उधर अमेरिका के मिशिगन में अब्दुल की जीत हुई तो इधर एक नया एलान सुनाई पड़ा कि ‘अब्दुल’ अब दरी नहीं बिछाएगा, चाय नहीं पिलाएगा और किसी का फर्श भी नहीं चमकाएगा। यानी राजनीतिक हैसियत बदलते ही पुराने कामकाज पर भी सवाल उठने लगे। राजनीति में दोस्ती का इससे दिलचस्प नमूना और क्या होगा! फिर आया ‘भीम-मीम’ का साझा तराना।

एलान हुआ कि यह दोस्ती नहीं टूटेगी, दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री भी चंद्रशेखर जैसा ही होगा। गणित भी पेश किया गया कि उत्तर प्रदेश में करीब बीस फीसद अल्पसंख्यक और बाईस फीसद दलित मतदाता हैं। ऐसे में ‘पीडीए’ का क्या होगा? यानी राजनीति में अब दोस्ती दिल से कम और फीसद से ज्यादा निभाई जाएगी।

इधर विपक्ष के एक बड़े नेता ने अयोध्या जाने का एलान किया। साथ में यह भी कि वहां से चंदा चोरों को भगाना है और ‘पांच बटे जीरो’ कराना है। बस फिर क्या था! रामभक्तों की ओर से सवाल उठा कि जिन्होंने कभी कारसेवकों पर गोलियां चलवाई थीं, वे अब किस मुंह से अयोध्या आएंगे? जवाब आया कि भगवान राम किसी की बपौती नहीं हैं। इस पर पलटवार हुआ कि देर आयद, दुरुस्त आयद।

एक अल्पसंख्यक नेता ने गालिब के बहाने अपनी बात रख दी- ‘काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती।’ अब राजनीति में शेर भी अपने मूल संदर्भ से निकलकर चुनावी हथियार बन चुके हैं। शायर बेचारा सोचता होगा कि उसने किसके लिए लिखा था और अब किस-किस पर फिट किया जा रहा है!

इसी बीच एक विपक्षी नेता का कथित उकसाने वाला बयान सामने आया कि चालीस लाख युवा एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। इस बयान के बावजूद संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का नारा लगाने वालों की चुप्पी भी अपने आप में एक अलग बहस का विषय बन गई। उधर, सबसे महंगी बताई जा रही फिल्म ‘रामायण’ को लेकर भी चैनलों पर रामकथा का नया अध्याय खुल गया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि फिल्म ने सात सौ पचास करोड़ रुपए कमा लिए, जबकि उसका बजट दो हजार करोड़ रुपए बताया जा रहा है।

फिर कहानी, पात्रों और प्रस्तुति पर चर्चा शुरू हुई। किसी को रावण का महिमामंडन नजर आया, किसी को परंपरागत कथा से छेड़छाड़ और किसी को रामायण में कव्वाली का प्रवेश अखरा। एक चर्चाकार ने तो एंकर को ही घेर लिया कि आपने तीन-तीन नाजी-फासीवादी किस्म के लोगों को बैठा रखा है, जो तय करेंगे कि फिल्म कैसे बनाई जाए!

दिलचस्प यह कि जिन पर यह विशेषण चिपकाया गया, वे मुस्कराते रहे। इसी बीच राम की भूमिका निभाने वाले रणवीर कपूर की एक्स पर टिप्पणी सामने आई- ‘कुछ तो लोग कहेंगे।’ लगा, फिल्म की बहस का सबसे छोटा और सबसे सुविधाजनक जवाब मिल गया। दीपावली के आसपास विपक्ष के एक नेता ने हिंदुत्व को नफरत फैलाने वाला विचार बताया। फिर दूसरे नेता ने दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए त्योहार को ‘ईद’ कह दिया। बस, भक्तों को बहस का नया पटाखा मिल गया।

सवाल उठा कि दिवाली में ईद कहां से आ गई? क्या यह सनातन का विरोध है? किसी ने शब्दकोश खोलकर समझाया कि ईद का अर्थ खुशियों का त्योहार भी होता है। फिर आई एक विपक्षी नेता की आत्मकथा। किताब के विमोचन के साथ ही टेलीविजन पर आत्मकथा का ऐसा महाभारत छिड़ा कि कई लोगों ने किताब पढ़ने से पहले ही उस पर अपना फैसला सुना दिया।

किसी ने बताया कि अभी-अभी खरीदी है, किसी ने कहा कि आनलाइन मंगाई है और किसी ने दावा किया कि कुछ अंश पढ़ भी लिए हैं। किसी ने इसे इंदिरा की छवि बचाने और दूसरे नेता को आगे बढ़ाने की कवायद बताया। किसी ने भविष्यवाणी की कि इसकी पंद्रह करोड़ प्रतियां बिकेंगी, तो किसी ने इसे दशक की सुपरहिट पुस्तक बता दिया।

अगले दिन तारीखों और नामों की गलतियां गिनाई जाने लगीं। संपादन पर सवाल उठे और आखिर में एक सवाल उछला- इसे लिखा किसने है? तीसरे दिन तक आत्मकथा टेलीविजन के परदे से लगभग विदा हो चुकी थी। किताब अपनी जगह थी, मगर बहस को नया खिलौना मिल गया था। और अब दोस्ती का नया तराना!

अमेरिका में विपक्षी दल के एक बड़े नेता के गुरु माने जाने वाले थिंक टैंक की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में संदेश सामने आया। उन्हें अच्छा वक्ता, आत्मीय, दयालु, कर्मठ और गुजराती मित्र बताया गया। निजी मित्र के रूप में सम्मान जताया गया। बस, फिर क्या था! चैनलों पर सवाल उठने लगे कि यह कैसी दोस्ती है और अब चेले का क्या होगा?

कुल मिलाकर राजनीति में दोस्ती, दुश्मनी, धर्म, किताब, फिल्म और कविता- सब कुछ अब बहस की सामग्री है। यहां कोई किसी का स्थायी मित्र नहीं और कोई स्थायी शत्रु भी नहीं। ऐसे में हफीज जौनपुरी का शेर याद आता है- ‘हसीनों से फकत साहिब-सलामत दूर की अच्छी/ न उनकी दोस्ती अच्छी, न उनकी दुश्मनी अच्छी।’

ऊपर का कमरा दो महीने से खाली पड़ा था। शिशिर हमेशा किसी एक व्यक्ति को ही कमरा देते थे, क्योंकि दो लोगों के लिए जगह कम पड़ती। बच्चों के विदेश में बस जाने के बाद शिशिर और ऋचा इतने बड़े घर में अकेले रह गए थे। बच्चे दो-तीन साल में एक बार आते। एक के बाद दूसरे बेटे ने भी विदेश जाने का निर्णय लिया तो शिशिर ने उसे रोकने की बहुत को… पढ़िए पूरी कहानी