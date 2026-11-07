दीपावली पर ज्यादातर बंटने वाले छैना मुरकी, छोटा रसगुल्ला, छोटा गुलाब जामुन, शाही पिन्नी, बेसन लड्डू, पतीसा, बालूशाही, चमचम, बर्फी वगैरह मिश्रित मिठाइयों के एक-एक किलो के डिब्बे भारतीय संस्कृतियों की विविधता को बखूबी दर्शाते हैं। दीपावली की रात महालक्ष्मी और गणेश जी के भोग के लिए भी मिश्रित मिठाई ही सर्वोत्तम मानी जाती है। इसका एक और फायदा है कि प्रसाद के तौर पर परिवार का हर सदस्य अपनी- अपनी पसंद की मिठाई से मुंह मीठा कर सकता है।

चूंकि हर तीज, त्योहार, मौसम और इलाके से किसी एक विशिष्ट मिठाई का खास जुड़ाव रहता है, इसीलिए देश के तमाम प्रदेशों और हिस्सों में अलग-अलग नामों और जायके की मिठाइयों का चलन सदियों से है। जम्मू और कश्मीर के हलवाई ‘चाकलेट’ नाम की देसी घी की मिठाई के लिए मशहूर हैं।

यह जम्मू बर्फी भी कहलाती है। इसकी खूबी है कि इसे जितना चबाया जाए, मुंह में उतना स्वाद उभरता जाता है। स्वाद का राज है कि इसमें दूध, खोया, चीनी और देसी घी के अलावा कुछ भी नहीं है। इसे तीन घंटे से ज्यादा भून-भून कर चाकलेट की तरह रंग एकदम गाढ़ा किया जाता है। उधर ‘बाल मिठाई’ उत्तराखंड की लोकप्रिय मिठाई है। यह भी भुने खोए पर चीनी की छोटी-छोटी सफेद बिंदों को चिपका कर बनाई जाती है और अंदर से दिखने में भूरे चाकलेट जैसी ही होती है।

दिल्ली की कलाकंद, मिल्क केक और खुरचन को लोकप्रियता में मिठाइयों का राजा कह सकते हैं। एक-दूसरे से मिलती-जुलती इन तीनों मिठाइयों को दूध और चीनी को घंटों काढ़-काढ़ कर बनाया जाता है। हालांकि इन मिठाइयों के बीच कम या ज्यादा घटों का फर्क होता है। शरद पूर्णिमा में दूध-चावल-चीनी की खीर खाने-खिलाने की प्रथा है। खीर तो पंजाबी परिवारों में सावन के दिनों में भी घर-घर बनाई-खाई जाती है।

सावन की सौगात मलाई घेवर और होली पर गुझिया के चर्चे अब राजस्थान से निकल कर देश-दुनिया में होने लगे हैं। दोनों मिठाइयां बेशक राजस्थान की हैं, लेकिन घेवर तो हरियाणा के सोनीपत और उत्तर प्रदेश के बागपत के बड़े मशहूर हैं। सबसे खास किस्म लाल रंग के करीब दिखते हैं। दूध और मलाई घेवर देसी घी के साथ मुंह में घुल जाते हैं।

उत्तर प्रदेश और खासतौर पर कानपुर के मोती-चूर लड्डुओं का अपना रुतबा है। किस्म-किस्म के लड्डुओं के लिए पंजाब और उत्तर प्रदेश ही नहीं जाने जाते, दक्षिण भारत के कर्नाटक में मा-लड्डू, रावा लड्डू, खजूर लड्डू, गोंद गीरी लड्डू वगैरह खूब चाव से खाए जाते हैं। लड्डू ही नहीं, अन्य मिठाइयों में बेसन और देसी घी की मैसूर पाक की बात ही खास है। ‘मिल्क मैसूर पाक’ नाम की मिठाई भी जिसने खाई है, उसने तारीफ ही की है।

इसके अलावा, गुड़ और चावल की मट्ठी जैसी दक्षिण की एक और खासमखास मिठाई है- आधीरसम। फिर ठंड की शुरुआत के साथ ही झांग के हलवाई एक और मिठाई गुड़ के चीड़ के लड्डू बनाते और खिलाते हैं। इनके बीच में मैदे के गुड़-पारे हैं, ऊपर गुड़ की मोटी परत, जिसे खाते-खाते गुड़ की ऊपरी मोटी परत दांतों में चिपक-चिपक कर स्वादिष्ट लगती है। ये नमक पारे के मित्र गुड़-पारे से हट कर है। दीपावली के बाद मुरैना, मेरठ, आगरा, रोहतक वगैरह देश के कई शहरों से आकर, ज्यादातर गुड़-तिल की रेवड़ी-गजक की खासियत वाले पट्टी देश के सर्द इलाकों में छा जाते हैं।

इसी कड़ी में मथुरा के पेड़े हैं, आगरा का पेठा है, तो पंजाब की मशहूर मिठाई डोडा बर्फी भी है। इसे अंकुरित गेहूं को सुखा कर और फिर उसे पीस कर तैयार अंकुरी से बनाते हैं। अंकुरी, दूध, चीनी वगैरह की कड़ाही में घंटों काढ़-काढ़ कर डोडा को काजू-पिस्ता की टापिंग कर, बर्फी की शेप में बनाते हैं। इसी परिवार का ‘हब्शी हलवा’ मुसलिम बिरादरी की खासमखास मिठाई है। मगर जब स्वाद की बात आती है, तो सभी मिठाइयां समाज की पहचानों से ऊपर की चीज के रूप में सभी धार्मिक समूहों क रूप में स्वीकृत रही हैं।

दूध, समलख (अंकुरित गेहूं), देसी घी, जाफरान, केसर, मेवे, चीनी वगैरह को कड़ाही में दस से बारह घंटे पका कर बनाते हैं। कराची हलवा पाक शहर कराची से आकर भारत में भी छाया। जबकि सोहन हलवा ठेठ पुरानी दिल्ली की मिठाई कही जाती है। दोनों का स्वभाव एकदम जुदा है- कराची हलवा मुलायम और खिंचावदार है, जबकि सोहन हलवा देखने में बेशक सख्त लगता है, लेकिन खाने में कुरमुरा है,ज्यादा चबाना नहीं पड़ता। दोनों मुंह में घुल जाते हैं, क्योंकि इसमें करीब 70 फीसद देसी घी होता है।

पंजाब की उड़द दाल को भून कर बनी मेवों भरी पन्नियों की चाह कभी कम नहीं होती। पंजाब की ही सर्दियों की खास मिठाई तिल बुग्गा खोए-चीनी को भून कर, तिल और मेवे मिला कर, लड्डुओं की शक्ल में बनाते हैं। रसोगुल्ला, मोहन भोग, रसकदम, रसो माधुरी, संदेश वगैरह ज्यादातर बंगाली मिठाइयों की शान दुर्गा पूजा से काली पूजा ही नहीं, पूरे साल रहती है। काजू-चीनी की काजू कतली भी कुछ दशकों से ज्यादा मशहूर हुई है। यह भी सच है कि बेशक खोए में मिलावट का अंदेशा ज्यादा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा और स्वादिष्ट मिठाइयां दूध से ही बनती हैं।

आमतौर पर, खोया-छेना के मुकाबले बेसन बर्फी, मोतीचूर लड्डू, पिन्नी, बालूशाही, पेठा, कराची हलवा वगैरह बिना खोए की होती हैं। बाकी मिठाइयों की खपत केवल तीस फीसद ही होती है। बिस्कुटों जैसी तीन महीने खाने लायक रहने की खासियत के चलते, बेसन की पंजाबी मिठाई पतीसा का भाई- हन सोनपापड़ी एक अर्से से घर-घर पहुंच गया है।