अमेरिका के बारे में कभी कहा जाता था कि इतना खास देश है यह कि सारी दुनिया के लिए एक मिसाल है। राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने इन शब्दों में इस भावना को बयान किया था, ‘एक चमकता शहर किसी ऊंचे पहाड़ पर बसा हुआ’। उन्होंने अपने देश के बारे में ऐसा कहा था इसलिए कि उनको यकीन था कि दुनिया के लोग अमेरिका आना चाहते थे, उसकी विचारधारा की वजह से और इस विचारधारा के खंबे हैं बोलने, सोचने, लिखने की आजादी और यह आशा कि यहां कोई भी आगे बढ़ सकता है और रोजगार के इतने अवसर कि बेरोजगार कोई न रहे।

अपनी बात कहूं, तो कहना होगा कि मैं जब भी गई हूं अमेरिका, मुझे वास्तव में इसकी खासियत दिखी है। अटलांटिक महासागर पार करके जब अमेरिका दिखता है विमान की खिड़की से, तो इतना विशाल नजारा है कि ऐसा लगता है कि कुदरत ने जो बाकी देशों को दिया है, उसको दुगना कर अमेरिका को दिया है, इसलिए विमान से भी अमेरिकी भूमि बहुत बड़ी दिखती है। जमीन पर उतरने से पहले ही लगने लगता है कि कहीं बहुत ही खास जगह पहुंच रहे हैं हम, जहां जमीन-आसमान भी बाकी दुनिया के देशों से कहीं ज्यादा बड़ा है।

अक्सर जब गई हूं, तो उतरी हूं न्यूयार्क में। जहां जब भी मैनहैटन दिखता है ब्रुकलिन पुल से, तो उसकी ऊंची इमारतों को देख कर थोड़ी देर के लिए सांसें रुक जाती हैं। अब दुबई और सऊदी अरब जैसे देशों में भी आसमान छूने वाली इमारतें दिखती हैं, लेकिन जिस पैमाने पर न्यूयार्क बना है, उस पैमाने पर किसी और महानगर को अभी तक नहीं बनाया गया है। मेरे कई अमेरिकी दोस्त हैं और यकीन मानिए कि मेरे विदेशी दोस्तों में यह सबसे खास हैं इसलिए कि दिल खोल के दोस्ती जताते हैं ऐसे, जैसे मेरे किसी यूरोपीय दोस्त नहीं कर पाते हैं, तो मेरे लिए वास्तव में शुरू से अमेरिका खास रहा है, लेकिन जबसे डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, मुझे लगने लगा है कि जिस देश के लोगों ने ऐसे व्यक्ति को सबसे ऊंचे ओहदे पर बिठाया है, वे खास नहीं हो सकते हैं।

इतिहास और सभ्यता को लेकर ट्रंप अज्ञानी हैं

पिछले सप्ताह मैंने जब ट्रंप का भाषण सुना ईरान के बारे में, मुझे लगा कि वर्तमान दौर में कोई दूसरा राजनेता नहीं होगा, जिसको इतिहास, सभ्यता, संस्कारों को लेकर इतनी अज्ञानता होगी। हैरान रह गई दुनिया के सबसे ताकतवर नेता से सुनते हुए कि ईरान को वह तब तक नहीं बख्शेंगे, जब तक उसको ‘पाषाण युग’ में नहीं पहुंचाते हैं जहां उसकी ‘असली जगह है।’ यानी इतनी तबाही करके दिखाएंगे ईरान की कि वह दोबारा पत्थरों से आग जलाना सीखने पर मजबूर होगा और पत्थरों के अलावा उसके पास वार करने के लिए कोई हथियार नहीं रहेगा।

ट्रंप इतनी कम जानकारी नहीं रख रहे होते, तो शायद उनको किसी इतिहास की किताब से मालूम हो गया होता कि जिस देश की बात कर रहे हैं, जिस सभ्यता की बात कर रहे हैं, वह सात हजार वर्ष पुरानी है। जब ट्रंप के पूर्वज यूरोप में पेड़ों पर रहते थे और जंगली घास खाते थे, तब ईरान की सभ्यता इतनी विकसित थी कि यूनान, मिस्र और भारत ही थे उस दौर में, जो ईरान का मुकाबला कर सकते थे। इतिहास बताता है कि जब यूनान का महारथी अलेक्जेंडर ईरान पहुंचा, तो इतना प्रभावित हुआ कि आगे जाना नहीं चाहता था।

