पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार सरकार बनाकर इतिहास रचा मगर इससे ज्यादा चर्चा तृणमूल कांग्रेस के टूट को लेकर हो रही है। शायद यह पहली बार हो रहा है कि चुनाव के ठीक बाद सत्ता में रहे दल के दो-तिहाई विधायक और सांसद बगावत कर बैठे हों।

ज्यादातर राजनीतिक विश्लेषक टीएमसी विधायक दल और संसदीय दल के टूटने के कानूनी नुक्तों की व्याख्या कर रहे हैं। ऐसा ही एक नुक्ता था, दो-तिहाई संसदीय दल को अलग होने के लिए किसी दल में विलय करना होगा। फिर खबर आयी कि टीएमसी के बागी सांसद एक नामालूम से क्षेत्रीय दल एनसीपीआई में शामिल हो रहे हैं।

इसी तरह की नुक्ताचीनी टीएमसी के बागी विधायक दल के नेता ऋतव्रत बनर्जी को नेता विपक्ष का दर्जा देने को लेकर भी की गयी। राजनीतिक जानकार इस बात की खाल निकाल रहे हैं कि सदन में विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार पार्टी का है या विधायक दल खुद ही अपना नेता चुन सकता है।

टीएमसी के अंदर फूट का मुद्दा अभी ठण्डा भी नहीं हुआ था कि शिव सेना (यूबीटी) के अन्दर टूट की खबर आ गयी। शिव सेना चार साल पहले ही टूटी थी। तब पार्टी नेता एकनाथ शिंदे ने पार्टी की कमान और निशान पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। पार्टी संस्थापक बालासाहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के गुट ने अपना नाम शिव सेना – यूबीटी (उद्धव बालासाहब ठाकरे) रखा। अब वह गुट भी टूट गया। शिव सेना के अलावा महाराष्ट्र के एक अन्य दिग्गज शरद पवार की पार्टी एनसीपी में भी टूट हुई और वह दो धड़ों में बँट गयी।

टीएमसी से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसदों की बगावत और भाजपा में विलय का मुद्दा राजनीतिक शुचिता के बजाय दलबदल कानून की नुक्ताचीनी का शिकार हो कर रह गया। इस तरह के मामलों की लिस्ट बनाते जाएँ तो पिछले एक दशक में दस से ज्यादा मामले याद दिलाए जा सकते हैं जिनमें खुली राजनीतिक अनैतिकता को कानूनी नुक्ते से विश्लेषित करने की होड़ लगी रही।

टीएमसी के दो-तिहाई सांसदों द्वारा पार्टी तोड़कर किसी अन्य दल में शामिल होना कानूनी रूप से सही हो तब भी यह नहीं झुठलाया जा सकता है कि इनमें से ज्यादातर टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीते थे और उनकी जीत में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का बड़ा योगदान है। चूँकि लोक सभा चुनाव 2029 में होने हैं इसलिए इन नेताओं को तत्काल जनता के बीच जाने का डर नहीं है। कुछ को यह भी भरोसा होगा कि जिस तरह विधान सभा चुनाव में हिन्दुत्व की लहर चली उसी तरह आगामी लोक सभा में भी बंगाल में भगवा लहराएगा। इसलिए इन सांसदों ने कानून-सम्मत अनैतिकता का रास्ता चुन लिया।

भारत विभाजन के बाद जब नए देश के संविधान का निर्माण हुआ तब किसी नीति-निर्माता को इस तरह की स्थिति का अंदाज नहीं था। आजादी मिलने के बाद कई दशकों तक ऐसे किसी कानून की जरूरत नहीं महसूस की गयी। दलबदल कानून संविधान लागू होने के करीब 35 साल बाद राजीव गांधी शासन में बना। मगर दलबदल कानून बनने के बावजूद इस प्रवृत्ति पर रोक नहीं लग सकी क्योंकि जिस समाज में नैतिकता का ह्रास होने लगे वहाँ कानून की सीमा संकुचित हो जाती है।

अब दलबदल नैतिकता या जनता को धोखा देने का मसला नहीं रहा बल्कि कानूनी नुक्ते दुरुस्त रखने का विषय हो चुका है। अगर सारे कानूनी पेंच चुस्त रखें जाएँ तो अपना दल या दूसरे का दल तोड़ने में किसी को संकोच नहीं होता बस सत्ता मिलनी चाहिए। टीएमसी के मामले में भी ऐसा ही हुआ है। टीएमसी समर्थकों के बिफरने पर आलोचकों ने उन्हें याद दिलाया कि साल 2021 में मेघालय कांग्रेस के 17 में से 12 विधायकों ने टीएमसी में अपना विलय कर लिया था। यानी टीएमसी को भी तब नैतिकता की याद नहीं आयी जब दूसरी पार्टी के विधायक अपनी पार्टी तोड़कर उसमें शामिल हो रहे थे।

कहना न होगा, वर्तमान भारतीय राजनीति कानून सम्मत अनैतिकता के दौर में जी रही है। लगता है कि किसी नेता या पार्टी की आत्मा पर राजनीतिक शुचिता का बोझ नहीं बचा है। इसलिए अब जनता को ही फैसला करना होगा कि दलबदलुओं को दुबारा वोट देना चाहिए या नहीं!