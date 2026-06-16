केरल के मुख्यमंत्री के तौर पर वीडी सतीशन को नियुक्त करने में कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा देरी की। अब पार्टी का सारा ध्यान 83 साल के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर आ गया है। कुछ लोगों की शिकायत है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपने ज़्यादा काम की वजह से थोड़े बोझ बनते जा रहे हैं। साथ ही खड़गे एक आदमी, एक पद के नियम को तोड़ रहे हैं। वह पार्टी अध्यक्ष होने के अलावा राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं और इस पद के साथ मिलने वाले फ़ायदों का मज़ा ले रहे हैं।

मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को हाल ही में कर्नाटक में नई डी के शिवकुमार सरकार में गृह मंत्री बनाया गया है। आने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड से अपने करीबी प्रणव झा को कांग्रेस उम्मीदवार चुना है, जबकि कई और काबिल उम्मीदवार थे।

राहुल क्यों खड़गे से नाराज?

इससे पहले खड़गे के खास नीरज डांगी को राजस्थान से राज्यसभा का टिकट मिला था। राहुल गांधी तमिलनाडु चुनाव में खड़गे के सही फ़ैसले न लेने से खास तौर पर नाराज़ हैं। खड़गे ने पी चिदंबरम के साथ मिलकर इस बात पर ज़ोर दिया कि कांग्रेस DMK के साथ अपना पुराना गठबंधन न तोड़े। हालांकि राहुल गांधी फिल्म स्टार और अब मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ चुनावी गठबंधन के लिए उत्सुक थे। कांग्रेस ने नतीजों के बाद ही DMK का साथ छोड़ा। उसने DMK गठबंधन के साथ सिर्फ़ पांच सीटें जीतीं। अगर खड़गे अध्यक्ष का पद छोड़ते हैं, तो उनकी जगह केसी वेणुगोपाल को लेना साफ़ है, जो पहले से ही पार्टी के संगठन महासचिव हैं और राहुल उनकी बात भी मानते हैं।

पिछले महीने सेवा तीर्थ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके कैबिनेट मंत्रियों और संबंधित सेक्रेटरी के बीच साढ़े चार घंटे की मैराथन मीटिंग सिर्फ़ अलग-अलग मिनिस्ट्री के परफॉर्मेंस का असेसमेंट नहीं थी बल्कि यह एंड्योरेंस और फिजिकल फिटनेस का भी एक टेस्ट था। एक मंत्री जो ऊंघने की वजह से टेस्ट में फेल हो गए थे, उन्हें एक सीनियर सेक्रेटरी ने जगाया।

ममता को सेफ सीट की तलाश

पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के अगले दिन ममता बनर्जी को लगा कि उनकी दुनिया उलट-पुलट हो गई है। रात में कोलकाता में बनर्जी की सभी तस्वीरें हटा दी गईं और उनकी जगह शुभेंदु अधिकारी के पोस्टर चिपका दिए गए। उन्हें पता चला कि उनके कई भरोसेमंद विधायक बीजेपी में शामिल होने की प्लानिंग कर रहे हैं। अलग-थलग पड़ने के बावजूद ममता बनर्जी में लड़ने का जज़्बा बना हुआ है और उन्हें लगता है कि इस समय, बंगाल में रहने से बेहतर दिल्ली जाना होगा। वह एक सेफ लोकसभा सीट की तलाश में हैं। राज्यसभा टिकट कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि अगर कोई TMC सांसद उनके लिए सीट छोड़ भी देता है, तो उपचुनाव अपने आप बीजेपी के हक में हो जाएगा।

शुरुआती अंदाज़ा था कि क्रिकेटर यूसुफ पठान दीदी के लिए अपनी बहरामपुर लोकसभा सीट छोड़ सकते हैं, लेकिन वह बागी हो गए हैं। अब ममता बनर्जी ने बशीरहाट लोकसभा सीट पर ध्यान दिया है, जहां उपचुनाव होने हैं और वोटरों का रुझान TMC के पक्ष में है। ममता बनर्जी ने पहले भी अपनी राजनीतिक विरासत बनाने के लिए अकेले ही लड़ाई लड़ी है।

1999 और 2001 के बीच, वह लोकसभा में अकेली TMC सदस्य थीं। पुराने संसदीय जानकार याद करते हैं कि उन्होंने एक बार गुस्से में एक कागज़ (जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि वह एक गलत वोटर लिस्ट है) एक्टिंग स्पीकर पर फेंक दिया था। मज़े की बात यह है कि उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट बांग्लादेश से आए घुसपैठियों से भरी हुई है, जबकि हाल ही में बंगाल चुनाव में, उन्होंने इसी मुद्दे पर BJP के खिलाफ बिल्कुल उल्टा रुख अपनाया।

रिकॉर्ड किए गए मंदिर दौरे

पिछले बुधवार को केंद्र और राज्यों के मंत्रियों का एक ग्रुप प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रार्थना करने मंदिरों में गया था। सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित भारत के प्रधानमंत्री रहने की उनकी प्रार्थना के लिए नेताओं का ग्रुप मंदिर गया था। मोदी की कामयाबियों की तारीफ़ करते हुए RSS के वरिष्ठों ने BJP को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डी के बरूआ की नकल करने के खिलाफ़ चेतावनी दी, जिन्होंने अपनी मशहूर टिप्पणी ‘इंडिया इज़ इंदिरा’ के साथ इंदिरा गांधी को भगवान बताया था। हालांकि RSS आम तौर पर राजनीतिक फ़ैसलों में दखल नहीं देता है, लेकिन उसे BJP और DMK के बीच संभावित गठजोड़ को लेकर शक है। डीएमके एक ऐसी पार्टी है जिसने अपनी सनातन विरोधी भावनाओं को कभी नहीं छिपाया है।

‘कॉकरोच’ का कितना असर?

जो लोग 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ़ अन्ना हज़ारे और अरविंद केजरीवाल के कैंपेन की रातों-रात सफलता की तरह, जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के लिए युवाओं का तुरंत समर्थन इकट्ठा होने की उम्मीद कर रहे थे, वे भूल जाते हैं कि केजरीवाल को शुरुआती भीड़ का समर्थन कुछ हद तक RSS के कैडर और एक्टिविस्ट ने दिया था जो कई दिनों से वहां डेरा डाले हुए थे। सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त संख्या को भी ज़मीन पर उतरने में समय और मेहनत लगती है।

टीएमसी पर ‘पूरा कब्जा’ करने की है तैयारी

टीएमसी में बगावत की शुरुआत करने वाले ऋतब्रत बनर्जी ने बड़ा दावा किया है। बनर्जी का कहना है कि विधायकों और सांसदों का समर्थन मिलने के बाद अब उनका गुट धीरे-धीरे पार्टी में बाकी हिस्सों पर भी नियंत्रण हासिल करने की ओर आगे बढ़ेगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर