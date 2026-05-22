भू-राजनीतिक उथल-पुथल और पश्चिम एशिया में युद्ध से उपजे संकट के बीच भारत को भी कई तरह की अनिश्चितताओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति में वैश्विक एजेंसियों की अलग-अलग रिपोर्ट में भारत की विकास दर में कमी आने के संकेत सामने आ रहे हैं। अब देश में बढ़ती महंगाई से यह चुनौती और बड़ी होती दिख रही है। हाल ही में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में तीन-तीन रुपए की वृद्धि, खुदरा और थोक महंगाई दर के बढ़कर क्रमश: 3.48 प्रतिशत और 8.3 प्रतिशत हो जाने, निर्यात में कमी और आयात लागत में उछाल जैसे कारणों से अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने लगा है।

ऐसे में विकास की संभावनाओं को मजबूत करने के लिए बहुआयामी रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। इसके तहत मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का बेहतर क्रियान्वयन, नए श्रम कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करना, निर्यात के नए बाजार तलाशना, सेवा निर्यात को मजबूत करना, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और सार्वजनिक डिजिटल ढांचे की मजबूती को प्रमुख आधार बनाना होगा।

एशियाई विकास बैंक की हाल ही में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की विकास दर में 0.6 प्रतिशत की कमी आ सकती है। पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में देश की विकास दर 7.6 प्रतिशत थी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की नई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच वर्ष 2026-27 में भारत की विकास दर 6.5 प्रतिशत रह सकती है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक ने भी भारत की विकास दर में कमी आने के संकेत दिए हैं। इन तमाम रिपोर्टों में कहा गया है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल के ऊंचे दाम, व्यापार मार्ग और आपूर्ति शृंखला में बाधाएं, महंगाई, राजकोषीय घाटा, शेयर बाजार का कमजोर परिदृश्य और रुपए के मूल्य में गिरावट जैसे कारण भारत की तेज विकास दर के सामने चुनौती बन गए हैं।

निस्संदेह इस समय भारत को एफटीए और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों का अधिकतम लाभ उठाने की जरूरत है। इसके मद्देनजर निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण जैसी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। इससे निर्यात के नए बाजारों में दस्तक देने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसमें दोराय नहीं कि दुनिया के विकसित और विकासशील देश भारत के साथ कारोबार बढ़ाने को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस समय आकार ले रही नई विश्व अर्थव्यवस्था भारत की ओर झुकी हुई प्रतीत होती है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत न्यूजीलैंड में 100 प्रतिशत भारतीय निर्यात पर शून्य शुल्क सुनिश्चित किया जाएगा।

भारत भी न्यूजीलैंड के 95 प्रतिशत निर्यात पर शुल्क समाप्त या कम करेगा। खास बात यह है कि इस समझौते के तहत ऐसे कई उत्पादों को सूची से बाहर रखा गया है, जो भारत के किसानों और कृषि क्षेत्र के हितों से जुड़े हुए हैं। साथ ही न्यूजीलैंड ने भारत में अगले 15 वर्षों में 20 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रतिबद्धता भी जताई है।

भारत का ब्रिटेन और ओमान के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौतों पर होगा अमल

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष भारत की ओर से ब्रिटेन और ओमान के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौतों का भी चालू वित्त वर्ष में क्रियान्वयन शुरू होगा। ये दोनों समझौते भारत से निर्यात बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही भारत-यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते का क्रियान्वयन भी देश के निर्यात को बढ़ाने में मददगार होगा। इससे दो अरब लोगों का विशाल बाजार बनेगा, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग एक चौथाई हिस्सा होगा।

इस समझौते को सभी समझौतों की जननी कहा गया है। इसके अलावा अब कनाडा, इजराइल, रूस, पेरू, चिली, दक्षिण अफ्रीका और मेक्सिको के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर काम में भी तेजी लानी होगी। साथ ही इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि अभी अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में जल्दबाजी नहीं की जाए।

श्रम कानूनों को सरल एवं प्रभावी बनाए जाने से भारत का सेवा निर्यात भी तेजी से बढ़ाया जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर से वैश्विक सेवा निर्यात पर किए गए अध्ययन में कहा गया है कि हाल के दशकों में भारत से सेवाओं का निर्यात वस्तुओं की तुलना में कहीं तेजी से बढ़ा है। ये ऐसी सेवाएं हैं, जिन्हें बिना भौतिक निकटता के सीमाओं के पार पहुंचाना आसान है। यानी जैसे-जैसे दूरी का महत्त्व कम होता जा रहा है और डिजिटल व्यापार बढ़ रहा है, वैसे-वैसे भारत से सेवाओं का निर्यात भी बढ़ रहा है। ऐसे में भारत से सेवा निर्यात में वृद्धि के लिए सेवाओं की गुणवत्ता, दक्षता, उत्कृष्टता और सुरक्षा को लेकर अधिक प्रयास करने होंगे। युवाओं को कृत्रिम मेधा यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी दक्ष बनाना होगा, जिससे सेवा निर्यात की विकास दर को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि विकास दर बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने के वास्ते व्यापक स्तर पर प्रयास करने होंगे। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के तहत काम करने वाली एजेंसी ‘इन्वेस्ट इंडिया’ ने हाल में अपनी रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया के दस प्रमुख देश भारत में उद्योग-कारोबार के दस महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में 45 अरब डॉलर का निवेश करने के इच्छुक हैं। ऐसी संभावनाओं को साकार करने के लिए भारत में बंदरगाह, वस्तुओं के भंडारण एवं परिवहन तथा अन्य निवेश सुविधाओं को और बेहतर बनाना होगा।

पश्चिम एशिया में संकट से निर्मित परिस्थितियों के कारण भारत की विकास दर को कम होने से बचाने और तेज विकास की संभावनाओं को बनाए रखने के लिए हमें बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। निर्यात बढ़ाने के लिए नए बाजार और विविधीकरण की रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा। निर्यातकों की दिक्कतों को कम करना होगा, जो केवल शुल्क वृद्धि तक सीमित नहीं हैं, बल्कि निर्यात पर लगाए गए डंपिंग-रोधी शुल्क से भी संबंधित हैं।

वर्तमान में भारत से कुल निर्यात का अधिकांश हिस्सा अमेरिका, यूएई, ब्रिटेन, सऊदी अरब और चीन जैसे प्रमुख देशों पर निर्भर है। इसलिए अब अन्य देशों में भी बाजार तलाशने होंगे, ताकि किसी एक या कुछ देशों में आर्थिक सुस्ती का सीधा असर भारत पर न पड़े। निर्यात विविधीकरण पर भी ध्यान देना होगा, ताकि नए उत्पादों को इसमें शामिल किया जा सके।

वैश्विक संकट की चुनौतियों के बीच तेज विकास के लिए प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी जरूरी है। भारत को ऐसे संस्थान एवं विकास मॉडल बनाने होंगे, जो उसकी अपनी वास्तविकताओं और सभ्यतागत मूल्यों से जुड़े हों। भविष्य में भारत के विकास की तेज वृद्धि के लिए सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण, महत्त्वपूर्ण खनिज और स्वच्छ प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश की जरूरत होगी। अब शासन और सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और मुक्त स्रोत वाली प्रौद्योगिकी प्रणालियों की भूमिका को सुदृढ़ करना होगा। लंबे समय से लंबित सुधारों को आगे बढ़ाना होगा। कृत्रिम मेधा जैसे उच्च-स्तरीय क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर नियामक बाधाओं को बहुपक्षीय प्रयासों के माध्यम से दूर करना होगा।

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पेट्रोल-डीजल के बाद अब रोजमर्रा की चीजों के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले ही अमूल और मदर डेयरी जैसी कंपनियों ने दूध के दाम बढ़ाए थे। जिसके बाद अब बिहार और जयपुर राज्य की दूध कंपनियों ने भी दूध के दामों में बढ़ोतरी की है। बिहार की सुधा डेयरी और राजस्थान की सरस डेयरी ने दूध के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। नई कीमतें गुरुवार से लागू हो गई हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक