डर था कि वह परमाणु बम बना सकता है। मगर क्या उसने वास्तव में ऐसा किया? कई दिनों से चल रही जंग में उसने ऐसा कोई आभास नहीं कराया।

अब तक के युद्ध से स्पष्ट है कि ईरान ने संभवत: परमाणु बम अभी नहीं बनाया, क्योंकि जिस तरह से वह चौतरफा लड़ाई लड़ रहा है, अगर उसके पास यह विध्वंसक हथियार होता, तो वह कब का इसे इस्तेमाल कर चुका होता। ऐसे में सवाल उठता है कि इस युद्ध को नाहक जारी रखने का क्या कारण है? सिवाय इसके कि अमेरिका यह चाहता है कि ईरान में सत्ता वेनेजुएला की तरह उसकी मर्जी से चले और वह अपने यूरेनियम भंडार को हाथ भी न लगाए।

यह भी पूछा जा रहा है कि ईरान ने चौतरफा लड़ाई क्यों छेड़ दी है। इसका कारण यह है कि वह इन देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डों को देखना नहीं चाहता। इसलिए उन पर हमले कर रहा है। अभी उसने अमेरिका के समर्थक देशों से कहा भी है कि अगर वे हमलावर नहीं होते, तो वह उन पर बमबारी नहीं करता। मगर लगता है ये सभी जुबानी बातें हैं और युद्ध खत्म करने के लिए वास्तव में गंभीर प्रयास करने होंगे। इसे ईमानदारी से समझने की जरूरत है।

तीसरी दुनिया के विकासशील देश यह समझ रहे थे कि अपनी आर्थिकी को आयात आधारित से निर्यात आधारित बना लेंगे। तेजी से विकास करेंगे। दावा किया गया है कि वर्ष 2047 में अपनी आजादी का शतकीय महोत्सव मनाते समय भारत विकसित राष्ट्र हो जाएगा और हो सकता है अपनी विकास दर से आगे बढ़ते हुए ताकतवर देशों को भी पछाड़ दे, लेकिन यह युद्ध भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है।

भारत के निवेश और उत्पादन को गतिमान रखने के लिए ऊर्जा आपूर्ति की बहुत जरूरत है। इसके साथ ही आयात से कहीं अधिक निर्यात होना चाहिए, ताकि भारतीय मुद्रा का न तो विनिमय मूल्य घटे और न ही उसे अपने उद्योग चलाने के लिए समृद्ध देशों के आगे आयात के लिए झुकना पड़े। यह तस्वीर कब बदलेगी, फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता।

कच्चे तेल की कीमत जो युद्ध शुरू होने के समय 70 डालर प्रति बैरल थी, वह अब उसके दाम भी आसमान छू रहे हैं। अर्थशास्त्रियों के अनुसार अगर कच्चे तेल की कीमत में दस डालर प्रति बैरल वृद्धि होती है, तो महंगाई का आधार अंक बढ़ जाता है। अभी तक भारत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों की अपेक्षित उछाल को नियंत्रित कर रखा है, लेकिन कितने दिन तक रख पाएगा? विशेषज्ञ कहते हैं कि अमेरिका द्वारा रूस और अन्य बाहरी स्रोतों से एक महीने के लिए कच्चे तेल की खरीद की इजाजत मिलने के बाद भारत कुछ समय के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बेलगाम होने से रोक सकता है। मगर अभी एकदम जो असर सामने नजर आया है, वह है रसोई गैस सिलेंडरों की बढ़ती कीमत। आपूर्ति कम होने के कारण इनकी कीमतें बढ़ने का अर्थ है कि लोगों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। दूसरी ओर वाणिज्यिक गैस का इस्तेमाल कर खाने-पीने की चीजें बनाने वाले अपने दाम बढ़ा देंगे।

अगर स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो देश में रसोई गैस का संकट जल्दी दूर नहीं होगा। हालांकि भारत ने कच्चे तेल की कमी न होने देने के लिए अमेरिका, अफ्रीका और रूस से कच्चे तेल की खरीद शुरू कर दी है। गौरतलब है कि कच्चे तेल की आपूर्ति फंस जाने के कारण भारतीय तेलशोधक कारखानों को अपनी इकाइयां बंद करनी पड़ रही थीं। अब कोशिश की जा रही है कि दूसरे रास्ते से और अन्य देशों से कच्चे तेल के आयात की हिस्सेदारी बढ़ा कर सत्तर फीसद कर दी जाए। इसके अलावा, रूस ने भी कह दिया है कि भारत जितना चाहे कच्चा तेल उससे खरीद ले। वैकल्पिक स्रोतों से कच्चा तेल आयात करने के फैसले के बाद देश की रिफाइनरियों को अपनी बंद इकाइयां शुरू करने के लिए कह दिया गया है।

यह निराशाजनक ही है कि गैस और तेल संकट के बीच जमाखोरी और मुनाफाखोरी शुरू हो गई। सरकार से लेकर तेल कंपनियां तक कह रही हैं कि अफवाहों से बचें। देश के पास तेल भंडारों की कमी नहीं। मगर आम आदमी इस बात से परेशान है कि कितने दिन इन कालाबाजारी की मनमानी सहे। सरकार के दावे का कितना भरोसा करे, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि तेल खरीद अन्य देशों से ही होगी। और कोई रास्ता भी नहीं दिखता। इसलिए अब कच्चे तेल के सौदे का आकार बदलेगा। दिक्कत यह है कि गैस की घटती आपूर्ति का क्या समाधान निकाला जाए, क्योंकि इसके सिलेंडरों के दाम बढ़ने से आम आदमी की मुश्किलें बढ़ेंगी। होटल व्यवसाय पर भी असर पड़ेगा।

युद्ध के कारण पश्चिमी एशिया को निर्यात किए जाने वाले कृषि उत्पाद, बासमती चावल, फल-सब्जियां, डेयरी उत्पाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ फंस गए हैं। ये जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं। इनके खराब होने का डर बेचने वालों को भी रहता है। बेशक युद्ध में भारत की प्रत्यक्ष संलिप्तता नहीं है, लेकिन मांग और कीमतों के बाजार में मार पड़नी शुरू हो गई है। फिलहाल समाधान यही है कि भारत अन्य प्रभावशाली देशों के साथ मिल कर गतिरोध दूर करने में भूमिका निभाएं। युद्धरत देशों से निरर्थक लड़ाई बंद करने के लिए आग्रह करे।

तुलसी गबार्ड का राष्ट्रपति ट्रंप से अलग बयान (फोटो सोर्स-एपी)

अमेरिका की इंटेलिजेंस प्रमुख तुलसी गबार्ड ने एक बयान में पाकिस्तान को बड़ा परमाणु खतरा बताया है। उन्होंने ईरान, चीन, रूस और उत्तर कोरिया को भी उन देशों में शामिल किया है, जहां परमाणु क्षमता विकसित की जा रही है। पढ़िए पूरी खबरें…