माना कि जिस युद्ध को ट्रंप ने गलती से शुरू किया है और जिसमें वे फिलहाल हारते दिख रहे हैं, उसकी तकलीफ तो ट्रंप को होती होगी। फिर भी इतना अज्ञान हैरान कर देता है, ऐसा कहने के बाद, लेकिन मैं यह भी कहना चाहती हूं कि अपने देश के जो मुसलमान इन दिनों ईरान के लिए आंसू बहा रहे हैं, वे शायद भूल रहे हैं कि वर्तमान दौर में ईरान को तबाह किया है उसके अपने शासकों ने ईरान की प्राचीन सभ्यता पर कट्टरता थोप कर।

निजी तौर पर मुझे मुसलमानों से कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस्लाम से है, वह इसलिए कि इसमें मालूम नहीं क्या चीज है जो सिखाती है अपने अनुयायियों को कि जो इस्लाम को नहीं मानता, वह नरक में पहुंचेगा। उसमें यह भी माना जाता है हमारे देश के करोड़ों मुसलमानों के बीच कि इस्लाम के आने के पहले भारत में न संस्कृति थी, न सभ्यता। हैरान करने वाली बात है कि कश्मीर के लोग बिल्कुल भूल चुके हैं कि यह वह घाटी थी, जहां कभी सबसे पुराना केंद्र था शिव भक्ति का। यहां लिखी गई थी भारत की सबसे पुरानी इतिहास की किताब। यहां बने थे कभी बेमिसाल मंदिर ऊंची पहाड़ियों पर। इस्लाम के आने के बाद इस प्राचीन सभ्यता को ऐसे भुला दिया गया है कश्मीर में कि जैसे कभी थी ही नहीं।

मेरे कई अच्छे मुसलिम दोस्त हैं जो इन दिनों ईरान की प्राचीन सभ्यता को लेकर आंसू बहा रहे हैं, लेकिन इनसे आज तक मैंने यह नहीं सुना है कि इस संस्कृति को करीबन पूरी तरह तबाह कर दिया गया है पिछले 47 वर्षों में जब अयातुल्ला खामेनेई इस्लामी क्रांति की नींव डालने वापस ईरान लौटे थे। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कहना चाहती हूं कि जो ट्रंप ने कहा है ईरान के बारे में, वह सिर्फ उनकी अज्ञानता दर्शाता है।

उनकी अज्ञानता ही असली कारण है कि विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना फंसती दिख रही है युद्ध के दलदल में। ट्रंप इसको देख कर भागना तो चाहते हैं, लेकिन दलदल में डूबते जा रहे हैं इतनी तेजी से कि पश्चिम के सारे बड़े राजनेता उनका साथ देने से इनकार करते दिख रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने तो कह दिया है-‘यह हमारा युद्ध नहीं है।’

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एक चैनल पर अर्थशास्त्री जेफरी : यह युद्ध तुरंत रुकना चाहिए। यह सारी दुनिया के लिए खतरनाक है। ट्रंप ‘अस्थिर चित्त’ आदमी हैं। जैसी बातें वे बोलते हैं, ऐसी बातें कोई अमेरिकी राष्ट्रपति आज तक नहीं बोला। दुनिया युद्ध का ‘तमाशा’ देख रही है। एक अन्य चैनल की चर्चा का विषय: इस युद्ध के केंद्र में ‘धार्मिक पदावली’ है। वीडियो में एक महिला बाइबिल पढ़ती हुई, उसका गुणगान करती हुई दिखती कि बाइबिल का ‘शेर’ गरज रहा है। साथ में ‘टाम हाक’ मिसाइल का इस्तेमाल करने का आह्वान करती हुई कहती है कि फरिश्ते आसमान से उतर रहे हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक